Trece años desde el Gran Terremoto del Este de Japón: el Emperador en las zonas damnificadas

En la rueda de prensa que ofreció el 23 de febrero en ocasión de su cumpleaños, el emperador Naruhito mencionó el terremoto de la península de Noto ocurrido el pasado 1 de enero, y expresó su deseo de visitar pronto la zona afectada: “Me siento profundamente apenado ante el gran número de víctimas del desastre, entre las que sigue habiendo personas desaparecidas y otras que se han visto obligadas a evacuar su hogar”.

Tras el Gran Terremoto del Este de Japón, el emperador emérito, que abdicó en abril de 2019, visitó junto a su esposa las víctimas del desastre durante siete semanas seguidas. En total hizo trece visitas a las tres prefecturas de Tōhoku afectadas (Iwate, Miyagi y Fukushima) antes de ceder el trono. Los actuales Emperadores visitaron las tres prefecturas en nueve ocasiones cuando Naruhito era aún príncipe heredero, y han mantenido cinco encuentros más (algunos virtuales a causa de la pandemia) con las víctimas después de la coronación. Los Emperadores siguen los pasos de sus predecesores en su consideración hacia los lugares castigados por desastres.



El emperador Naruhito (príncipe heredero cuando se tomó la imagen) y su esposa Masako hablando con las víctimas de un refugio en una de las visitas posteriores al Gran Terremoto del Este de Japón. Fotografía tomada en junio de 2011 en Yamamoto, prefectura de Miyagi. (Jiji Press)

Durante su reinado, los ahora emperadores eméritos acudieron a las zonas perjudicadas por desastres lo antes posible, procurando a la vez que su visita no supusiera una carga para los residentes. La imagen del Emperador y la Emperatriz hablando con las víctimas, agachados o arrodillados durante las visitas a los refugios, una estampa inaudita en la era Shōwa (reinado del emperador Hirohito, 1926-1989), pasó a formar parte del llamado “estilo Heisei”.



Kanegae Kan’ichi, alcalde de Shimabara (prefectura de Nagasaki), explica la situación a los emperadores eméritos (emperadores en el momento de la fotografía) durante su visita a la zona damnificada por la erupción del pico Fugen del monte Unzen, el 10 de julio de 1991. Imagen por cortesía de Kanegae Kan’ichi. (Jiji Press)

La primera visita oficial del emperador Akihito a una zona de desastre tras ascender al trono fue en julio de 1991, cuando viajó a la prefectura de Nagasaki después de la erupción del monte Unzen. Akihito escuchó las explicaciones del alcalde de Shimabara con la camisa arremangada y se arrodilló para hablar con residentes que habían sido evacuados a un refugio de emergencia.



Los emperadores eméritos (Emperador y Emperatriz en ese momento) hablando con evacuados en un refugio, durante su visita a la zona afectada por la erupción del monte Unzen, el 10 de julio de 1991 en Shimabara, prefectura de Nagasaki. (Kyodo News)

Este tipo de actitudes de los Emperadores fueron objeto de críticas. Una persona estrechamente relacionada con ellos recuerda: “Me dijeron que hubo quien se quejó a la Agencia de la Casa Imperial de que hicierámos arrodillarse a los Emperadores”. Sin embargo ellos mantuvieron sus maneras: “De pie no se oye la voz de las personas que están sentadas en el suelo del refugio, absolutamente agotadas. El deseo sincero de escucharlas fue lo que los motivó a adoptar esas conductas de forma natural”.



Los emperadores eméritos hablando con personas alojadas en refugios después del Gran Terremoto del Este de Japón, el 6 de mayo de 2011 en el Pabellón Público de Deportes de Miyako, prefectura de Iwate. (Jiji Press)

Los emperadores eméritos, muy interesados por las zonas damnificadas por el tsunami, visitaron Tōno (prefectura de Iwate), un municipio que desempeñó un papel clave en el apoyo logístico de la costa, en julio de 2013. Maekawa Saori, del Departamento Municipal de Cultura, les expuso las actividades del programa Rescate del Patrimonio Cultural, que restaura patrimonio dañado por el tsunami y coordina la donación de libros para los lugares afectados. Resultó que el príncipe Akishino había asistido a un acto de Rescate del Patrimonio Cultural organizado en Tokio y el Emperador señaló: “El príncipe Akishino me habló de ello”. La emperatriz Michiko observó, demostrando una gran consideración: “La donación de libros es complicada y laboriosa, ¿verdad?”. Maekawa se sintió muy apoyada al saber que toda la familia imperial seguía sus discretos esfuerzos.

Los actuales Emperadores también otorgan mucha importancia a los encuentros cara a cara. En junio de 2023, hicieron su primera visita a una zona damnificada desde el ascenso al trono del emperador Naruhito y comparecieron en la ceremonia nacional de plantación de árboles del municipio de Rikuzentakata, de la prefectura de Iwate. En el Museo Conmemorativo del Tsunami del Gran Terremoto del Este de Japón, el Emperador comentó a la guía Hitokabe Masuyo: “Su padre era pescador, ¿verdad? Debió de trabajar muy duramente”. En la documentación que había enviado al Gobierno prefectural antes de la visita de los Emperadores, Hitokabe mencionaba que el barco y el equipo de pesca de su padre habían sufrido daños por el tsunami y el comentario del Emperador demostró que estaba bien informado de ello: “Solo con decirme eso, sentí que empatizaba con todo lo que yo había ido acumulando en el corazón”.

“Qué experiencia tan dura”. “¿Cómo están?”. “Cuídense”. La mayoría de las interacciones de los emperadores eméritos con los damnificados al visitar refugios de evacuación eran concisas. Escuchaban en silencio lo que les contaban y nunca decían “ánimo”. Haketa Shingo, director de la Agencia de la Casa Imperial cuando se produjo el Gran Terremoto del Este de Japón, reflexiona sobre el significado de aquellas palabras: “No iban con la intención de animar. Eran visitas de cortesía para ofrecer empatía a aquellas personas en apuros. Así es como las víctimas se sienten apoyadas y se les instila valor. Sus expresiones rígidas y afligidas se transformaban al recibir la visita de Sus Majestades. Parecía que les inspiraban optimismo”.

Kawashima Yutaka, chambelán principal de los Emperadores entre 2007 y 2015, escribe en sus memorias: “Diría que Sus Majestades, a pesar de la calma con la que hablaban con las víctimas, debieron de quedar afectados por su tristeza para el resto de su vida. A la vez, creo que ambos albergaban una cierta contención, como si temieran que los que no habían vivido el desastre fueran incapaces de comprender el dolor de los afectados. Pienso que les toca una tarea muy dura a la que es imposible acostumbrarse, pero, aun así, se desplazan hasta el lugar y desempeñan el papel de acompañar a esas personas”.

Como apunta Kawashima, los sentimientos de los emperadores eméritos respecto al pueblo no son pasajeros. Cuando atendieron a la ceremonia conmemorativa del décimo aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, ocurrido en 1995, un representante de las familias de las víctimas les ofrendó unas semillas de girasol. Eran de unos girasoles que los vecinos habían plantado en el solar donde antes estuvo la casa de Katō Haruka, una niña de 12 años que había fallecido en el desastre. La pareja imperial las plantó en el jardín de su residencia y las siguió cultivando año tras año. El Emperador compuso un poema sobre los girasoles en el último festival de poesía de su reinado:

“These sunflowers grown

From seeds presented to us

How tall they now are

Their leaves spreading out widely

In the early summer light”.