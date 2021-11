‘Berserk’: el camino abierto por la pluma de Miura Kentarō

El manga y el anime japonés de ayer y de hoy

La serie de manga Berserk acumuló una circulación de más de 50 millones y llevó a su autor, Miura Kentarō, a la fama. Su manga es considerado una obra maestra de la fantasía oscura. Por desgracia Miura murió repentinamente el 6 de mayo de 2021 debido a una disección aórtica aguda. En este artículo examinamos el legado de Miura Kentarō en el mundo del manga.

Parece increíble que el mundo de Berserk, magnífico hasta el punto de ser extraordinario, haya sido creado por el cerebro de una sola persona, por sus ojos y sus manos. La “Gran Exposición Berserk: 32 años de ilustración de Miura Kentarō” abrió sus puertas en la Sala de exposiciones A de Sunshine City en Ikebukuro, Tokio, entre el 10 y el 23 de septiembre de 2021. Cuando la visité me sentí totalmente abrumado entre aquella ingente cantidad de dibujos originales del manga Berserk (serializado en la revista Young Animal, una publicación de la editorial Hakusensha) que se hallaban expuestos en el lugar.

Miura Kentarō, el autor de Berserk, fue una de las principales figuras del género del cómic fantástico japonés desde finales de los años ochenta. Su muerte prematura a la edad de 54 años convirtió a dicha obra, que llevaba dibujando cerca de treinta años, en una obra maestra incompleta.

Berserk comienza con una frase impactante: “Aquello era demasiado grande para llamarlo espada”; cuenta la historia de un “espadachín negro” que blande una gran espada, de nombre Matadragones. El protagonista, llamado Guts, se ve traicionado por un amigo de confianza; además de perder un ojo y un brazo, lleva el símbolo de una maldición en su cuello. Con la intención de proteger a la mujer que ama, se embarca en un viaje en pos de la venganza.

Es una verdadera pena que esta épica historia haya quedado incompleta, pero los logros de Miura Kentarō en el mundo del manga son inconmensurables. Es por eso que me gustaría recordar en este artículo su talento único.

La creación de un verdadero héroe oscuro en el manga

En primer lugar, una de las cosas que sorprendió a los fanáticos del manga japonés a finales de los ochenta con la llegada de Berserk fue probablemente la creación de un héroe oscuro en toda regla. Por supuesto, se puede hablar de héroes aparentemente “malvados” en las obras de otros dibujantes anteriores, pero ninguno de sus protagonistas era como Guts, ese héroe oscuro que no duda en tomar como rehén a una muchacha inocente para derrotar a su enemigo (véase el volumen 3 de la serie).

Se podría mencionar a Fudō Akira, el protagonista de Devilman, obra de Nagai Gō, pero se trata de un caso muy especial (no podemos describirlo en detalle aquí debido a la gran cantidad de personajes que posee la obra, pero si el lector tiene la oportunidad le recomiendo que lea las frases más malvadas que pronuncia Fudō Akira cuando por fin apuñala su enemigo, un demonio llamado Jinmen, en mitad de la historia).

En cualquier caso resulta difícil decir que se trata de un “aliado de la justicia poética”; no cabe duda de que la creación de ese héroe extraño que posee oscuridad no solo en apariencia sino también en su corazón es la expresión de cómo la gama de personajes en el medio se iría ampliando posteriormente, incluso en el anime, en particular en lo que al modelado mismo de los personajes se refiere.

Kamado Tanjirō, por ejemplo, el protagonista del reciente éxito de animación Kimetsu no Yaiba (de Gotouge Koyoharu), puede ser considerado un héroe ortodoxo, pero en otros casos recientes, como Eren Jaeger, de Shingeki no kyojin (Ataque a los titanes, de Isayama Hajime), o Itadori Yūji, de Jujutsu Kaisen (Guerra de magia, de Akutami Gege), son personajes con elementos relativamente malvados. Quizá no sea una exageración considerar que Berserk les abrió ese camino.

La obra que llevó el género de “espada y brujería” al mainstream

Berserk es, además, una obra maestra de la llamada “fantasía oscura”, el género en el que este tipo de héroes oscuros corren sus aventuras, y es al mismo tiempo una obra que se puede considerar uno de los antepasados ​​de la fantasía heroica en el mundo del manga japonés.

El género de “espada y brujería”, o fantasía heroica, se ha convertido en uno de los géneros más populares en la industria del entretenimiento de Japón, pero cuando se comenzó a publicar Berserk era considerado un género algo menor, y no solo en lo referente al manga, sino también otros medios relacionados, como el anime y las novelas.

Por dar algún ejemplo específico, ciertos predecesores de Berserk, como Guin Saga de Kurimoto Kaoru o Rōdosutō senki (Record of Lodoss War) de Mizuno Ryō en el campo de la novela, Pigumario (Pigmalión) de Wada Shinji o Bastard!! Ankoku no hakai-shin (publicado en español como Bastard!!), de Hagiwara Kazushi, han ganado un buen número de entusiastas para el género, pero si tengo que hablar sin rodeos, en mi opinión solo esas obras eran dignas de mención (aunque algunos, claro, no estén de acuerdo; pero hay que tener en cuenta que me estoy refiriendo únicamente al hecho de que no existían muchas obras, hasta ese punto).

Sin embargo el mundo de los videojuegos presentaba un panorama diferente; desde mediados de los ochenta comenzaron a ganar gran popularidad obras con grandes elementos de fantasía heroica, como Zeruda no densetsu (La leyenda de Zelda), Dragon Quest o Final Fantasy (la serie de Dragon Quest, en particular, se convirtió en un verdadero fenómeno social), y quizá Miura fuera uno de los primeros en percibir la atmósfera de esa época, como dibujante. De hecho, en los noventa, se puede decir en cierto sentido que la industria de los videojuegos lideraba el mundo del entretenimiento).



Ilustración del volumen 34 de Berserk ©Miura Kentarō (Studio Gaga / Hakusensha)

Una fantasía heroica que solo un japonés podía dibujar

Berserk es un manga muy popular en el extranjero; se ha traducido y publicado en quince países y territorios, como Estados Unidos y Francia. Cuando Miura supo que había un gran número de aficionados a su obra en el extranjero durante una entrevista, publicada en el catálogo The Artwork of Berserk (El arte de Berserk) de la “Gran Exposición de Berserk”, comentó:

“No tengo una imagen muy clara de los lectores extranjeros; siempre me he preguntado si la fantasía que dibujamos los japoneses funcionará en otros países. No deja de ser una especie de drama histórico que los japoneses imaginamos creado por extranjeros, y yo no sé si con esa ambigüedad lo podrán disfrutar, o si lo entienden como una verdadera fantasía”.

Cuando dibujantes y novelistas japoneses veteranos se han involucrado en el pasado en este tipo de género, lo han hecho quizá con el temor de que sus obras llegaran a ser “una especie de fantasía heroica extraña”, lo cual puede haber sido uno de los factores por los que el género era minoritario en un principio. Sin embargo, en el caso de Berserk ese problema no pasaba de ser una simple preocupación, y como todos los aficionados saben Miura creó una obra en la que incorporaba las mejores partes del drama histórico y las técnicas que el manga japonés había cultivado hasta el momento: una obra maestra de fantasía heroica que solo un japonés habría podido dibujar.

Esto es sin duda un tema aparte, pero cabe mencionar que Berserk combina el realismo dramático de Hara Tetsuo, y el de la bande dessinée (el cómic típico de Francia y Bélgica) de Ōtomo Katsuhiro, así como el toque de escenificación de Nagai Gō y la delicadeza del shōjo manga; podríamos decir que todos esos elementos convierten la expresión única de Miura en uno de los objetivos alcanzados por la “pintura manga” japonesa.

Su éxito crítico y comercial ha abierto camino para los dibujantes y novelistas posteriores que se han dedicado por completo a la fantasía heroica (o la fantasía oscura).

El propio Miura, debemos añadir, no pensaba en esos términos tan amplios; su obra Berserk partía en principio del deseo de dibujar “un tipo oscuro y nihilista como Hakaider (un personaje de Jinzō ningen Kikaidā, -Android Kikaider-, y otras obras derivadas); posteriormente el dibujante fue agregando esa visión de un mundo de fantasía donde existen la magia y las hadas. Es decir, que el mundo llegó a la obra después de haber logrado ensamblar el “molde” de ese héroe oscuro llamado Guts.

Una historia tan interesante que no puede terminar

El número 18 de Young Animal, publicado el 10 de septiembre de 2021, es un número dedicado al recuerdo de Berserk, y el último que cuenta con un episodio dibujado por la pluma misma de Miura: el episodio 364, de título Asatsuyu no namida (Lágrimas de rocío). El equipo de Studio Gaga que produjo Berserk durante años junto a Miura aunó el esfuerzo de todos sus miembros para completar este número final.

Los aficionados que no lo hayan leído podrán hacerlo a partir del 24 de diciembre, cuando se publique el volumen 41 de Berserk; el contenido es, de todos modos, bastante impactante. El autor, por supuesto, no esperaba que esta fuera la última vez que firmaba su nombre en la base de las páginas de su manga, pero en ellas se revela la identidad de un personaje misterioso, e implica incluso que la fatídica lucha de Guts ha entrado en una nueva etapa.

Hanmura Ryō escribió una vez en el comentario de la novela inacabada de Kunieda Shirō: Shinshū Kōketsujō (El castillo Kōketsu de la tierra de los dioses): “Una de las cosas más interesantes de esta extraña novela es que la historia se expande sin cesar en nuevas direcciones. (...) Por lo tanto (...) no llego realmente a lamentar que Shinshū Kōketsujō permanezca sin conclusión”. También dijo: “Kunieda escribió una novela tan interesante que tuvo que dejarla inconclusa”.

Esto es también aplicable a Berserk, la obra maestra inacabada de Miura Kentarō. Dicho de otro modo: mientras los lectores sigamos pasando las páginas de esos volúmenes que nos han sido legados, nunca desaparecerá la vida de ese espadachín negro que jamás se rindió, por difícil que fuera el reto.

Y tenemos también libertad de imaginar qué pasará después de la historia escrita. Sí; como el mismo Hanmura podría decir, Miura Kentarō dibujó una fantasía oscura que resulta, en suma, infinitamente interesante.



Portada del primer número de Berserk ©Miura Kentarō (Studio Gaga / Hakusensha)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: ilustración de la cubierta del volumen 15 de Berserk ©Miura Kentarō -Studio Gaga / Hakusensha)