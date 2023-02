El rey del boxeo japonés Inoue Naoya sube de categoría

Inoue Naoya, el primer boxeador asiático en conquistar los cuatro títulos de los principales organismos del boxeo mundiales en la categoría gallo, anunció que devolvía todos los cinturones y se pasaba al peso supergallo. Aclamado como el mayor fenómeno del boxeo nipón, el Monstruo ha elevado el estatus de su disciplina en Japón.

“No me queda nada por hacer en la categoría gallo”

Inoue Naoya, que a finales de 2022 logró reunir los cuatro cetros de los principales organismos de boxeo del mundo en la categoría gallo, afronta una nueva fase en su carrera. Estas fueron sus declaraciones en la rueda de prensa mantenida recientemente en un hotel de la ciudad de Yokohama: “Quiero anunciar que hoy devuelvo mis cuatro cinturones. En 2023 voy a retarme a subir de categoría a supergallo. He tomado esta decisión dado que en la categoría gallo no me queda nada por hacer y que no hay ningún oponente al que quiera enfrentarme”.

La rueda de prensa tuvo lugar el 13 de enero, tan solo un mes después de que Inoue se hiciera con el último de los cuatro grandes títulos mundiales. Si bien la subida de categoría era un paso esperable en su trayectoria, el japonés abandona el peso gallo por todo lo alto, siendo el primer boxeador asiático, el primero de la historia en su categoría y el noveno del mundo en reunir los cuatro trofeos. Dado que consagró cuatro años y ocho meses a conseguir su objetivo desde que ganó el primer título de campeón en peso gallo, el de la WBA, ¿no hubiera sido mejor que se hubiera dado algo más de tiempo para saborear su logro en lugar de pasar página tan rápido?

Su respuesta ante esta observación que le hicieron en la rueda de prensa fue breve: “Como no iba a seguir luchando con los cuatro cinturones, daba igual cuándo los devolviera. Son un tesoro, pero no hay que aferrarse a ellos. Lo hablé con el presidente (Ōhashi Hideyuki) y decidimos que era el momento”.

Para el Monstruo, la hazaña de ganar los cuatro principales campeonatos del mundo no es más que una parada en el camino. Con todo, 2022 fue sin duda un año especial en su brillante carrera. Repasemos esos doce meses en que el as subió de nivel.



Inoue exhibe sus cuatro cinturones de la categoría gallo en la rueda de prensa en que anunció que se pasaba a supergallo, el 13 de enero de 2023 en Yokohama. (AFP/Jiji Press)

El primer éxito del año llegó en junio, cuando Inoue añadió el tercer gran cetro a su palmarés. Se enfrentaba al filipino Nonito Donaire, campeón del WBC en cuatro categorías. Inoue se había batido contra Donaire un año y siete meses antes en un encarnizado combate que ganó por puntos. Esta vez no le dio tregua y lo tumbó en un nocaut técnico en el segundo asalto, con lo que se convirtió en el primer boxeador japonés de la historia en apoderarse de tres grandes títulos mundiales.

La gesta le valió el primer puesto en el ranquin libra por libra (PFP, por sus siglas en inglés) de la prestigiosa revista estadounidense The Ring, una noticia que tuvo mucha repercusión. La PFP es una lista en la que se clasifica a todos los boxeadores del mundo sin tener en cuenta la categoría. The Ring fue la pionera en establecer la clasificación, que es la que goza de más autoridad en el mundo del boxeo. Por eso el hecho de que eligiera a un boxeador japonés como número uno por primera vez fue una noticia muy sonada. Hasta el impasible Inoue dejó aflorar su alegría en aquella ocasión y comentó: “Es un gran honor como boxeador que la acumulación de mis logros se valore de esta manera. Me motiva aún más a esforzarme para estar a la altura”.

Inoue se colgó el último cinturón que le faltaba en diciembre de 2022. Hay cuatro grandes organismos mundiales en el boxeo: la WBA (Asociación Mundial de Boxeo), el WBC (Comité Mundial de Boxeo), la IBF (Federación Internacional de Boxeo) y la WBO (Organización Mundial de Boxeo). El japonés llevaba mucho tiempo persiguiendo el objetivo de hacerse con los cuatro títulos para coronarse como “auténtico campeón” por un motivo muy simple: “La forma más clara de demostrar lo que vales es consiguiendo los cuatro cetros”.

Inoue tumbó al británico Paul Butler, campeón de la WBO, con un nocaut técnico en el decimoprimer asalto de un combate que dominó de principio a fin. Aquella victoria escribió una nueva página en la historia del boxeo.

Cuarto puesto en la lista de los deportistas favoritos de Japón

Detengámonos ahora en otro dato que demuestra el dominio de Inoue Naoya. En una encuesta que publicó la Sasakawa Sports Foundation en octubre de 2022, en la que se preguntaba a personas de entre 18 y 79 años sobre sus deportistas japoneses favoritos, el boxeador salió elegido en cuarto lugar, solo después de Ōtani Shōhei, Hanyū Yuzuru y Suzuki Ichirō. Fue la primera vez que un boxeador se clasificó en una posición tan destacada desde que empezara la encuesta en 1992. Se trata de un dato a destacar que pone de manifiesto que Naoya ha superado las fronteras del boxeo y a su vez ha contribuido de forma decisiva a elevar la reputación de su deporte en Japón.



Inoue venció por nocaut el combate con el que debutó como boxeador profesional, tras hacerse con los siete grandes títulos amateurs. (Fotografía tomada el 2 de octubre de 2012 en el estadio Kōrakuen Hall de Tokio / Jiji Press)

Como mencionábamos al principio, en 2023 Inoue se enfrenta a un punto de inflexión clave en su trayectoria competitiva: la transición de la categoría gallo (hasta 53,5 kg) a la supergallo (hasta 55,3 kg). Las miradas están puestas en cómo afectará esa diferencia de tan solo 1,8 kg en sus sucesivos combates.

El boxeador valora los pros y contras de su subida de categoría como sigue: “Creo que subir esos 1,8 kg será una ventaja. Ya me estaba costando bajar el peso en gallo. La verdad es que cuando me enfrenté a Butler no tenía las piernas estables al 100 %. Creo que voy a boxear con más estabilidad en supergallo. Por otro lado, mis oponentes serán más grandes, por lo que aumentará la resistencia. Si me preparo bien, creo que las ventajas compensarán las desventajas”.

Sus declaraciones dan a entender que al batirse contra Butler no pudo ejecutar el ataque que tenía proyectado porque estuvo al borde de sufrir una contractura en el muslo. A eso se refiere cuando dice que no tenía “las piernas estables al 100 %”. Al saltar de categoría, no tendrá que bajar tanto de peso para los combates, con lo que mejorará la condición física y podrá pelear de forma más consistente. Es así como enfoca su nuevo reto.

En contrapartida, preocupa que sus adversarios pasen a tener mayor envergadura. Si lucha contra boxeadores más altos, las distancias entre él y su oponente serán algo distintas. Una diferencia tan insignificante como 1 o 2 centímetros puede hacer que, por ejemplo, el ataque se quede corto y no logre tumbar al otro con impactos que sí hubieran servido en su anterior categoría, o que golpes que eran muy efectivos no funcionen tan bien. También tendrá que andar con cuidado a la hora de defenderse, ya que, al subir el peso del contrario, aumenta también la fuerza de sus puños.

“Creo que me cambiará la forma de pelear”, aventura Inoue, previendo que su estilo actual no va a permitirle seguir tumbando a los adversarios uno tras otro.



Naoya luciendo el cinturón de campeón de peso minimosca del WBC, que ganó en 2014, en su sexto combate como profesional. A su izquierda, su hermano menor Takuma, que obtuvo el título del WBC en peso gallo. A su derecha, Inoue Shingo, padre y entrenador de ambos. (Fotografía tomada el 6 de abril de 2014 en el Gimnasio General de Ōta, Tokio) / Jiji Press)

El primer hito al que aspirar en la categoría supergallo

Inoue inició su carrera en el peso minimosca, subió dos categorías a supermosca y luego se pasó a gallo. Para el Monstruo, que llegó a sentenciar que esta última categoría era la que mejor le quedaba, 1,8 kilos no son moco de pavo. Consciente de ello, se puso a preparar su nuevo debut con un año de antelación. La clave ha sido el entrenamiento físico con Yaegashi Akira, ex campeón en tres categorías, que Inoue emprendió en noviembre de 2021 y que declaró explícitamente que era “no para pelear en la categoría gallo, sino en la supergallo”.

Podríamos pensar que Inoue se precipitó al lanzarse a prepararse para el peso supergallo cuando todavía competía en gallo, pero él no lo ve así. Incluso ahora que ya lleva un año entrenando, advierte: “Creo que tardaré un poco más en ponerme a punto para competir en supergallo”. Y es que el acondicionamiento físico es crucial y no se consigue de la noche a la mañana.

En la categoría supergallo, que Inoue llevaba tanto anhelando, los cuatro cetros de los principales organismos están ahora en posesión de dos campeones: el estadounidense Stephen Fulton tiene los del WBC y la WBO, mientras que el uzbeko Murodjon Kakharovich Akhmadaliev ostenta el de la WBA y el de la IBF.

Inoue aspira a coronarse con los cuatro cetros también en supergallo. Sería el primer boxeador de la historia en lograrlo en dos categorías: una proeza épica.

El primer paso hacia la nueva hazaña sería un combate contra Stephen Fulton que tendría lugar en mayo en Japón y que todavía está en fase de negociación. El americano tiene 28 años y ha ganado los 21 combates que ha luchado hasta ahora, ocho de los cuales acabaron en nocaut. Inoue, que cumple 30 años en abril, también sigue invicto y ha noqueado al adversario en 21 de sus 24 combates. En principio, parecería que Inoue tiene el puño más potente, pero está por ver cómo le afectará el cambio de categoría. Fulton es un boxeador con una técnica excelente, lo que complica aún más las previsiones.

Inoue decidió hace tiempo que se retiraría a los 35 y ha sugerido que la supergallo puede ser la última categoría en la que compita. ¿Logrará conservar la reputación de Monstruo con sus logros en el nuevo peso? Es un reto que generará grandes expectativas tanto dentro como fuera de Japón.

Inoue Naoya Nacido en la prefectura de Kanagawa el 10 de abril de 1993. Mientras estudia el bachillerato en el instituto Sagamihara Seiryō, se convierte en primer boxeador de su edad en ganar los siete grandes títulos amateur. Da el salto a la competición profesional en julio de 2012 y se proclama campeón del WBC en la categoría minimosca en solo seis combates, la trayectoria al título más rápida de Japón en aquel momento. En diciembre de 2014 se hace con el cetro de la WBO en la categoría supermosca y bate el récord mundial de rapidez en lograr títulos en dos categorías. En mayo de 2018 logra su tercer gran título en peso gallo con su victoria en el torneo de la WBA. Se proclama campeón absoluto de su categoría con el cuarto cetro, el de la WBO, en diciembre de 2022. Un mes más tarde, anuncia que devuelve los cuatro cinturones y sube a la categoría supergallo.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Inoue Naoya golpea al británico Paul Butler en el combate en que se proclama campeón absoluto de peso gallo, el 13 de diciembre de 2022 en el Ariake Arena de Tokio. Jiji Press)