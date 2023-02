Takahashi Daisuke, un patinador artístico con una trayectoria sin igual

Takahashi Daisuke, una leyenda del patinaje artístico de Japón y Asia con tres Juegos Olímpicos en su historial, tomó la inesperada decisión de regresar a las competiciones cuando tenía 32 años. Matsubara Takaomi analiza las razones por las que este deportista no deja de abordar retos.

Conquistar dos categorías del Campeonato de Patinaje Artístico de Japón

Del 22 al 25 de diciembre de 2022 se celebró el Campeonato de Patinaje Artístico de Japón en el estadio Tōwa Yakuhin Ractab Dome (Kadoma, prefectura de Osaka). Este encuentro, además de ser la competencia clasificatoria para el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, que se celebrará en marzo de 2023 en Saitama Super Arena, es un escenario de gran tradición con el que todos los patinadores japoneses sueñan.

Uno de los participantes ha acaparado la atención del público. Se trata de Takahashi Daisuke, quien consiguió su primer triunfo con Muramoto Kana y logró clasificarse para el Campeonato Mundial en la categoría de danza sobre hielo.

Su triunfo no es el único motivo de su popularidad. Anteriormente, Takahashi compitió en la categoría individual masculina, donde obtuvo su última victoria en 2011. En otras palabras, han pasado 11 años desde que subió a la cima del podio en el Campeonato de Patinaje Artístico de Japón. Además, es el primer patinador japonés que ha conseguido victorias tanto en la categoría individual como en danza sobre hielo, lo que le da todavía más valor a su logro.

Su trayectoria poco común no solo en Japón, sino en el patinaje artístico en general, es otro de los motivos de su popularidad.

Recapitulemos la carrera de este deportista.

Ha participado en tres Juegos Olímpicos: Torino 2006, Vancouver 2010 y Sochi 2014. Consiguió ser premiado en todos y en Vancouver se alzó con la medalla de bronce. Fue el primer patinador asiático en subir al podio en unos Juegos Olímpicos y, en 2010, se convirtió en el primer japonés en ganar un campeonato mundial. Tal como lo evidencian sus logros, es un pionero que impulsó el patinaje masculino de Japón y Asia.



En 2010, a los 24 años, ganó el oro en la categoría individual masculina del campeonato mundial. El 25 de marzo de 2010 en Torino, Italia. (AFP, Jiji)

En el otoño de 2014 anunció que se retiraría de las competiciones. Una antigua lesión en la rodilla derecha no sanaba como esperaba y aparecieron promesas como Hanyū Yuzuru, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Sochi. También se publicaron artículos que pronosticaban un “cambio generacional”. A sus 28 años, Takahashi ya era considerado un veterano, por lo que su retirada fue una decisión natural.

Después de su retirada de las competiciones, además de continuar desempeñándose como patinador profesional, aparecía en la televisión como comentarista. Y en 2018 volvió a acaparar la atención al anunciar su regreso.

Un inesperado regreso después de cinco temporadas

Tras cinco temporadas retirado, Takahashi volvió a competir. Su regreso fue algo poco común no solo para el mundo del patinaje artístico, sino para el deporte en general. A los 32 años, su mejor momento como patinador había quedado en el pasado, lo que hizo aún más sorpresiva su vuelta.

Una de las razones que influyeron directamente en su decisión fue su trabajo como comentarista del Campeonato de Patinaje Artístico de Japón en 2017. En el encuentro fue testigo de las actuaciones de un patinador que competía por un pase a los Juegos Olímpicos de Pieonchang, otro que se recuperaba de una antigua lesión y de uno que compitió por última vez en ese escenario. Sin importar los resultados, todos estaban dando lo mejor de sí mismos. Al respecto, Takahashi comentó: “Hasta entonces pensaba que no debía seguir en competiciones si no contaba con nivel para ganar, pero ahí descubrí que es válido tener objetivos propios en nuestro interior”.

Su primera competición tras su reincorporación fue en el Campeonato de Kinki en octubre de 2018. Se colocó en el tercer lugar y se clasificó para el Campeonato del Oeste de Japón, donde también ganó y avanzó al Campeonato de Patinaje Artístico de Japón. Con una actuación digna de su mejor periodo como patinador, consiguió el segundo lugar.



El regreso de Takahashi a las competiciones en el Campeonato de Kinki, el 7 de octubre de 2018 en Amagasaki Sports no Mori, Hyōgo. (Jiji)

Takahashi tenía reservadas otras sorpresas. Antes de la inauguración de la siguiente temporada, dio a conocer que se retiraría de la categoría individual masculina tras la temporada 2019-2020 y que se incorporaría a la de danza sobre hielo en conjunto con Muramoto Kana.

Sin duda era un anuncio inesperado de parte de un patinador que consiguió numerosos éxitos en su categoría individual masculina. Su declaración atrajo la atención incluso de personas fuera del mundo del patinaje artístico. Pero no se trataba de un capricho, su determinación estaba fundamentada. Confesó que siempre se había sentido atraído por la danza sobre hielo. Cuando regresó a las competiciones, un entrenador le propuso probar en esta categoría. Coincidentemente, recibió una invitación de Muramoto que se había quedado sin pareja de baile. Tras una prueba se convenció de comenzar una nueva aventura.

Diferencias entre la categoría individual y la danza sobre hielo

Sin embargo, el camino no estaba libre de inquietudes. A diferencia de la categoría de parejas en el patinaje artístico, la ejecución de la danza sobre hielo requiere de mucha cercanía con la pareja y no hay necesidad de incluir saltos en el programa. También están prohibidas las ejecuciones acrobáticas y no se permiten grandes elevaciones en las que, principalmente, los hombres levantan a las mujeres. No obstante, existen algunas elevaciones y partes en las que el hombre debe ser el soporte en la ejecución. Hay una diferencia mínima de altura entre Takahashi, que mide 1,64 metros, y Muramoto, que mide 1,62 metros. Takahashi temía no poder elevarla ni ser el soporte que ella necesitaba.

Además, el calzado para individuales y danza sobre hielo no es igual. Para esta última categoría, la navaja de los patines es más corta y delgada, en palabras de Takahashi: “Es una sensación totalmente diferente”, por lo que tuvo que adecuarse a las nuevas condiciones. Aunque había alcanzado la gloria a nivel mundial en individuales, la senda que comenzaba a andar estaba llena de desafíos.

Por otra parte, aunque contaba con el apoyo de ciertos grupos, también había quienes lo miraban con recelo y pensaban que se trataba de un desafío inalcanzable pues ya había pasado el mejor momento de su carrera y, aunque había logrado triunfos en individuales, la danza sobre hielo era un mundo diferente.

No obstante, se equivocaban. Takahashi y Muramoto debutaron en la temporada 2020-2021 y para la siguiente ya habían mostrado un gran avance. En noviembre de 2020, año de su debut, obtuvieron tan solo 157,25 puntos en el Trofeo NHK, quedando en el último lugar entre las tres parejas participantes. Sin embargo, en la Copa de Varsovia, en noviembre de 2021, consiguieron escalar hasta el segundo lugar con 190,16 puntos.

Posteriormente, a consecuencia de algunas fallas en el Campeonato de Japón, no obtuvieron el único pase disponible para los Juegos Olímpicos de Pekín, pero sí lograron su primera clasificación para el Campeonato Mundial. Este progreso rebasó todos los pronósticos que el mundo del patinaje artístico tenía sobre ellos.

Takahashi trabajó con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín y después de la temporada 2021-2022 se encontraba en la disyuntiva de seguir adelante o retirarse. Decidió continuar, pero esto ocasionó algunos retrasos en su preparación para las competiciones. No obstante, cada vez que él y Muramoto participaron en múltiples encuentros, sus actuaciones mejoraron.

Lo que sostiene a un gran veterano

Tras su reincorporación a las competiciones, Takahashi logró superar las críticas y volver a acaparar la atención. Por supuesto, los magníficos e inesperados resultados que consiguió fueron de gran relevancia, pero otra de las grandes razones tras su popularidad se encontraba en su capacidad de expresión, que también había sido alabada durante su época de patinador artístico en individuales, y que lo impulsó en el mundo de la danza sobre hielo. Takahashi confía plenamente en su pareja, Muramoto, por quien ha dicho que siente un gran respeto. Esto les ha permitido que cada nueva temporada presenten programas más complejos que les han significado excelentes evaluaciones dentro y fuera de Japón.



Takahashi y Muramoto en el Campeonato de Patinaje Artístico de Japón el 22 de diciembre de 2022 en Osaka en el Tōwa Yakuhin Rakutabu Dome. (Jiji)

Takahashi debe haberse esforzado también en el área del entrenamiento físico y la nutrición. Su cuerpo ahora es más atlético que en su época de individuales, esto le ha permitido acallar las voces que se preocupan por la poca diferencia de complexión física con su pareja de baile. En otras palabras, este patinador ha logrado superar un sinfín de dificultades, comenzando por la diferencia en los patines.

“Incluso a los 36 años puedo seguir evolucionando”.

Takahashi hizo esta declaración tras ganar el Campeonato de Patinaje Artístico de Japón. Que haya logrado hacerla realidad nos ha dejado sin palabras. ¿Qué es lo que sostiene la transformación de este deportista?

Podemos recordar algunas declaraciones desde su regreso a las competiciones en 2018:

“Creo que el patinaje artístico tiene expresiones y atractivos únicos y muchas más posibilidades. Cuenta con una gran profundidad”.

“Quiero seguir expresándome a través del patinaje por el tiempo que sea posible”.

Y, sobre todo, las siguientes palabras:

“Quiero patinar por siempre”.

“Me gustaría perfeccionar mi interpretación y mi patinaje al mismo tiempo que compito como deportista. Quiero desempeñarme para siempre como patinador”. Aquí está la esencia que ha hecho posible materializar el sorprendente desafío en el que se embarcó Takahashi.

Es también un planteamiento único sin precedentes del estilo de vida como deportista en el mundo del patinaje artístico. De ahí que este patinador japonés tan peculiar sea alabado más allá de las fronteras.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Takahashi, a la derecha, y Muramoto en la categoría de danza libre del Trofeo NHK el 19 de noviembre de 2022 en Makomanai Sekisui Heim Arena, Hokkaidō. Jiji)