Nuevo turismo poscorona: Kioto y el Kiyomizudera

Tras la propagación del nuevo coronavirus, todo el sector turístico se ha visto afectado por una crisis que nunca había experimentado. Sin embargo, también hay nuevas formas y concepciones del turismo que han surgido a raíz de esta situación.

Contemplar la puesta de sol imaginando el paraíso

Cuando las puertas del templo de Kiyomizu (o Kiyomizudera) se cerraron a las seis de la tarde, los turistas desaparecieron del recinto. Atravesé la puerta de Niōmon (puerta principal), subí los escalones de piedra y miré por encima de la puerta oeste el monte Atago, por cuya espalda teñida de naranja se estaba poniendo el sol. No pude evitar detenerme y quedarme pensativo.



La puerta oeste del templo se utilizó en su día como puerta para enviados imperiales y sigue cerrada al público. El edificio actual fue reconstruido en 1631. Es un importante bien cultural de Japón. (Fotografía de Amano Hisaki)

Tal vez intuyendo mis sentimientos, Mori Seigen, ayudante del encargado del templo de Kiyomizu, me dijo que, originalmente, la puerta oeste se construyó para el paso de los enviados imperiales. Sin embargo, desde la antigüedad, la visión del sol rojo bermellón poniéndose en el cielo occidental desde aquí ha servido como lugar para contemplar el Paraíso Occidental, hablar con los difuntos y rezar por una muerte dichosa. Se puede decir que este es el ejercicio ascético conocido como nissōkan consistente en ver la Tierra Pura del Paraíso en primera persona. La visión japonesa de la vida y la muerte se caracteriza por un sentimiento de solidaridad con los difuntos, y este lugar es un espacio simbólico para ello.

El templo de Kiyomizu es famoso por su plataforma Kiyomizu no butai, construida sobre un alto acantilado; pero la “estrella” del templo al atardecer es la puerta oeste, uno de los mejores lugares de Kioto para ver la puesta de sol. Esta puerta es la entrada desde la existencia terrenal a la Tierra Pura, y un lugar sagrado para contemplar este paraíso. Cuando el sol se pone y la oscuridad se hace más profunda, la puerta oeste cede su protagonismo a la pagoda de tres pisos que se alza en la parte trasera. Con 31 metros de altura, la pagoda es una de las más grandes de Japón, y está iluminada con motivos de colores brillantes.



La pagoda de tres pisos, que puede verse desde el centro de Kioto, ha sido durante mucho tiempo un símbolo del Kiyomizudera. La pagoda se construyó en el año 847 y el edificio actual se reconstruyó en 1632. Hay una estatua de Dainichi Nyorai (el aspecto universal del Buda Gautama, el buda histórico), y las paredes de los cuatro lados están decoradas con imágenes de los ocho antepasados de la secta Shingon. El techo y los pilares están decorados con pinturas budistas esotéricas y dragones voladores de ricos colores. Es un importante bien cultural de Japón. (Fotografía de Amano Hisaki)

Hacer votos a Kannon en el interior del salón principal

Tras disfrutar de la puesta de sol desde la puerta oeste y de la vista nocturna de la pagoda de tres pisos, los visitantes entran en el salón de los sutras. La sala alberga tres estatuas de Buda y sus guardianes, y en el techo de espejos hay una pintura a tinta de un dragón redondo. Se dice que es obra de Okamura Nobumoto, un pintor del periodo Edo. Sentados frente a las tres estatuas, los visitantes escriben sus votos en un trozo de papel de tableta votivo con un pincel de fibra preparado para ello. Cuando terminan de escribir, se llevan el papel con los votos al salón principal.



El salón de los sutras que se encuentra junto a la pagoda de tres pisos fue reconstruido en 1633. A mediados del periodo Heian (794-1185), albergaba todos los sutras budistas y prosperaba como sala de conferencias donde se reunían monjes eruditos de todo Japón. Es un importante bien cultural de Japón. (Fotografía de Funada Yukio)

Al salón principal, conocido por su plataforma Kiyomizu no butai, se entra por la puerta Todoroki. El interior está dividido en tres secciones por enormes pilares redondos: el santuario exterior (raidō), el santuario interior y el santuario interior. El último, situado en lo más profundo del salón, es el lugar más sagrado del templo de Kiyomizu, ya que está consagrado a la Diosa de la Misericordia de once caras y mil brazos. Este sector está cerrado al público excepto en ocasiones especiales como la peregrinación anual sen’nichimairi.



El santuario profundo del salón principal (un tesoro nacional) tiene una plataforma de unos nueve metros de ancho con un suelo de piedra alrededor. Se encuentran tres estatuas: una imagen de pie principal, Senju Kannon, una imagen de pie de Bishamonten y una imagen de pie de Jizō Bosatsu. Las tres estatuas son budas secretos. (Fotografía por cortesía del templo del Kiyomizu)

Se coloca una tablilla votiva con un voto escrito delante del Buda y Mori Seigen entona una oración. Después de la oración, el voto se hace en voz alta o en silencio dentro del corazón ante el Buda. Tras completar el voto, se sale del salón principal y uno se dirige al salón del fondo. La vista del salón principal y de la ciudad de Kioto desde la plataforma del salón del fondo es una imagen que suele aparecer en las guías, pero la vista nocturna crea una atmósfera diferente y solemne. Aquí termina la “Ceremonia de los votos del templo de Kiyomizu en la oscuridad”.

Transfondo del “Templo Kiyomizu en la oscuridad”

La “Ceremonia de los votos del templo de Kiyomizu en la oscuridad” es un experimento en el que tres grupos de hasta un total de 20 personas al día pueden visitar Kiyomizu después del cierre del templo. La cuota de participación es de unos 20.000 yenes por persona. Como nuevo intento de With Corona y Post Corona, está atrayendo la atención de los responsables de los hoteles y de las agencias de turismo de la ciudad de Kioto y de fuera de ella. Sin embargo, este intento no se creó como una medida contra el coronavirus. Funada Yukio, presidente de la Asociación de Peregrinación de Japón, que se encarga de la planificación y la gestión del evento, dice: “El evento del templo de Kiyomizu en la oscuridad es una idea nueva que empezó en mayo de 2019. En aquel momento, estábamos en plena locura por el sobreturismo. Todo tipo de cosas y culturas se consumían en nombre del turismo, y los templos y santuarios quedaban atrapados en la tormenta. Por eso trabajamos con el templo de Kiyomizu para crear un plan que mostrara cómo los templos y santuarios deben ser lugares de oración, no solo de consumo. Por ejemplo, como el 8 de abril del calendario lunar, el nacimiento de Buda, coincidió con el Día de la Madre, celebramos un servicio conmemorativo budista con claveles en el templo para reflexionar sobre la vida de Buda y hablar de la belleza de la vida. Tras muchas pruebas y errores, llegamos a la ceremonia de los votos como un medio para dar forma visible a la oración”.

Mori Seigen continuó comentando: “El recinto del templo Kiyomizu es la escenificación de la Tierra Pura de Kannon, la bodhisattva de la compasión, edificado con la intención de que aquellos que experimenten su paisaje y atmósfera, se emocionen y disfruten de la paz mental que se sentiría en la Tierra Pura. Sin embargo, nos gustaría que diera un paso más a partir de ahí y se coloque justo enfrente de Kannon, lo más cerca posible, y estableciera una conexión con ella. Siempre he querido transmitir el espíritu de la oración creando una oportunidad y un espacio para el diálogo entre los participantes y Kannon, que no puede lograrse a través de un contacto indirecto como el de las fotografías o vídeos”.



Mori Seigen es ayudante del encargado del templo de Kiyomizu. Es doctor en Literatura por la Universidad de Risshō. Como contertulio radiofónico escribiendo y dando charlas sobre el budismo se esfuerza por familiarizar a la gente con la fe de la bodhisattva Kannon de Kiyomizu y la cultura y costumbres de Kioto. También es profesor a tiempo parcial en el Instituto de Investigación sobre la Atención al Duelo de la Universidad de Sophia y miembro del Comité de Educación Social de la ciudad de Kioto. (Fotografía de Amano Hisaki)

En enero de 2020, Funada y otros lanzaron la “Ceremonia de los votos del templo de Kiyomizu en la oscuridad” y utilizaron Facebook y otras redes sociales para difundir la información. Poco después, el archipiélago japonés fue golpeado por la llegada del nuevo coronavirus. La Ceremonia del Voto tuvo que ser cancelada, pero finalmente se reanudó con medidas tomadas contra la infección. A medida que se corrió la voz, cada vez más personas querían que el evento se celebrara en formato de solicitud abierto. Por ello, en junio se abrió un sitio web oficial y en adelante se celebrará una ceremonia de votos una vez al mes exclusivamente para el público en general.

Respirando profundamente el aire de la Tierra Pura

El templo de Kiyomizu tiene una pintura llamada “Mandala de la peregrinación del templo de Kiyomizu”. Se dice que la obra fue pintada en el siglo XVI y representa el bullicio del templo de Kiyomizu en aquella época de una forma vívida, incluyendo la disposición de todos los salones y pagodas en un cuadro, los cerezos en flor en el recinto y las expresiones de la gente que se agolpa en la plataforma del salón principal para admirar la vista de la capital. En otras palabras, el templo de Kiyomizu, que ha sido famoso como lugar sagrado de veneración a Kannon desde la antigüedad, no solo era un espacio de adoración como la Tierra Pura de Kannon, sino también un lugar para disfrutar de cosas “extraordinarias” como un parque de atracciones basado en ella. En aquellos días, cuando el mundo era inestable y había pocas cosas que hacer, dejarse emocionar por los bellos paisajes, asombrarse por los raros tesoros de los templos y terminar el día comiendo deliciosas bolitas de dango eran los mayores lujos.

Mori Seigen afirma que la esencia del templo seguirá siendo la misma ahora y en el futuro. “Antiguamente, el templo de Kiyomizu no tenía una hora de cierre fija, por lo que la gente podía visitar el templo libremente en cualquier momento. También había muchas oraciones nocturnas, como el Okomori o el Ohyakudo, como aparecen reflejados en la literatura clásica. Sin embargo, en los tiempos que corren, esto no es posible, por desgracia. Solo podemos hacerlo durante unos días seguidos, pero hemos ideado un “Templo de Kiyomizu en la Oscuridad”, en el que hemos eliminado la iluminación eléctrica en la medida de lo posible, para que los visitantes puedan sumergirse en la Tierra Pura de Kannon utilizando plenamente sus sentidos. Precisamente en este momento, cuando el desastre por el coronavirus es tan doloroso, quiero que la gente se quite la mascarilla en la plataforma vacía del salón principal y respire profundamente el aire de la Tierra Pura de Kannon”.



Vista nocturna desde la plataforma del salón del fondo (un importante bien cultural de Japón). Si escucha atentamente el silencio, podrá oír el agua corriente de las cataratas Otowa y el sonido de los insectos. (Fotografía de Amano Hisaki)

El templo de Kiyomizu en la oscuridad

Página web oficial: https://kurayami.jp/

Cooperación en la entrevista: Asociación de Peregrinación de Japón, Planificador de Turismo Funada Yukio.

Fotografía del encabezado: La escena en el recinto del templo de Kiyomizu de la ceremonia de los votos en oscuridad. La visión de la pagoda de tres pisos en el crepúsculo me hizo suspirar. (Fotografía de Amano Hisaki)