Robert Campbell habla sobre Ōsaka Naomi: “Sus acciones demuestran un coraje sin precedentes”

Investigador de cultura japonesa. Profesor de literatura de la era Meiji y moderna en la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio. Director del Instituto Nacional de Literatura Japonesa. Nacido en Nueva York en 1957. Tras graduarse en la Universidad de California en Berkeley, obtiene una maestría de lengua y cultura de Asia Oriental en la Universidad de Harvard. Doctor en literatura japonesa. Ha sido lector de literatura en la Universidad de Kyūshū y profesor asistente del Instituto Nacional de Literatura Japonesa antes de ocupar su puesto actual. Ha realizado numerosas apariciones televisivas. Entre sus principales publicaciones se incluyen Meiji kanbun shōsetsushū (Colección de novelas clásicas chinas de la era Meiji / Coautor. Iwanami Shoten), Edo no koe – Kuroki bunko de miru ongaku to engeki no sekai (La voz de Edo: el mundo de la música y el teatro en la biblioteca Kuroki / Editor. Museo de Komaba), J bungaku – eigo de deai, nihongo wo ajiwau meisaku 50 (Literatura japonesa: 50 obras famosas en inglés para disfrutar del japonés; Universidad de Tokio), Tōkyō hyakunen monogatari (Historia centenaria de Tokio; Iwanami Bunko) e Inoue Yōsui eiyaku shishū (Recopilación de poemas de Inoue Yōsui traducidos al inglés; Kōdansha).