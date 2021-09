Los alimentos deshidratados como víveres de emergencia: platos repletos de verduras

Los desastres naturales son cosa habitual en Japón y ahora estamos en una pandemia que parece no tener fin. No importa lo que suceda, necesitamos seguir alimentándonos. Disfrutar de platos con un buen balance nutricional en momentos de emergencia beneficia no solo a nuestros cuerpos, sino también a nuestro estado emocional.

