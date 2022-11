Catar, primer mundial de fútbol con mujeres en su nómina de árbitros

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Catar 2022 está a punto de arrancar. Esta vigésima segunda edición del magno evento deportivo trae la importante novedad de contar entre sus árbitros con seis mujeres. Hay que preguntarse, no obstante, por qué se ha tardado tanto tiempo en dar el paso cuando en otros muchos campos el avance de la mujer ha sido tan rápido.

Representando a Japón, Yamashita Yoshimi

El día 20 de noviembre comenzará a disputarse la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Catar 2022. Esta edición, que tiene la particularidad de celebrarse en otoño, trae además la novedad de incluir entre sus árbitros a mujeres. Serán seis: tres árbitras principales y tres auxiliares de banda. Para el fútbol y para todo el deporte japonés la noticia es especialmente impactante pues una de las juezas principales es japonesa.

La elegida es Yamashita Yoshimi. Nacida en Tokio en 1986, comenzó su carrera deportiva como jugadora, pero dirigió sus pasos hacia el arbitraje invitada por la también árbitra Bōzono Makoto, que había estudiado años antes en su misma universidad, la Tokyo Gakugei. En el fútbol femenino, Yamashita cuenta con experiencia en partidos internacionales. En el masculino, ha arbitrado en campeonatos nacionales de institutos de bachillerato, el año pasado se convirtió en la primera mujer en entrar en la nómina de la J-League y en septiembre de este año actuó también por primera vez como jueza principal en la J1 o primera división. Estar en Catar es, pues, el último peldaño que le quedaba por subir a esta pionera.

La incorporación de árbitras al fútbol mundial está acelerándose. En los últimos años su presencia se ha prodigado en muchas ligas europeas y ha llegado también a la Liga de Campeones de la UEFA, donde en diciembre de 2020 fue una mujer la que dirigió el partido disputado entre la Juventus y el Dínamo de Kiev.

La idea de que para las mujeres “sería muy difícil” arbitrar un partido de fútbol masculino ha prevalecido durante muchos años, apartándolas de estas responsabilidades. Se entendía que, en cuanto a velocidad y movilidad, difícilmente podrían estar al nivel de los jugadores que militan en los clubes profesionales. Se veía también con preocupación que no fueran capaces de aguantar el tipo ante los acercamientos amenazantes de que son objeto los árbitros tan frecuentemente.

En nuestros días, el desempeño de muchas árbitras está dejando sin fundamento todas estas ideas. Yamashita ha confiado su preparación física a un exatleta y ha demostrado sobradamente sobre el césped que con esfuerzo una mujer puede afrontar esa responsabilidad. En cuanto a su capacidad para resistir la presión en diversas situaciones, la ha dejado bien en claro en todos los partidos masculinos que ha dirigido hasta ahora. En resumen, ya no cabe ninguna duda de que la supuesta incapacidad femenina era una presunción gratuita.

La incorporación de Yamashita al equipo arbitral del campeonato mundial ha tenido gran resonancia en la prensa. Lo que más impacto ha tenido ha sido precisamente eso: la forma en que ha tirado por tierra la idea preconcebida de que este papel solo podía ser desempeñado por hombres. Y la onda expansiva de esta noticia se está extendiendo a otros deportes cuyo arbitraje está igualmente dominado por los hombres.



La árbitra Yamashita Yoshimi en el partido que disputaron Suecia y Estados Unidos el 21 de julio de 2021 en el Estadio Tokyo Ajinomoto, durante la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Kyōdō Press)

Situación en el deporte profesional mundial

Pero ¿qué avances se están haciendo en Japón en el resto de los deportes? Haremos a continuación un recorrido por algunos de ellos para comprobar cuáles son los logros más recientes.

Entre los deportes con ligas profesionales, el más popular en Japón es el béisbol. En el béisbol también ha sido dominante la idea de que el arbitraje era cosa de hombres. La presencia femenina entre los umpires del béisbol profesional es nula. Pero también es cierto que, si observamos este deporte en su conjunto, vemos que la mujer está ganando terreno progresivamente.

En 2002, Takami Satoko hizo historia arbitrando en la liga de las Seis Universidades de Kansai, algo que nunca había hecho una mujer. El siguiente logro para las árbitras llegó después de un largo paréntesis, con la participación de Satō Kana en el equipo arbitral de la categoría superior de las Ligas de Béisbol de Hanshin en 2018.



Takami Satoko actúa en el Green Stadium Kobe el 24 de mayo de 2002, día en que se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga de las Seis Universidades de Kansai. (Kyōdō Press)

También son cada vez más las mujeres que arbitran partidos locales para el campeonato nacional de institutos de bachillerato, una competición de gran popularidad entre los aficionados al béisbol. Son árbitras colegiadas en federaciones prefecturales como Tokio o Hokkaidō y es probable que en un futuro cercano veamos también mujeres en el campeonato nacional conocido como Kōshien.

En Estados Unidos, cuna del béisbol, hay dos mujeres arbitrando partidos de las ligas menores. La primera de ellas se estrenó en 2016. Es un logro, pero son solo dos y en las grandes ligas seguimos sin ver mujeres arbitrando. Esta lenta evolución provoca, al parecer, muchas críticas. En todo caso, considerando los largos años durante los cuales su presencia fue nula, habrá que saludar el cambio.

Donde quizás veamos una evolución más acelerada es en el rugby, otro deporte cuyo arbitraje ha estado monopolizado por los hombres.

En Japón, Takahashi Mayumi actuó en 2017 como árbitra auxiliar en el partido que enfrentó a Tōshiba y NTT Com, en la entonces llamada Rugby Top League. Fue la primera vez que una mujer saltaba al césped de esta competición. En 2016 la Asociación del Rugby de Japón había creado un sistema oficial de homologación de árbitros. Dos mujeres fueron homologadas, una de ellas Takahashi.

Takahashi, que en 2019 arbitró también partidos en el campeonato nacional de institutos de bachillerato, continúa su carrera secundada ahora por Kamimura Eri, quien en 2021 pitó el partido inaugural de esta competición.

En el terreno internacional, el año pasado vimos a dos mujeres extranjeras arbitrar partidos de rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un equipo íntegramente femenino formado por cuatro árbitras, dos de ellas las de Tokio, dirigió en junio de este año el partido de preparación disputado entre las selecciones de Portugal e Italia, una gran noticia para el mundo del rugby.

Otro deporte de creciente popularidad en Japón es el baloncesto. Su liga profesional, conocida como B-League, inició su andadura en la temporada 2016-2017. Durante el año 2017 vio nacer a cuatro árbitras que continúan activas hoy en día.

En Estados Unidos, entre las competiciones deportivas profesionales, la NBA es líder en presencia de árbitras. Comenzó con dos en 1997 y desde entonces su número no ha dejado de crecer. Verlas arbitrar ya no es noticia en este deporte. En círculos organizativos se aspira ahora a que en el futuro ejerza un número similar de árbitros masculinos y femeninos, por lo que se cree que su número seguirá creciendo.

Una presencia cada vez más patente también en los Juegos Olímpicos

Veamos ahora qué está sucediendo en el terreno aficionado, con mayoría aplastante de árbitros masculinos. Comencemos por un arte marcial tan japonesa como el judo. En el judo se está promoviendo la paridad y una muestra de ello la vimos en 2017, año en que las mujeres, en número de tres, entraron en el campeonato nacional, un inicio muy auspicioso.

En los referidos Juegos Olímpicos de Tokio, de los 16 árbitros cinco eran mujeres y una de estas, Amano Akiko, japonesa. Hombres japoneses arbitrando, no hubo ninguno. Para Amano fue su segunda participación como árbitra en unos Juegos Olímpicos, pues había ejercido también en los de Pekín de 2008. En aquellos juegos solo hubo dos mujeres entre los 24 árbitros de judo. La evolución en la relación numérica entre los sexos es evidente y se advierte también un fuerte impulso en el ámbito internacional.

Amano arbitró 37 combates durante esos Juegos Olímpicos, entre ellos el inaugural y el que puso el colofón a la competición individual, la final de la categoría masculina de más de 100 kilogramos. Que fuera una mujer la que, con su arbitraje, abriera y cerrara la competición individual es un buen exponente de la progresión que se está experimentando.



La árbitra de judo Amano Akiko durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ella misma es judōka del séptimo dan, además de estar al frente de la empresa de pirotecnia tradicional Kagiya, como responsable de decimoquinta generación. Fotografía tomada en el Nihon Budōkan de Tokio el 30 de julio de 2021. (Jiji Press)

Si dirigimos la mirada hacia la lucha libre, un deporte de larga tradición olímpica, vemos que en Japón la presencia arbitral femenina no es lo que podría esperarse de un deporte en el que las luchadoras japonesas brillan al más alto nivel en la escena mundial. Frente a los 209 hombres capacitados para cubrir como árbitros el campeonato nacional de esta disciplina, solo hay ocho mujeres con esa misma capacitación. En los Juegos Olímpicos y en otras competiciones internacionales empezamos a ver árbitras, pero su presencia es todavía muy reducida en la lucha libre también a nivel mundial. No obstante, hay un hecho que nos hace prever un fuerte crecimiento del número de mujeres en el futuro próximo. La lucha libre se ha etiquetado como deporte de “baja popularidad” y se ha hablado varias veces de borrarlo del menú olímpico. Actualmente, no puede considerarse todavía fuera de peligro. Consciente de ello, el comité de la United World Wrestling se ha propuesto conseguir una más alta valoración de parte del Comité Olímpico Internacional y está allanando el camino para la llegada de mujeres al arbitraje, de forma que pueda conseguirse la igualdad numérica entre los sexos.

Gracias al esfuerzo y valor de muchas árbitras, hemos empezado a desprendernos de esa mentalidad que nos decía que la mujer no vale para arbitrar partidos de fútbol, la idea de que este trabajo le viene grande. Ahora, gracias también al avance del igualitarismo, estamos entrando en una fase en que las puertas comienzan a abrirse una tras otra.

Esta Copa Mundial de Fútbol podría dar un nuevo impulso a la incorporación de la mujer al arbitraje en deportes en los que la idea de la superioridad masculina está muy arraigada. Aunque todavía no se sabe si las mujeres incluidas en la amplia nómina de árbitros del mundial pitarán alguno de los encuentros, lo indudable es que su progresión está despertando un gran interés.

Fotografía del encabezado: Yamashita Yoshimi, primera mujer en arbitrar en la J1, durante un partido celebrado en el Estado Nacional de Tokio el 18 de septiembre de 2022. (Jiji Press)