El fascinante mito de ‘Caballeros del Zodíaco’ que sigue extendiéndose por el mundo

Saint Seiya (Caballeros del Zodíaco) es un manga que narra las batallas de los “caballeros sagrados” o “santos” en un mundo épico basado en la mitología griega y que fue un gran éxito a mediados de la década de 1980. ¿Cuál es el atractivo de esta obra que sigue fascinando a la gente más allá de épocas, fronteras y generaciones?

La historia de unos jóvenes que sirven a la diosa Atenea y luchan contra el mal

Se dice que los “santos”, guerreros de la esperanza, aparecen cada vez que la iniquidad infesta el mundo, y también que sus puños son capaces de partir el cielo y sus patadas la tierra.

En 1985, la revista Weekly Shōnen Jump de la editorial Shūeisha comenzó la serialización de Saint Seiya (Caballeros del Zodíaco, en el mundo hispanohablante). Esta obra se convirtió en el manga valorado como la mayor obra maestra del dibujante Kurumada Masami, que ya había tenido éxito con el fenómeno social Ring ni Kakero (Apostémoslo en el ring) en 1977. Su impacto ha sido colosal y amplio.

El protagonista de esta historia es Seiya, un chico apasionado que siempre antepone el bien de sus compañeros al suyo propio. Seiya fue separado de su hermana a una edad muy temprana y enviado a un entrenamiento agotador para convertirse en uno de los caballeros que tienen las 88 constelaciones del zodíaco como paladín. Después de entrenar jugándose la vida, fue ascendido a Caballero de Bronce de la constelación de Pegaso. Cuando regresó a Japón, lo que le esperaba fue la participación en un torneo de artes marciales conocido como La Guerra Galáctica. Pero esto fue solo un pequeño paso para entrar más tarde en una batalla épica.

Seiya, junto con sus insustituibles compañeros como: Shiryū de Dragón, Hyōga de Cisne, Shun de Andrómeda e Ikki de Fénix, lucha en una guerra civil entre los caballeros que comenzó con la usurpación del Patriarca. Este conflicto conduce finalmente a la Guerra Santa contra el Emperador del Mar Poseidón y el Señor Oscuro Hades, y a la Guerra de los Dioses.

La misión de los caballeros es proteger a la diosa Atenea que lucha por la justicia. Los caballeros no tienen armas, solo llevan una armadura llamada “Cloth”. Estos guerreros muestran artes marciales sobrehumanas, pero la fuente de su poder es su espíritu. En otras palabras, el microcosmos oculto dentro del cuerpo.

La obra fue llevada al formato de anime por la prestigiosa Tōei Dōga (ahora Tōei Animation) ya en 1986, al año siguiente de comenzar la serialización.

La voz de Seiya la puso Furuya Tōru, conocido por sus papeles de Hoshi Hyūma en Kyojin no Hoshi (La estrella de los Gigantes, 1968) y Amuro Ray en Mobile Suit Gundam (1977). Aunque Furuya es un veterano actor de doblaje con una gran experiencia, se presentó en el lugar de la audición vestido de Seiya y expresó su entusiasmo por ganar el papel.

Los diseños de personajes para la versión anime fueron realizados por los legendarios animadores Araki Shingo y Himeno Michi. El director de la serie fue Morishita Kōzō, quien era conocido por dirigir obras de acción en ese momento.

Morishita participó en la coproducción de Transformers: The Movie en los Estados Unidos justo antes de Saint Seiya, por lo que se dio cuenta de la gran escala presupuestaria de las obras en el extranjero. Según la empresa, con Saint Seiya el objetivo era también crear una nueva película mediante una producción meticulosa con un coste generoso. Por esta razón, Morishita investigó la tecnología de síntesis de Star Wars y la llevó al sitio de producción.

Como resultado, la versión de anime que se emitió también fue un éxito. No solo ganó popularidad en Japón, sino que se proyectó en 80 países en el extranjero, y Saint Seiya expandió su base de fans en todo el mundo.

El anime es conocido por tener un fandom particularmente apasionado en América del Sur y Francia. Hubo seguidores que viajaron desde Francia a Japón para visitar Tōei, e incluso se acercaron hasta la productora de Araki Shingo, que a veces recibía llamadas telefónicas de admiradores mexicanos.



En 2021, Saint Seiya colaboró con Lords Mobile, un RPG simultáneo global para smartphones. La serie ha tenido un gran impacto en el mundo de los videojuegos. © Kurumada Masami - Toei Animation ©IGG

El atractivo universal de ‘Saint Seiya’ que se ha extendido más allá de Japón

Por cierto, en Saint Seiya aparecen los Caballeros de Oro, que son los guerreros más poderosos que tienen las doce constelaciones como paladín. Los Caballeros de Oro tienen un poder abrumador, son fuertes y geniales. En el momento de la serialización del manga y emisión del anime, los niños quedaron fascinados por ellos. Sin embargo, algunos caballeros de oro fueron tratados desfavorablemente en la obra, para consternación de los aficionados cuyo propio cumpleaños cae en esa constelación. Es interesante observar que los aficionados extranjeros estaban exactamente igual de desesperados ante esta “disparidad entre las constelaciones”.

Por ejemplo, el Caballero de Oro de Piscis se llama “Afrodita” y aparece como “enemigo de Seiya”. El impacto negativo puede ser más fuerte en el extranjero porque la gente siente que se trata de un nombre femenino. En Internet, veo aficionados brasileños y franceses lamentándose hacia el Caballero de Piscis, pero también soy un Piscis, así que entiendo ese sentimiento.

Una de las razones por las que cuenta con seguidores de tantos países y regiones es probablemente debido al atractivo de la cosmovisión de esta obra.

Una composición de batalla épica basada en la mitología griega, la atractiva apariencia de los caballeros con sus armaduras y sus dramáticas técnicas especiales. Lo más maravilloso es que la fuente de ese poder no es la capacidad física, sino el poder espiritual llamado “microcosmos” en la versión japonesa, o simplemente “cosmos” en las versiones para el extranjero.

Este entorno hizo que los niños sintieran que mientras tuvieran un corazón inquebrantable e indomable, podrían (tal vez) llegar a ser como un caballero.

Además, los valores representados en la obra eran universales. En particular, la “amistad”, que es el tema central de esta obra, capturó los corazones de los espectadores.

En la versión original del manga, se revela que Seiya y los otros Caballeros de Bronce eran hermanos también en el ADN. La versión anime no tiene ese argumento, pues el ADN no era esencial. Lo importante es que eran “hermanos” que se unieron a través de la batalla. Fueron capaces de elevar su cosmos solo cuando lucharon por los demás. No importaba lo malheridos que estuviesen, si luchaban por sus semejantes en vez de por ellos mismos, podían alzarse y pelear de nuevo. Su apariencia hermosa y sensual tocó los corazones de las personas.



Dado que la serie tiene una larga vida, se han publicado muchos libros relacionados. Seitōshi Seiya dai kaibō, (Gran Anatomía de Saint Seiya; Ed. San’ei).

Impacto en creadores de todo el mundo

El cineasta francés Louis Leterrier es fanático de Saint Seiya, y su obra maestra Furia de titanes (2010) se hizo como un homenaje a Seiya. Se podría decir que esta obra ha tenido un enorme impacto en muchos creadores.

En Saint Seiya, no solo se cuenta la historia del personaje principal, sino también de otros como Hyōga de Cisne, que esconde su pasión por su difunta madre bajo una expresión fría, y Shun de Andrómeda, de apariencia femenina y con grandes habilidades. Se presentan generosamente tantos personajes que son lo suficientemente atractivos como para que cada uno de ellos pueda desempeñar el papel principal solo.

El mundo de esta magnífica obra es como si Los Vengadores de Marvel hubiera sido creado por un solo artista, pero el enfoque de Kurumada de “mostrar las relaciones entre los personajes como un drama de conjunto” ha sido incorporado al mundo del manga como un modelo de epopeya.

Además, eso no ocurre solo en el género en que actúan héroes sobrehumanos. La estructura escalonada de los Caballeros de Oro, los más poderosos de los tres grupos, seguidos de los Plata y los todavía inexpertos Caballeros de Bronce, también se refleja en el manga deportivo escolar como los alumnos más veteranos de tercero, segundo y primer año del sistema educativo japonés de secundaria.

Sobre todo, la actitud de Kurumada de “no escatimar esfuerzos y hacer todo lo posible para crear un espectáculo en cada episodio, ya que la acumulación de estos elementos es lo que hace que el manga sea interesante” es el espíritu básico del manga incluso hoy en día, cuando los contenidos se están publicando de forma digital.

Se siguen dibujando secuelas de Saint Seiya y se ha publicado un grupo de spin-offs de otros autores. También se planeó una versión para la pequeña pantalla Saint Seiya: Knights of the Zodiac por parte de Netflix, que se lanzó a partir de 2019. Además, se está preparando una versión cinematográfica de acción real en Hollywood.

Esto en sí ya es una dinámica expansión, pero si se mira alrededor del mundo del manga contemporáneo, se puede sentir el legado de Saint Seiya en diferentes obras, como Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revengers y Yowamushi Pedal.

Kurumada Masami también fue pionero en la representación de género, al rediseñar la imagen tradicional del hombre como un “macho fuerte”. No es de extrañar que este gran dibujante sea profundamente respetado por numerosos creativos.

Fotografía del encabezado: Saint Seiya comenzó la serialización en diciembre de 1985. Las elaboradas armaduras de las constelaciones y las historias basadas en la mitología griega se hicieron populares, y se convirtieron en una obra icónica de Weekly Shōnen Jump. Al final de la serialización, en diciembre de 1990, la tirada superó los 5 millones de ejemplares.

