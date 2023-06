Los ‘oni’: ogros japoneses, una historia de discriminación

Koyama Satoko KOYAMA Satoko

Profesora de la Facultad de Literatura, Universidad Nishogakusha. Nacida en 1976. Se especializó en historia religiosa japonesa. En 2003 se doctoró en la Escuela de Graduados de Historia y Antropología de la Universidad de Tsukuba. Sus principales publicaciones incluyen Mononoke no Nihonshi – shiryō, yūrei, yōkai no sennen (Historia japonesa de los monstruos: mil años de fantasmas, apariciones y yōkai; Chūkō Shinsho, 2020), Ōjōgiwa no Nihonshi – hito wa ikani shi wo mukaete kita no ka (Historia japonesa de experiencias cercanas a la muerte: ¿Cómo nos enfrentamos a la muerte?; Shunjūsha, 2019). Su última publicación es Oni to nihonjin no rekishi (Historia de los ogros y los japoneses; 2023, Chikuma Primer Shinsho).