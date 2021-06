El inagotable cariño de los japoneses por las máquinas expendedoras

Su número se reduce día a día, pero las máquinas expendedoras, con más funciones cada vez, gozan de gran popularidad. Hablamos con los aficionados por las máquinas retro de la era Shōwa o las máquinas más raras, cuya pasión las mantiene con vida, y ahondamos en las posibilidades de cara al futuro para este ramo de la industria.

La época de la famosa Guten Burger

Nomura Makoto, bloguero y entusiasta de las máquinas expendedoras, sintió nacer su amor por este tipo de aparato cuando tenía diecisiete años. En aquella época iba a la escuela en bicicleta desde Sōka, en la prefectura de Saitama, hasta un instituto de Tokio, pero tenía curiosidad por un local de videojuegos abierto las 24 horas, a un lado de la circunvalación 7. Desde fuera no mostraba un ambiente demasiado acogedor, pero un buen día la curiosidad pudo con él y entró. Lo que más le sorprendió fue la zona para comer. En ella se alineaban varias máquinas expendedoras con productos como tostadas, hamburguesas, sopas de miso, ramen o hielo raspado. La variedad lo llenó de emoción, y desde ese momento quedó fascinado por las máquinas expendedoras.

Así comenzó su exploración por el mundo de las máquinas expendedoras. De especial interés le resultaron las máquinas expendedoras de hamburguesas. En 1971 se abrió el primer local de McDonald’s en los grandes almacenes de Mitsukoshi, en Ginza, y también por esa época aparecieron las primeras máquinas expendedoras de hamburguesas. A principios de los noventa, cuando Nomura era estudiante de instituto, se empezaron a instalar por toda la ciudad. “Eran todo líquido, nada sabrosas en comparación con las del Mac”, dice, pero aun así sentía más familiaridad con las hamburguesas de las máquinas. Especialmente impresionante le pareció la llamada Guten Burger. Cuando se lanzó el producto, a principios de la década de los setenta, la marca se llamaba McBurger, pero una demanda por parte de la sede de McDonald’s en Japón les obligó a cambiar el nombre. Hasta que la empresa discontinuó el producto, en 2002, se preciaba de contar con el mayor reconocimiento del país en máquinas expendedoras de hamburguesas.



Guten Burger, un producto ya discontinuado de una de las empresas subsidiarias de Marushin Foods.

El espíritu de servicio propio de Japón

Nomura empezó su blog en 1998, cuando tenía veinticuatro años: “Visité un lugar en Isesaki, en la prefectura de Gunma, sobre el que me habían dicho que había muchas máquinas expendedoras antiguas. El local, sin dependiente alguno, se llamaba Yamada Shōten; en su interior se alineaban docenas de máquinas expendedoras retro. Yo tenía mucho interés por difundir el atractivo de las máquinas expendedoras, así que empecé a bloguear bajo el nombre de Yamadaya (“la tienda de Yamada”), en honor a ese lugar. El número de visitas aumentó mucho cuando escribí sobre la lástima que me provocaba que la venta de Guten Burger se hubiera suspendido. Yamada Shōten había desaparecido como negocio muchos años antes, pero el blog en su honor lleva ya más de veinte años en la red”.



Nomura Makoto nació en 1974; reside en la prefectura de Saitama, y trabaja como ingeniero de sistemas.

¿Qué resulta tan atractivo de este tipo de máquinas para un aficionado?

“Comprar en una máquina expendedora es un entretenimiento en sí mismo. La anticipación por el producto que va a salir excita al cliente. Por supuesto, puede resultar también decepcionante. La sopa del udon o la soba (tipos de fideos) quizá sea un poco sosa, o las tostadas estén quemadas... Hoy en día hay videos que muestran el interior de las máquinas expendedoras, de modo que podemos saber lo que está pasando dentro; pero aun así creo que esa emoción de ver aparecer la comida en la ranura de salida no ha desaparecido”.



Curry de una máquina de Kashima, en la prefectura de Ibaraki. (imagen de 2003)

A Nomura le gusta también ese espíritu de servicio de las máquinas expendedoras, exclusivo de Japón. “Por ejemplo, podemos elegir bebidas frías y calientes en una misma máquina. Me han dicho que no hay máquinas expendedoras de bebidas calientes en el extranjero... Una de las que más me impresionó fue una máquina de arroz con curry que probé en la ciudad de Kashima, en la prefectura de Ibaraki. Se podía elegir entre dulce y picante, y el arroz salía servido en el plato con gran precisión. Actualmente ya no hay en funcionamiento ese tipo de máquinas expendedoras de arroz con curry”.

El mantenimiento de la máquina da vida al sabor del producto

Cuando una máquina expendedora retro se estropea, en muchos casos termina sin más en la basura.

Según Nomura, Fuji Electric Co. y Sanden eran las principales fabricantes de máquinas expendedoras de alimentos en la era Shōwa; otras empresas de importancia que habían entrado también en el mercado eran, por ejemplo, Kawatetsu Keiryōki (actualmente JFE Advantech; especializada en el momento en máquinas expendedoras de fideos y curry), Hoshizaki (hamburguesas) y Sharp (fideos, máquinas expendedoras en general).

“Fuji sigue siendo el principal fabricante de máquinas expendedoras, pero se centra en las bebidas. Todos los demás se han retirado del mercado. Como los fabricantes han dejado de realizar el mantenimiento, las máquinas expendedoras retro que siguen en funcionamiento en la actualidad lo hacen gracias a los ‘esfuerzos administrativos’ de cada tienda. En caso de avería deben adquirir piezas de máquinas desechadas o fabrican sus propias piezas”.

Las máquinas expendedoras pueden ser instaladas por los fabricantes de bebidas bajo contrato con el propietario de un terreno o por una tienda, de modo individual. En el segundo caso, “las personas de la tienda son responsables de todo, desde la compra hasta el reabastecimiento y la limpieza del cubo de basura correspondiente. Además, las máquinas expendedoras que cocinan los productos con horno microondas incorporado se tratan como si fueran restaurantes, y deben cumplir con los estándares de instalación estipulados por la Ley de Higiene Alimentaria.

“Las máquinas expendedoras que sobreviven exigen un gran esfuerzo por parte de los propietarios para mantenerlas. Anteriormente había especialistas en su reparación, independientes del fabricante, pero son ya personas mayores, casi todas jubiladas. Para mantener el buen sabor de los productos de una máquina expendedora, es vital realizar su mantenimiento. Las máquinas expendedoras que reciben un mantenimiento exhaustivo son capaces de ofrecer udon, soba y hamburguesas deliciosas. Incluso aunque se trate del mismo tipo de máquina expendedora, el sabor cambia por completo según la ubicación”.

Las máquinas retro, vivas gracias a la pasión de unos pocos

Hanawa Norihiro, propietario de una tienda de alimentos en Biei, Hokkaidō, se hizo cargo de una vieja máquina expendedora de fideos de Fuji para revivir ese tipo de oferta de fideos, que había desaparecido ya de la isla. Hanawa planea comenzar a vender tempura udon y tempura soba para fin de año, una vez consiga los costos de instalación mediante crowdfunding. Fue Saitō Tatsuhiro, presidente del Mercado de Neumáticos Usados de Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, quien viajó hasta Hokkaidō para reparar la máquina expendedora averiada de Hanawa.



Cuando se insertan las monedas, los fideos refrigerados y otros ingredientes de la máquina expendedora se envían a la “mesa de preparación”, donde se vierte agua caliente; la mesa gira a alta velocidad para drenar el agua y verter el caldo de sopa. Tarda unos 30 segundos. (Foto: Hanawa Norihiro)

En 2016 Saitō instaló una vieja máquina expendedora, que él mismo había reparado, en el Mercado de Neumáticos Usados. En la actualidad existen solo 95 unidades en funcionamiento, lo cual la convierte en un “santuario” que visitan numerosos entusiastas de las máquinas expendedoras retro.

“Desde un principio me gustaban las máquinas expendedoras viejas y las coleccionaba sin parar. Tienen colores llamativos y un aspecto divertido. Finalmente quise ponerlas de nuevo en funcionamiento, y comencé a repararlas yo mismo”, dice Saitō. “Abrí mi rincón de máquinas expendedoras porque quería proporcionar un lugar en el que los clientes descansaran mientras esperaban su cambio de neumáticos. Hoy en día tenemos casi todas las máquinas expendedoras típicas de la era Shōwa”.



La máquina expendedora Big Burger.

“Subcontrato las hamburguesas a una empresa local de alimentos, pero somos nosotros mismos -el personal del local y yo- quienes hacemos todo el proceso de cocción y reposición de fideos, tostadas, bentō, etc. Reviso las máquinas a diario y hago las reparaciones necesarias. Hoy día viene más gente a visitar el rincón de las máquinas que a cambiar sus neumáticos. Creo que en un fin de semana normal vendrán cerca de mil personas. Hay muchas familias, y los niños se ponen muy contentos con la máquina de hielo raspado. También hay una máquina expendedora de omikuji (papeles con la fortuna del cliente, elegida de forma aleatoria). Creo que todos los que vienen compran su omikuji en ella”.

El sueño de Saitō es viajar por todo el país reparando y devolviendo la vida a las máquinas expendedoras rotas. “Creo que hay muchas máquinas retro que todavía pueden funcionar si las reparas. Quiero arreglarlas tanto como sea capaz para que sigan funcionando durante el mayor tiempo posible”.



El Mercado de Neumáticos Usados de Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, meca de todos los fanáticos de las máquinas expendedoras.

Diversificarse o morir

Después de alcanzar un máximo de 5,6 millones de unidades en 2000, la cantidad de máquinas expendedoras instaladas en el país ha disminuido sin parar hasta los 4,04 millones, a finales de 2020. Los principales factores son la fuerte disminución que se ha producido con las máquinas expendedoras de alcohol y de cigarrillos al aire libre, y el aumento de las tiendas de veinticuatro horas. Además, después del Gran Terremoto del Este de Japón, el entonces gobernador de Tokio, Ishihara Shintarō, dijo que los ciudadanos debían aprender a vivir sin tantas máquinas expendedoras, que usan mucha electricidad, lo cual supuso una bofetada al ramo. “Antes del terremoto, la industria de las máquinas expendedoras ya estaba haciendo esfuerzos por ahorrar energía, así que me enfadó escuchar que estaban desperdiciando electricidad”, recuerda Nomura.

Aprovechando la experiencia del terremoto, los principales fabricantes de bebidas han comenzado a centrarse en las llamadas “máquinas expendedoras de respuesta a desastres”. En caso de un corte de energía debido a un desastre natural o emergencia similar, es posible suministrar la energía necesaria a la máquina expendedora con una simple operación y proporcionar bebidas a las víctimas de forma gratuita. Además se están desarrollando, y serán instalados, diversos tipos de máquinas expendedoras de “contribución social”, de cuyas ventas una parte se donará a organizaciones de beneficencia, o con funciones de vigilancia por medio de cámaras de seguridad incorporadas. Entre esas iniciativas también se encuentra la de Itoen, que ha registrado el llamado Pokestop, donde podremos obtener las herramientas necesarias para capturar ciertos Pokémon, al vincular nuestra cuenta de Pokémon GO!, y “gimnasios” donde podremos enfrentar nuestros Pokémon a los de otros jugadores; el número de máquinas de ese tipo, preparadas para desastres, se ha cuadruplicado en comparación con las existentes en 2011. Desde abril se está procediendo a la instalación de máquinas expendedoras con diseños de Pokémon por parte de cada Gobierno local.



Máquina “Selección gourmet de Hokkaidō”, en la ciudad de Kawaguchi, prefectura de Saitama.

Aunque ya ha pasado el apogeo de las máquinas expendedoras, cada día cruza todo tipo de información sobre nuevos modelos por las redes sociales. Hay también “máquinas expendedoras raras” que manejan todo tipo de productos, desde muestras de alimentos, estatuas de Buda, insectos comestibles e incluso drones. “También puedes comprar anillos de boda en las máquinas expendedoras”, dice Nomura. “Hay una instalada por una joyería de Sendagaya. Parece que lo hicieron para que se pueda proponer matrimonio las veinticuatro horas del día”. Con el coronavirus han aparecido también máquinas expendedoras de máscaras refrescantes, y de kits de pruebas PCR.

Algunas de las máquinas expendedoras para comprar especialidades locales que gozan de gran popularidad son las máquinas de la Terminal 2 del aeropuerto de Haneda, donde se pueden comprar productos especiales de siete prefecturas, como alimentos procesados ​​de calamar luciérnaga de la prefectura de Toyama, pero otras se pueden descubrir a veces en lugares inesperados. “Hace poco encontré una máquina expendedora de ‘Selección gourmet de Hokkaidō’ en la ciudad de Kawaguchi, mientras conducía. Hay una amplia selección de artículos, desde mermelada de melón hasta queso Camembert y vieiras saladas”, dice Nomura.

Inventos nacidos de la crisis del coronavirus

Las máquinas expendedoras se enfrentan a un nuevo punto de inflexión debido a la pandemia. Las ventas de máquinas expendedoras instaladas en puntos turísticos, estaciones de tren y oficinas están disminuyendo, aunque se están produciendo movimientos notables para innovar, centrándose en las ventajas del ahorro de espacio y el hecho de no necesitar dependientes.

En la industria del ramen han aparecido máquinas expendedoras de fideos congelado que permiten disfrutar del sabor del ramen de locales populares, incluidos algunos que figuran en la lista Michelin. Se dice que un popular restaurante italiano de cierta región instaló una máquina con uno de sus aderezos originales, y una hamburguesería muy popular hizo lo propio con una máquina expendedora de hamburguesas refrigeradas. Son intentos de evitar las aglomeraciones dentro de los locales, y disfrutar del sabor de la tienda en la propia casa.

En diciembre de 2020, la empresa de cultivo de ostras Farm Suzuki de Hiroshima instaló una máquina expendedora de ostras fritas en Toranomon Hills, Tokio. El producto va congelado, para poder adquirirlo como recuerdo, o calentarlo en el microondas de las instalaciones y comerlo caliente en el espacio proporcionado para comer.

Nichirei, una importante empresa de productos congelados, ha comenzado un experimento de prueba para el que instala máquinas expendedoras de almuerzos congelados en diversas oficinas, en colaboración con NTT West. Las empresas tienen previsto vender a negocios en los que se ha eliminado la cafetería para empleados debido al aumento del teletrabajo, durante la pandemia.

El uso de la inteligencia artificial en este campo también está avanzando. JR East Water Business inició en mayo de 2021 otra serie de pruebas de demostración de máquinas expendedoras de bebidas multifunción con AI en las estaciones de Shinjuku, Ueno, Tokio, Shinagawa y Akihabara. Con ellas el cliente puede disfrutar de juegos de piedra, papel o tijeras y de adivinación con Sakura-san, el personaje de IA que aparece en el panel táctil. Dependiendo del resultado, se muestran los productos recomendados, o se pueden recibir diversos cupones de regalo.



Sakura-san, la IA (izquierda) / pantalla del menú principal (arriba a la derecha) y pantalla de funciones de entretenimiento instaladas en la estación de Ueno. El panel táctil se puede operar sin contacto directo. Se puede utilizar en japonés, inglés, chino (simplificado y tradicional) y coreano (imagen del panel táctil proporcionada por JR East Cross Station Water Business Company).

“Creo que este tipo de máquinas está evolucionando y no está lejos la era de las máquinas expendedoras móviles”, dice Nomura. “Será posible, por ejemplo, que la máquina se mueva de forma independiente, reponga los productos por su cuenta y regrese a su posición original. Quizá no pase mucho tiempo antes de que aparezca una máquina expendedora robot, que deambule por la ciudad”.

Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: máquinas expendedoras de Bon Curry Rice, cargada de nostalgia por la generación Shōwa (derecha) y de Selección gourmet de Hokkaidō, (la imagen del encabezado y las fotos del texto son cortesía de Nomura Makoto, salvo por aquellas en las que se indica la fuente)