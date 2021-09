Ginza, barrio del arte: La galería Nagai, medio siglo descubriendo y valorando a artistas

Nagai Ryūnosuke NAGAI Ryūnosuke

Nace en Tokio en 1956. Se licencia en Economía en la Universidad Rikkyō. Es director representante de la Galería Nagai de Ginza. Desde 1996 ejerció como perito de arte en el programa de TV Tokyo Kaiun! Nandemo kanteidan. Ha aparecido también en los programas Gohho to Gōgyan, Sezannu, Rusō 19 seikimatsu no tensai gakatachi (Gogh, Gauguin, Cézanne, Rousseau y otros maestros de la pintura de finales del siglo XIX) de NHK BS Premium. También ha supervisado Chishiki zero kara no meiga nyūmon (Introducción a las obras maestras pictóricas desde cero), Sekai de ichiban sutekina seiyōbijutsu no kyoshitsu (La clase de arte occidental más hermosa del mundo), Meiga no naka no koibito tachi (Los amantes en las obras de arte), entre otras obras. Entre 2019 y 2021 presidió la asociación de galerías Ginza Galleries.