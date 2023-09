Historias de miedo en la escuela: la separación entre niños y docentes

Yoshioka Kazushi YOSHIOKA Kazushi

Profesor asociado de la Universidad Prefectural de Yamaguchi. Nacido en 1981. Especializado en sociología de la educación. Su principal tema se centra en investigaciones sobre cultura infantil y la percepción popular de las gakkō no kaidan, “historias de fantasmas en la escuela”. Es autor de Kodomo no shutaisei raisan wo koete – ‘gakkō no kaidan’ wo meguru kyōshi to kodomo (“Más allá de la celebración de la independencia infantil: reacciones de profesores y niños sobre historias de fantasmas en la escuela”, incluido en la recopilación Kodomo e no shikaku – atarashī kodomo shakai kenkyū: “Perspectivas sobre los niños: nuevas investigaciones sociológicas infantiles” / 2020, Shinyōsha) y otros ensayos.