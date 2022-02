Pekín 2022: Takagi Miho, una patinadora polifacética que aspira al oro individual

En el deporte, algunos atletas son conocidos como “especialistas”, mientras que otros brillan como “polifacéticos”. En el patinaje de velocidad, Takagi Miho es una de las mejores del mundo. Después de ganar medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Pieonchang, buscará su primer oro individual en sus terceros JJ. OO.

Medallas en todas las distancias

Takagi Miho ha demostrado una gran habilidad en todas sus pruebas, desde la corta distancia de 500 metros hasta los 3.000 metros, pasando por los 1.000 y 1.500 metros. Su principal objetivo está en los 1.500 metros, donde tiene el récord mundial, aunque ha trabajado duro para reforzar tanto las distancias cortas como las largas.

Sus resultados en las competiciones internacionales hasta ahora demuestran que es una competidora polivalente. Ganó una medalla de plata en 2019 y una medalla de oro en 2020 en los Campeonatos Mundiales de Sprint, que se basan en los resultados combinados de los 500 metros y los 1.000 metros. También ha subido al podio en varias ocasiones y consiguió una medalla de oro en 2018 en el Campeonato del Mundo All-round, en el que se tienen en cuenta los resultados globales de cuatro pruebas.

Su desarrollo se ha visto apuntalado por su destreza física, ejemplificada por el hecho de haber sido seleccionada como candidata a la selección nacional sub-15 de fútbol, deporte que practicó hasta la secundaria, y por su mente inquisitiva, que le ha llevado a tomar notas con tanta frecuencia que incluso sus entrenadores se han fijado en ello. Por eso se convirtió en la primera estudiante de tercer curso de secundaria de la historia del patinaje de velocidad japonés en representar a Japón en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010.

Pero si las cosas le hubieran ido bien, tal vez no estaría donde está hoy. Su punto de inflexión le llegó cuando no fue seleccionada para los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Takagi se trasladó de Hokkaidō a Tokio como estudiante universitaria, pero era la primera vez que se alejaba de sus padres y todavía no estaba acostumbrada a su nuevo entorno. Esto afectó a su rendimiento y solo pudo conseguir un quinto puesto en su prueba en la ronda clasificatoria olímpica.

Takagi se incorporó al equipo y desarrolló sus habilidades a través de la competencia codo con codo con otras patinadoras destacadas en los entrenamientos concentrados que se celebraban durante más de 300 días al año. Siempre había sido criticada por su falta de pasión por la competición, pero pronto se hizo más patente su deseo de ganar, y su indiferencia quedó eclipsada. Su inquisición natural, combinada con su tenacidad, le llevó a perseguir la velocidad con mayor entusiasmo.

Los Juegos Olímpicos de Pieonchang fueron la culminación de sus esfuerzos. Logró una medalla de plata en su primera prueba, los 1.500 metros, seguida de un bronce en los 1.000 metros y un oro en la persecución por equipos. Además, se convirtió en la primera mujer japonesa en ganar tres medallas de cada color en una misma competición de verano o invierno.

Aun así, Takagi dijo que estaba decepcionada por no haber ganado una prueba individual.

Así que lo que desea lograr en Pekín 2022 está claro: convertirse en la mejor del mundo en la prueba individual. Takagi, que competirá en cinco pruebas, empezará demostrando no solo su rendimiento polivalente, sino también la potencia de su talento enfocado.



La ganadora Takagi Miho (derecha) felicita a la tercera clasificada, Kodaira Nao, después de los 1.500 metros en la ronda clasificatoria de patinaje de velocidad olímpico (31 de diciembre de 2021, M-Wave, Nagano, Japón)

Fotografía del encabezado: Takagi Miho patina en los 500 metros femeninos en la ronda clasificatoria del patinaje de velocidad olímpico. (29 de diciembre de 2021, M-Wave, Nagano, Japón)