El fotógrafo Irwin Wong y las subculturas “obsesionadas” de Japón

Irwin Wong Irwin WONG

Fotógrafo y director residente en Tokio. Oriundo de Melbourne, Australia. Llegó a Japón en 2005. Desde entonces ha trabajado en fotografías comerciales y de retratos para una gran variedad de publicaciones y clientes corporativos de todo el mundo. Se ha encargado de las fotografías y la publicación de las obras Handmade in Japan (Hecho a mano en Japón) en 2019, y The Obsessed: Otaku, Tribes, and Sucultures of Japan (Los obsesionados: otaku, tribus y subculturas de Japón) en 2022. Su sitio web es: www.irwinwong.com. (Fotografía © Irwin Wong).