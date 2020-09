Un nuevo centro para los pacientes de la COVID-19 construido sobre una isla artificial en Odaiba

La Fundación Nippon ha completado en la zona de Odaiba, en Tokio, su Centro de Asistencia durante Desastres, unas instalaciones para alojar a contagiados asintomáticos o con síntomas leves. Las 250 camas se han instalado en casas prefabricadas en el Para Arena, un gimnasio deportivo exclusivo para personas con discapacidades.

El 30 de julio, al tiempo que se registraba en Tokio un nuevo récord de 367 casos del nuevo coronavirus, se presentó a los medios de comunicación el recién completado Centro de Asistencia durante Desastres de la Fundación Nippon (en Higashiyashio, distrito de Shinagawa).

Dichas instalaciones han sido creadas por la Fundación Nippon (con sede en Akasaka, distrito de Minato) para tratar de evitar el colapso médico debido a la falta de camas en los hospitales. El gimnasio deportivo Para Arena, sito en el recinto del Museo de Ciencias Marítimas, cuenta con 100 camas, y las 140 casas prefabricadas del aparcamiento con otras 150; con ellas se pretende acomodar a pacientes asintomáticos y con síntomas leves mientras reciben tratamiento médico. Las instalaciones están pensadas para que, dependiendo de la propagación de los contagios, se pueda aumentar el número máximo de camas hasta las 600. Una gran carpa de 600 m2 bajo la que esperan médicos y enfermeros puede utilizarse también como espacio para la carga y descarga de mercancías.

Desde mediados de julio el número de contagios ha comenzado a superar los registrados desde principios de abril, cuando se declaró el estado de emergencia, hasta principios de mayo, por lo que dichas instalaciones proporcionarán un gran respaldo para resistir esta segunda oleada.



El Centro de Asistencia durante Desastres de la Fundación Nippon, fotografiado desde el tejado del Museo de Ciencias Marítimas. Se halla rodeado de abundante vegetación, y también cuenta al frente con la nueva estación Tokyo International Cruise Terminal, de la línea Yurikamome.



Interior de una de las casas prefabricadas individuales. Las grandes ventanas dejan pasar una buena cantidad de luz.

De “ojalá que nadie las use” a “ojalá se usen cuanto antes”

La Fundación Nippon anunció estas medidas de emergencia el 3 de abril. La falta de camas comenzaba a convertirse en motivo de preocupación a medida que el número de infectados aumentaba, y ese mismo día el ministro de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Katō Katsunobu, anunció la nueva política de cara al tratamiento de contagiados asintomáticos y con síntomas leves en sus propios hogares y en hoteles.

Inicialmente, la idea era instalar 1.200 camas en el nuevo centro; “Ya pensaremos los detalles mientras ejecutamos el proyecto”, dijo Sasakawa Yōhei, presidente de la Fundación Nippon, y al final de la rueda de prensa añadió: “Ojalá no tengamos que utilizar ninguna de las instalaciones que hemos planificado, pero es importante estar preparados, de modo que hemos tomado esta decisión”.

La propagación de la infección se calmó para el final de la Golden Week (cortas vacaciones entre finales de abril y principios de mayo), gracias a que por todo el país muchas familias optaron por quedarse en casa. Mientras tanto, la Fundación Nippon, al tiempo que mantenía conversaciones con los organismos médicos, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, logró completar las 100 camas del Para Arena para mediados de mayo, concentrándose ante todo en la velocidad.



Los dormitorios del Para Arena, instalados de urgencia. Con un número de camas más reducido, cada cubículo cuenta con espacio suficiente.

Cada casa prefabricada tiene una planta de 20 m2, el tamaño de un apartamento de una habitación en Tokio. Cada habitación dispone de un sistema de llamada para notificar de inmediato a los médicos y enfermeros en espera, cuando la condición de un paciente cambia repentinamente. Según Sasakawa Junpei, director general de la Fundación Nippon, “Debido a que se trata de edificios de una sola planta no hay necesidad de subir y bajar escaleras, y el personal médico no se ve sobrecargado por los desplazamientos. Son instalaciones que hemos construido pensando no solo en los pacientes, sino también en los profesionales médicos, por lo que espero que puedan utilizarlas lo antes posible”.



La estructura de la carpa, tan robusta como para soportar tifones, cuenta con aire acondicionado.



Los indicadores que reciben las llamadas desde cada habitación. En caso de emergencia un enfermero acude enseguida.



“Tomamos las decisiones caso por caso, teniendo en cuenta a los pacientes, los profesionales médicos y los paratletas”, dice Sasakawa.

Alojamiento e instalaciones médicas más cómodas que un hotel

Cada habitación está equipada con una lavadora, además de un televisor, un frigorífico y un horno microondas. Higuchi Yūji, líder del Equipo de Gestión de Desastres de la Fundación Nippon, asegura que lavar la ropa y las toallas en la propia habitación puede prevenir la propagación de la virus.



El cuarto de la ducha y un lavabo. Junto a él está el inodoro, con bidet automático de agua tibia.

Hay 140 casas prefabricadas repartidas en 14 hileras de 10 viviendas cada una; de esas casas diez poseen dos camas para su uso cuando los infectados son pareja o familia. Además algunos de los edificios son instalaciones sin barreras, con pasamanos instalados en la ducha y el inodoro, para las personas muy debilitadas o con discapacidad.

La mayor diferencia con instalaciones como un hotel es que de estas se puede salir simplemente abriendo la puerta. Está estrictamente prohibido salir sin permiso, por supuesto, pero “Si se dividen bien el tiempo y el espacio, las personas asintomáticas podrán caminar por el césped de las instalaciones”, dice Higuchi, lo cual puede ayudar a aliviar el estrés que causa un período de seguimiento de dos semanas. A veces se oye hablar de casos en los que se niega el tratamiento médico porque no se dispone de un lugar para guardar las mascotas de los pacientes, pero en estas instalaciones sí es posible ofrecer el mismo tratamiento médico a personas con mascotas. (No obstante, la manera definitiva de operar en estos casos dependerá del Gobierno metropolitano)



Habitación familiar de dos camas. Delante, a la izquierda, la lavadora.



Según Higuchi, los diversos usos de las instalaciones se decidieron consultando con expertos.

El gimnasio, preparado para un posible colapso médico

El Para Arena, con su espacio dividido en hileras de cubículos individuales, parece ya listo para una posible mayor propagación.

Hasta la creación de este gimnasio, no existían en Japón instalaciones de práctica de deportes completamente dedicadas a personas con discapacidades. Las caídas en el rugby y el baloncesto en silla de ruedas, deportes de frecuentes choques violentos, pueden dañar el suelo; es por eso que los paratletas se veían en dificultades para encontrar lugares para entrenar. El Para Arena ha operado casi al 100 % de su capacidad desde su inauguración, en junio de 2018, pero cerró temporalmente sus puertas con el consentimiento de las organizaciones deportivas pertinentes.



El exterior del Para Arena no permite imaginar que dentro haya hileras de camas para uso médico.

“Hemos avanzado mano a mano con los paratletas, siempre a su lado. Ahora también debemos enfrentarnos juntos al coronavirus. Queremos que puedan dedicarse al deporte de manera segura y sin preocupaciones; por eso vamos a trabajar duramente para que llegue cuanto antes la cura”, dice el director Sasakawa.

La Fundación Nippon también cuenta con 100 taxis equipados con equipos de prevención de infecciones para ayudar en el traslado de personas contagiadas. Después de implementarlos en Tokio, se considerará también hacerlo en otras áreas. El 29 de mayo la gobernadora Koike Yuriko calificó las nuevas infecciones de coronavirus como “la segunda oleada”. El Gobierno metropolitano de Tokio se ha propuesto aumentar el número de hoteles dedicados al tratamiento médico hasta superar las 2.000 habitaciones, para alojar a personas con síntomas leves, mientras que la Fundación Nippon actuará como respaldo frente a la escasez de medios de transporte, además de ofrecer sus instalaciones médicas temporales.



Un vehículo con control de circulación de partículas, financiado por la Fundación Nippon. El espacio se halla separado por una lámina de vinilo para que el aire de los asientos traseros no circule hacia el asiento del conductor; en la parte delantera se genera una presión positiva, y una presión negativa en la trasera.



Un mural de Lego, réplica de un cuadro de Katori Shingo que se halla en el Para Arena. Ojalá llegue pronto el día en que podamos volver a recibir allí a los paratletas.

Imágenes: Hashino Yukinori.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el Centro de Asistencia durante Desastres de la Fundación Nippon, visto desde la estación Tokyo International Cruise Terminal, de la línea Yurikamome.)