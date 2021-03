La mítica serie Evangelion se despide para siempre con su cuarta película

Evangelion es una de las obras de anime más representativas de Japón. En este artículo el autor de manga Hotta Junji examina qué tipo de mensaje intenta transmitir la versión cinematográfica, cuya visión del mundo difiere de la serie original.

Han pasado veintiséis años desde la emisión de la serie de televisión Neon Genesis Evangelion en 1995, y catorce años desde su reinicio cinematográfico en 2007 con Rebuild of Evangelion: Introduction. Tras su larga andadura, ahora Evangelion pone punto final a su prolongada trayectoria.

El sumario de su argumento es ampliamente conocido en Japón y se podría decir que haber visto la serie se ha convertido en una “experiencia social compartida”.

“La humanidad está en pleno proceso de reconstruir el mundo después de una catástrofe sin precedentes llamada Segundo Impacto. Sin embargo, unos seres llamados ángeles empiezan a atacar la Tierra. Un grupo de chicos y chicas de 14 años tripularán unos bio mechas humanoides, los Evangelion, para luchar contra los extraños invasores”.

Sin embargo, su animación fue creada por un grupo de personas. El universo imaginado por el equipo bajo la dirección de Anno Hideaki es tan diverso y tan enfocado a satisfacer las distintas necesidades de los fans que, siendo sincero, no entendí la totalidad de la historia durante su emisión por televisión (por supuesto, tampoco puedo ahora).

Por ejemplo, los protagonistas muestran expresiones delicadas e inestables propias de la adolescencia. Ikari Shinji, el piloto de Evangelion, ha perdido a su madre y siente que su padre no está interesado en él. Hoy en día, este deseo de “querer ser visto” se expresaría convenientemente como “deseo de autoaprobación”, pero en aquella época, en la sociedad japonesa, no era algo de lo que se pudiera hablar abiertamente.

En otro clásico del mismo género de 1979, Mobile Suit Gundam, el protagonista Amuro Rei, que sentía que no se le reconocía y hablaba en contra de sus superiores, recibía una paliza sin que se prestara atención a sus delicados sentimientos. Este traumático dolor nunca se elevó a la categoría de tema principal. Sin embargo, en la década de 1990, el mensaje de “Mírate a ti mismo y mírame más” lanzado por Evangelion no solo capturó los corazones de los jóvenes, sino también de los adultos. Desde entonces la “intrascendencia de la existencia propia” se ha convertido en un tema principal en las obras creativas hasta el día de hoy.

Un actor clave en el impulso de la industria de contenidos

Esta obra también ha cambiado el lugar de la cultura del anime en la sociedad. La principal industria de Japón siempre ha sido la manufacturera. Incluso en el ámbito de la cultura, la atención se centraba en la moda y la música, y el manga y el anime no eran mainstream. Por decirlo claramente, se trataban siempre como aficiones minoritarias otaku. El director Anno Hideaki me dijo una vez en una entrevista que quería crear algo de lo que no se avergonzara la gente que viera la serie y que se declarase fan de ella. Industrias como la manufacturera, los servicios, el turismo e incluso la confección, que en un principio estaban alejadas de las aficiones otaku, se apoyan ahora en el soft power de Evangelion. En 2015, se realizó una colaboración con Yohji Yamamoto, uno de los principales diseñadores de moda de Japón.



Evangelion ha colaborado con diversas empresas. La ilustración es una imagen de la colaboración con el fabricante de gafas JINS.

Podría decirse que Evangelion es una obra que se encontraba en el punto de inflexión entre el mundo real, como la industria manufacturera, y el valor imaginario de la industria de contenidos.

Tras una serie de televisión y dos versiones cinematográficas en la década de 1990, Evangelion se relanzó en el siglo XXI como Evangelion Nueva Edición Cinematográfica. El estreno en 2007 de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone hizo creer a los espectadores que la historia continuaría los pasos de la serie original, pero las cosas dieron un giro repentino al final de la segunda película, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, en 2009.

La tercera película, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, estrenada en 2012, tiene lugar 14 años después, y el público quedó asombrado por los drásticos cambios que se producen en su mundo. La serie de Evangelion Nueva Edición Cinematográfica estaba prevista que fuera de cuatro obras. Sinceramente, me desesperaba la idea de que no pudieran resolver todos los misterios pendientes con la última entrega de la tetralogía.

El 8 de marzo de 2021 finalmente se estrenó Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

La historia finaliza abarcando “todos los Evangelion”

La historia se desarrolla mucho más allá de las expectativas del espectador. ¿Es una huida hacia la ficción o una confrontación con la realidad? ¿Buscamos a otros o los rechazamos? ¿Queremos ser reconocidos como adultos o queremos seguir siendo unos niños? ¿Cuerpo o alma? El olor de la tierra, el olor del mar. ¿Cuál es el complemento de la humanidad?

En esta obra se muestran las respuestas y las direcciones a todo lo que se vino preguntando el Evangelion hasta ahora.

Así es. Evangelion es la historia de “estas personas”. La relación entre los que miran y los mirados se invierte, y el enorme argumento queda cerrado, abarcando no solo la nueva versión cinematográfica, sino también los mundos de todos los Evangelion creados anteriormente.

¿Qué se encuentra al final de la esperanza y la desesperación? Han pasado 26 años desde que se emitió el anime por televisión y 14 años desde su reinicio. Suficientes años para que los niños de entonces se hayan convertido en adultos. Creo que ha sido el tiempo necesario para que los creadores hayan encontrado sus propias respuestas. Sus espectadores también han vivido el mismo período de tiempo.

Quizá el tema de la magnífica obra Evangelion pueda expresarse lacónicamente: “hacerse adulto”. Sin darme cuenta, yo también había crecido y me había convertido en un adulto. Y ese transcurrir también se ha visto reflejado en Evangelion.

Después de ver la película, al salir del cine, me inundaban un cúmulo de conmociones. Me sentía agradecido por el hecho de que sus creadores hayan continuado desarrollando semejante obra a lo largo del tiempo, y muy agradecido también por habernos mostrado su desenlace.

Fotografía del encabezado: Folleto ilustrado con Asuka Langley Shikinami, distribuido como oferta especial a los asistentes a la proyección (foto del autor).