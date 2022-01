La pasión de Shigehisa Hiromi por llevar las pajitas de trigo de Fukui a todo Japón

En la prefectura de Fukui, donde se cultiva cebada, hay una mujer que trabaja para promover el uso de las pajitas de cebada utilizando los tallos que se desechan normalmente. Shigehisa Hiromi fue en su día empleada de una empresa y profesora de guardería. ¿Cómo se convirtió en la impulsora de la difusión nacional de las pajitas de cebada, involucrando incluso a grandes empresas?

Las jóvenes hojas verdes se mecen con el viento del norte que baja de las montañas. En la ciudad de Fukui, los sonidos del invierno se acercan poco a poco a los campos de cebada.

“La cebada, que brota poco después de ser sembrada en octubre, desarrolla hojas jóvenes y permanece bajo la nieve durante el invierno. Luego, cuando la nieve se derrite en primavera, crece rápidamente”.



Cebada de la variedad rokujō a principios de noviembre. Solo han pasado dos semanas desde que se sembraron.

Shigehisa Hiromi es la directora de Ōmugi Club (Club de la Cebada), una empresa que produce y vende productos alimentarios a base de cebada. “La prefectura de Fukui es una gran productora de té de cebada”.

La prefectura de Fukui cuenta con la mayor cosecha de cebada de la variedad rokujō, la materia prima del té de cebada, de todo Japón. De hecho, las pajitas de cebada fabricadas en la prefectura están llamando la atención.

Estas pajitas se fabrican con los tallos de la cebada que normalmente se desechan en la cosecha. En 2010, Shigehisa comercializó pajitas de cebada y está tratando de difundirlas por el mundo.

“A diferencia de las pajitas de papel, las de cebada son resistentes al agua. De hecho, si las secas bien, puedes usarlas dos o tres veces en casa. Incluso se puede degustar un sutil sabor a cebada”.

La sencillez y ecología de este producto ha despertado el interés de empresas como Asahi Breweries Holdings, que ha puesto en marcha un proyecto para promover su uso. Shigehisa también comparte su método con los agricultores de trigo y cebada de todo Japón a través de reuniones en línea.

¿Por qué Shigehisa se dedicó a las pajitas de cebada?



Un manojo de pajitas de cebada.

Su primer encuentro con las pajitas de cebada

Nacida y criada en el centro de la ciudad de Fukui, Shigehisa trabajó en una empresa durante unos 15 años después de graduarse en la escuela. Más tarde, tras casarse y dar a luz, comenzó a trabajar como maestra de guardería.

Fue en esta época cuando conoció las pajitas de cebada gracias al padre de su marido Noritsugu, que era agricultor. Le contó que la gente que vivía con los campos de cebada las utilizaba como pajitas para beber y para hacer pompas de jabón desde tiempos remotos.

“Como no me crie en el campo, no sabía que existía algo tan maravilloso como las pajitas de cebada, y recuerdo que me sorprendió mucho”.



Shigehisa Hiromi (derecha) y su marido Noritsugu.

Un día, mientras daba un paseo con los niños de la guardería por un campo de cebada cercano, les hizo pajitas de cebada, que acababa de aprender a hacer, y quedaron encantados. Al ver lo contentos que estaban, Shigehisa decidió que quería enseñar las pajitas a más gente, así que empezó a organizar talleres para padres y niños en la biblioteca local para mostrarles su atractivo.

Fukui y la cebada

Hay una razón por la que Shigehisa quería promover las pajitas de cebada. Quería que la gente de fuera de la prefectura conociera los hermosos campos de cebada de Fukui.

“Cuando es la época de la cosecha, los campos de cebada están dorados y relucientes. Quiero que todo el mundo vea este paisaje”.



Los hermosos campos de cebada dorados. (Fotografía por cortesía de Shigehisa)

Como ya se ha mencionado, Fukui es una zona en la que florece la producción de cebada de la variedad rokujō. Según las estadísticas de cultivo del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, la cosecha de 2020 fue de 14.000 toneladas, la más abundante de Japón. En la década de 1970, se cultivó por primera vez como alternativa al cultivo de arroz en respuesta a la política gubernamental de reducción de la producción de arroz.

En la actualidad, Fukui es el mayor productor de cebada de Japón, pero hay pocas plantas de procesamiento de cebada de la variedad rokujō en Fukui, por lo que la materia prima acaba siendo entregada a las cooperativas agrícolas. No hay especialidades locales que utilicen cebada, y la gente de fuera de la prefectura no tiene una imagen de Fukui vinculada la cebada.

Shigehisa, que quedó completamente fascinada por la cebada al hacer las pajitas, creó una empresa de procesamiento con Noritsugu en 2010 con el objetivo de promover la cebada de la variedad rokujō producida localmente y convertirla en su especialidad. Así fue como nació el Ōmugi Club.

Además de las pajitas de cebada, también producen una amplia gama de productos, como la cebada redonda que se come sola o con arroz, cebada glutinosa, el roux de curry hecho con harina de cebada entera, los fideos udon de cebada y los fideos soba de cebada. Por supuesto, también hay té de cebada. El curry y la cebada cocida también se utilizan en los almuerzos escolares de las escuelas primarias de la prefectura, y se han convertido en “el sabor de casa” para los niños de Fukui.



La empresa también fabrica roux de curry y otros productos con cebada.

La difusión de las pajitas de cebada

Las pajitas de cebada originalmente no estaban a la venta, sino que se ofrecían gratuitamente como un regalo a los clientes que compraban productos del Ōmugi Club, con el fin de que se familiarizaran con la cebada de Fukui.

“Llevo cosechando cebada yo misma con una hoz desde que se fundó la empresa. Como era un regalo, no esterilizábamos la cebada como hacemos ahora, simplemente las metíamos en una bolsa y las enviábamos con nuestros productos como Viento del Campo de Cebada”.

Los clientes que las recibieron quedaron encantados y escribieron sobre las pajitas en sus blogs y redes sociales, por lo que su fama se fue extendiendo paulatinamente. A medida que se corría la voz, cada vez más personas pedían más, o querían regalar algunas a sus amigos.

El boom ecológico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU también ayudaron, y en 2019 Shigehisa decidió empezar a vender pajitas de cebada.

Desde el primer año, la respuesta fue enorme, por ejemplo con pedidos de acuarios y zoológicos que querían utilizarlas. También hubo consultas desde el extranjero. Sin embargo, en aquella época la producción anual de pajitas de cebada era de solo unos 50.000 ejemplares, por lo que no daban abasto.

“Una empresa quería 2 millones de pajitas y otra quería pedir 10 millones de pajitas al año para venderlas en las estaciones de tren. Recibimos varios pedidos de esa magnitud, pero tuvimos que rechazarlos porque era muy difícil”, recuerda Shigehisa.

Dificultades de producción

¿Por qué es tan difícil producir las pajitas en masa? El motivo es que es un proceso que requiere mucho tiempo y trabajo.

El primer paso es cortar la cebada, pero no se pueden utilizar cosechadoras porque los tallos quedarán aplastados. Por ello, utilizan una máquina manual para desgranar los granos y luego hacen caer la cebada en el campo para cosecharla.

“Una vez intentamos utilizar una cosechadora para ver si la cebada caía en el campo, pero fue un completo desastre”, dice riendo Shigehisa.



Se cosecha la cebada con una segadora de empuje manual. (Fotografía por cortesía de Shigehisa).

Una vez cosechada, la cebada se trilla y se seca al sol. Si hace buen tiempo, se seca en tres días, pero si llueve continuamente, el trabajo se alarga. Una vez secada, se corta para guardar solo la parte necesaria para las pajitas y se almacena en un camión cesto.

De este modo, las pajitas de cebada se elaboran esencialmente a mano una a una. Todo el proceso dura desde finales de mayo hasta septiembre, pero es extremadamente duro en verano. El año pasado y el anterior, debido a los efectos de la propagación del nuevo coronavirus, los trabajadores tenían que llevar mascarillas mientras trabajaban, lo que inevitablemente significa que tenían que tomarse más tiempo para descansar.

Otra razón para no poder producir en masa es la cantidad limitada de productos que se pueden cosechar. Se les permite utilizar parte de la cebada plantada en los campos de las cooperativas agrícolas de la ciudad para sus pajitas, por lo que solo disponen de unos 2.976 metros cuadrados. Aunque cosecharán más, necesitarían más espacio para secar y almacenar la cebada. La necesidad de más volumen existía, pero la realidad de las circunstancias se impuso y las fabricaron a pequeña escala.



La cebada cosechada se cuelga en un estante de secado.

En ese momento, una empresa local se puso en contacto con ellos para fabricar juntos pajitas de cebada. Shigehisa se mostró de acuerdo y dijo que se alegraría si más personas pudieran tener acceso a la cebada de Fukui. Sin embargo, hubo una discrepancia en la comprensión del contenido del contrato y, en consecuencia, solo obtuvieron la tecnología de fabricación. Shigehisa se sintió profundamente frustrada.

Un punto de inflexión

Sin embargo, Dios no se dio por vencido con Shigehisa. Un día de 2020, un representante de una empresa implicada en los ODS visitó el Ōmugi Club y preguntó si podía ayudar a difundir las pajitas de cebada.

Shigehisa se mostraba un poco escéptica, pensando que la engañarían otra vez. Pero esta vez iban en serio. No solo buscó diligentemente a los cultivadores de cebada de todo el país, sino que también involucró a grandes empresas como Asahi Breweries. Le llamó la atención su actitud de querer promover la ecología en el mundo en lugar de sus propios beneficios. Shigehisa decidió cooperar pensando que podía confiar en ellos.

Y así, en 2021, se puso en marcha FUZOROI Straw Project para promover el uso de pajitas de cebada en la sociedad. Al mismo tiempo, se creó la Agencia de Asociación Regional como organización matriz del proyecto, de la que Shigehisa es también directora.

Shigehisa dice modestamente que eso ha pasado “porque soy la única que tiene experiencia en la fabricación de pajitas de cebada”, pero está desempeñando un papel destacado en el proyecto dando conferencias a los productores de varias partes del país. En el primer año, se espera que el proyecto produzca globalmente unos 10 millones de pajitas.



Trabajos de embalaje.

Shigehisa ha venido haciendo pajitas de cebada para contar la historia de los campos de cebada dorados de Fukui. Ahora, su “hijo” está a punto de desplegar las alas por todo Japón.

“Ya no es solo mi hijo. Ahora que tengo un grupo de amigos, puedo hacer productos mucho más precisos que cuando trabajaba sola”.

El número de aficionados entusiastas también ha aumentado. Un cliente incluso vino desde Osaka para ver dónde se fabrican las pajitas de cebada.

El amor de Shigehisa por los campos de cebada de su ciudad natal, Fukui, seguro que llega al corazón de la gente.

Fotografías: Fushimi Manabu (a excepción de las fotos facilitadas por Shigehisa Hiromi).

(Traducido al español del original en japonés.)