Entrevista con la madre de Ōsaka Naomi: “Es como yo, no le gusta que la controlen”

Ōsaka Naomi reinó en el podio más alto del tenis femenino. En 2021 ocupó por segundo año consecutivo el primer puesto de la lista de las atletas femeninas del año confeccionada por Forbes, y se ha convertido en una gran influencia global. Tamaki, su madre, ha publicado una autobiografía; ella misma nos habla del libro y de sus ideas acerca de sus hijas.

Un nuevo reto para una madre y su hija

Ōsaka Naomi se ha embarcado en un nuevo reto. En lugar de renovar su contrato con IMG, un gigante de la industria que representa a numerosos deportistas, ha decidido continuar su carrera de forma independiente con quien hasta ahora había sido su representante en dicha compañía: Stuart Duguid. Debido en parte a su lesión en el tendón de Aquiles durante el Open de Francia, que condujo a que la tenista quedara eliminada, pero también a diversos motivos fuera de la cancha, Ōsaka no deja de generar titulares.

“Estar con una agencia grande implica ver limitadas las cosas que puede hacer, pero si Naomi crea su propia empresa y es ella misma la presidenta, tiene libertad para hacer lo que desee. No le gusta que nadie la controle; prefiere gestionarse ella misma. En eso se parece mucho a mí (risas)”, dice Ōsaka Tamaki, la madre de la famosa tenista, en referencia a la reciente decisión de Naomi.

Tamaki, que se define como una auténtica rebelde, ha publicado en 2022 Tonneru no mukō e (Hacia el otro lado del túnel, Shūeisha). Se trata de un volumen que relata la historia de una japonesa, más que la de la madre de la famosa atleta desde antes incluso de su encuentro con el estadounidense de origen haitiano Max Francois, y por medio de su valiente forma de vivir transmite también un fuerte mensaje, especialmente para las jóvenes mujeres de todo el mundo.

Tamaki continúa viviendo en Florida en la actualidad, donde nos habló acerca de su trabajo con el libro, sus recuerdos sobre su hija y sus proyectos con su marido.

YAMAGUCHI NAOMI Se trata de un libro realmente interesante. Da la impresión de querer dejar al desnudo ciertas cosas que otras obras tienden a esconder; ¿de dónde sacó la energía necesaria para poder escribir de ese modo?

ŌSAKA TAMAKI Yo solo me dejé llevar por mis sentimientos, que me salían a borbotones. Para poder escribir este libro repasé muchas fotos y vídeos antiguos. Al hacerlo me sentí como si volviera a ser la misma de entonces. Me puse a escribir y no paré. Mis amigos dicen que he escrito sin tapujos (risas). Pero pensaba que si no escribía cierto pasaje no estaba hablando de mi vida, o que si omitía algo el todo no tendría sentido, así que debía escribirlo todo.



En la tienda que alquiló con su esposo Max el año después de mudarse a Osaka. En el centro está su hija mayor, Mari, con cuatro meses. En la tienda vendían ropa comprada en Nueva York. (Imagen cortesía de Ōsaka Tamaki)

Las hermanas Williams, un ejemplo a seguir

YAMAGUCHI Aunque su esposo no tenía ninguna experiencia con el tenis fue él mismo quien empezó a enseñar a Mari, la hija mayor, y a Naomi, desde que eran muy pequeñas. Es de sobra conocido que usó como referencia los métodos de Richard Williams, el padre de las famosas hermanas tenistas, quien comenzó a entrenarlas desde muy jóvenes y tampoco tenía experiencia en el mundo del tenis. Pero me sorprendió leer que Mari, la mayor, había comenzado su “entrenamiento” antes de cumplir un año, mucho antes de saber nada sobre Selena y Venus Williams.

ŌSAKA Por supuesto se trataba al principio más de juegos que de un verdadero entrenamiento, pero de ese modo Mari y Naomi comenzaron a mejorar su equilibrio y a fortalecer su cuerpo. Yo también soy aficionada a los deportes, y a mi esposo también le gustan, y desde siempre ha practicado alguno, estuviera donde estuviera: fútbol, baloncesto, ciclismo, maratón… Quizá se quedó con las ganas de practicarlos más en serio. Creo que siempre ha tenido el deseo de que nuestras hijas se convirtieran en deportistas profesionales. La aparición de las hermanas Williams en el mundo del deporte fue el motivo principal por el que dicho deseo se transformó en un objetivo.

YAMAGUCHI Cuando Selena ganó el Open de América con solo diecisiete años Mari tenía tres, y Naomi aún no había cumplido los dos años. El año siguiente Venus fue la vencedora de Wimbledon; en su libro cuenta que todo esto fue lo que terminó por convertir en objetivo ese deseo de criar a las dos niñas para ser tenistas profesionales, pero ¿dónde residía el atractivo del tenis de las hermanas Williams?

ŌSAKA Ante todo, en el hecho de ver que dos mujeres negras se convertían en estrellas del mundo del tenis, tan dominado por los blancos. En el pasado existieron campeones negros, como Arthur Ashe en el tenis masculino y Althea Gibson en el femenino; pero el impacto fue mayor al ver a dos hermanas adolescentes. No era cuestión de cuánto dinero ganaban; era mucho más importante el hecho de que pudieran viajar por todo el mundo jugando al tenis, conociendo todo tipo de personas y culturas, y de que pudieran llevar una vida mucho más rica de lo que puede experimentar una joven común y corriente a esa edad... Pensamos que sería una carrera fantástica.



Naomi, con tres años, entrena en la cancha de tenis de un parque municipal poco después de mudarse a Nueva York. (Imagen cortesía de Ōsaka Tamaki)

YAMAGUCHI Se cuenta que Richard Williams decidió hacer que sus hijas fueran tenistas el día que vio por televisión a cierto tenista ganar un premio equivalente a sus propios ingresos anuales. Usted nos dice, sin embargo, que ese no era el verdadero motivo en su caso.

ŌSAKA Éramos muy pobres, pero el dinero no era nuestra principal motivación. En aquella época mi esposo trabajaba en la venta de ropa de importación, en un bar y otros trabajos similares, y yo trataba de ayudarlo por mi parte trabajando en el centro de atención al cliente de una empresa de pedidos por correo. Trabajábamos muy duro y apenas dormíamos tres horas al día, pero seguíamos sin poder salir de la pobreza, de modo que deseábamos conseguir dinero, por supuesto. Pero creo que para nosotros era más importante tener sueños. La carrera de las hermanas Selena y Venus, de un año de diferencia, nos daban esos sueños y esperanza. En especial Mari poseía unos nervios motores tan excepcionales que realmente creíamos en la posibilidad de lograr el éxito. Gracias a esos sueños éramos capaces de sentir felicidad, pese a nuestra vida tan pobre.



Naomi (derecha) y Mari (izquierda), sujetando sendos trofeos tras sus victorias en el Campeonato Regional Junior. (Imagen cortesía de Ōsaka Tamaki)

Un trasfondo positivo para las acciones en sociedad

YAMAGUCHI Naomi no solo ha triunfado como tenista, sino que también ha sido abanderada de diversas causas en todo el mundo y ha demostrado poseer una gran influencia. En 2020 participó activamente en el movimiento BLM (Black Lives Matter), y en 2021 realizó un llamamiento para aumentar la conciencia hacia la salud mental de los atletas, mediante un boicot en una rueda de prensa. Me da la impresión que la imagen de Naomi, que solía definirse como introvertida, ha cambiado considerablemente. ¿Qué opinión le merece esto, como madre?

ŌSAKA Creo que muchas personas se quedaron con la imagen de Naomi del momento en el que ganó por primera vez el campeonato nacional en Estados Unidos. Es cierto que Naomi era así de tímida en ese momento. Cuando no estaba en la cancha de tenis, jugaba a videojuegos o charlaba con su hermana. Pero creo que a medida que sus posibilidades de conocer gente iban aumentando se buscó un novio, empezó a interactuar con todo tipo de personalidades de todo el mundo y poco a poco fue abriendo su corazón.

Al final hacía todo siempre como lo había pensado. Las mascarillas negras (con nombres de personas negras que habían sido víctimas de la violencia racista de la policía) fueron idea suya. Hubo en su entorno quienes se oponían y se preocupaban por las repercusiones, pero ella hizo lo que quería hacer. Ese coraje es algo muy suyo. Por desgracia tiene una personalidad con la que se quema cuando alguien le lleva la contraria; es muy parecida a mí en eso (risas). Mi padre era una persona muy conservadora; mis padres eran terriblemente estrictos con los modales y las apariencias, y yo me oponía a ellos. No quería vivir preocupándome por cómo me veían los demás, y no quería que nadie, ni siquiera mis padres, me controlara. No creo haberles dicho nunca a mis hijas que tal cosa tenía que ser de tal manera, y a pesar de todo Naomi siempre ha mostrado cierta rebeldía, al igual que yo.



En Nueva York, durante el Open de Estados Unidos de 2020, Naomi usó sus mascarillas para protestar contra el racismo. (Imagen: AFP – Jiji Press, 4 de septiembre de 2020)

YAMAGUCHI Naomi se ha independizado por completo y Mari se ha retirado del mundo del tenis. Parece un buen momento para tomarse un descanso en este largo viaje, pero ¿tiene algún nuevo sueño? Se habla del establecimiento en su propiedad privada de un cierto jardín de infancia y escuela en Haití.

ŌSAKA Estamos tan ocupados con ese proyecto que mi esposo pasa más tiempo en Haití que en casa. Todo comenzó cuando vivíamos en Osaka: allí ayudamos a fundar un grupo de voluntarios y construimos un jardín de infancia en Haití. Esas instalaciones son cada vez más grandes, y ahora se han convertido en una pequeña comunidad centrada en una academia. Hay muchas canchas de tenis, un jardín de infancia, una escuela, e incluso un gran dormitorio en sus últimas etapas de construcción. El lugar cuenta con más de doscientos estudiantes, docenas de empleados, profesores, maestros de niños, guardias de seguridad, personal de limpieza, entrenadores... Mi sueño es que allí se lleguen a criar los tenistas del futuro.

En realidad hay un chico de esa academia que está estudiando en un instituto de Osaka durante un año. Me gustaría poder enviar a estudiantes a varios países en el futuro, pero estudiar en el extranjero es algo extremadamente costoso, y existen todo tipo de dificultades para que los niños de Haití vivan fuera de su país. Es cierto que estamos librando una feroz batalla, pero lo hacemos porque deseamos cumplir los sueños de esos niños.

YAMAGUCHI Ōsaka Naomi representa una gran esperanza no solo para los niños de Haití, sino también para los de Japón y sus padres. ¿Le gustaría transmitir algún mensaje a quienes aspiran a convertir a su hijo en un tenista profesional, independientemente del país en el que vive, o de su entorno familiar?

ŌSAKA No existe un único camino para alcanzar la meta. Nosotros éramos muy pobres, pero si hubiéramos contado con dinero y conexiones habríamos buscado otra manera de hacer las cosas. Lo importante no es el dinero, sino el esfuerzo: darlo todo, el cien por cien, el ciento veinte por cien, sea cual sea el método. Si lo haces podrás acercarte a tus sueños incluso aunque no llegues a realizar exactamente lo que te habías propuesto.

Sin embargo, darlo todo no significa que el niño deba ser responsable de la vida de sus padres. He visto a padres que golpeaban y maldecían a sus hijos, que tiraban la bolsa de tenis lejos de la cancha cuando el hijo perdía. Un padre no puede obsesionarse con la idea de que su hijo gane o terminará por atrofiar su crecimiento. Creo que para un atleta es más importante estar hambriento de éxito y ser humilde, más que lograr victorias tempranas y quedarse con esa sensación de logro.



En septiembre de 2019 la familia Ōsaka celebró la victoria de Naomi en el campeonato Toray Pan Pacific, celebrado en Osaka. Desde la izquierda, Tamaki, Naomi y Max. (Imagen cortesía de Ōsaka Tamaki)

YAMAGUCHI En King Richard, donde se narra la historia de la familia Williams, se critica con dureza a ese tipo de padres egoístas; Richard les dice a sus hijas que deben ser humildes. ¿Ha visto esta película?

ŌSAKA Sí, la he visto. Fui a verla con mi esposo justo después de que la estrenaran. Naomi me dijo que también la vio poco después. Me gustaría haber visto también un poco más de la época cuando las chicas ya son adultas, y sobre otras competiciones, pero sé que se habrían encontrado con problemas de derechos y con una duración quizá excesiva. En la película había muchas cosas que me hacían empatizar con los sentimientos y las decisiones de Richard. Estaba muy bien hecha; me pareció muy interesante.

Tonneru no mukō e

Ōsaka Tamaki (autora)

Publicada por Shūeisha

176 páginas

Precio de venta con impuestos incluidos: 1.760 yenes

A la venta desde el 30 de abril de 2020

ISBN: 978-4-08-781715-7

