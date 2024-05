Los futbolistas sénior japoneses lo dan todo en la liga de mayores de 80 años

Una liga de fútbol en Tokio para jugadores mayores de 80 años atrae a futbolistas veteranos que, lejos de estar listos para colgar los tacos, buscan mejorar sus habilidades mientras continúan con sus largas carreras deportivas.

Deportistas veteranos

Los japoneses presumen de tener la mayor esperanza de vida del mundo, con una media de 84,3 años. Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2023 de la Organización Mundial de la Salud, el promedio para los hombres es de 81,5 años, mientras que para las mujeres es de 86,9. En septiembre de 2023, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anunció que, por primera vez en la historia, más del 10 % de la población japonesa tenía más de 80 años.

Parte de lo que mantiene en marcha a muchos octogenarios es el deseo de permanecer activos. Este fue el impulso detrás de una liga de fútbol sénior específicamente para jugadores de 80 años en adelante que se puso en marcha en Tokio la primavera pasada. Aunque existen otras competiciones para este grupo de edad, la O-80, como se conoce a esta liga, destaca por el hecho de que cuenta con tres equipos que juegan varios encuentros a lo largo de un año, en lugar de un breve torneo eliminatorio. La iniciativa ha atraído la atención de los medios de comunicación de todo Japón y del extranjero.

La temporada inaugural de la liga atrajo a 62 jugadores residentes en el área de Tokio. Los participantes se organizaron en tres equipos —Red Star, White Bears y Blue Hawaii—en cuyas plantillas se equilibraban las edades de los jugadores.

Los partidos de fútbol 11 se disputan en un campo de tamaño estándar, pero hay algunas concesiones a la edad de los jugadores. Los partidos constan de dos tiempos de 15 minutos y no hay límites para las sustituciones. Están prohibidas las cargas con el hombro y las entradas por deslizamiento, y como medida de precaución hay personal entrenado con desfibriladores externos automáticos (DEA). La temporada comienza en abril, y los partidos suelen celebrarse mensualmente, aunque hay una pausa en julio y agosto, cuando el tiempo se vuelve caluroso, y los partidos se cancelan en otras ocasiones cuando el mercurio sube demasiado.



Los estiramientos son una parte esencial de la rutina previa al partido. (© Amano Hisaki)

Asistí a la última ronda de partidos en febrero en el Parque Olímpico Komazawa de Setagaya para decidir el primer campeón de la O-80. El ambiente estaba bastante relajado para un acontecimiento tan crucial. “Cuanto tiempo sin vernos”, comentó un jugador a un compañero. “¿Cómo has estado?”

“Todavía sigo vivito y coleando”, fue la respuesta. Las bromas siguieron así, con una de las partes hablando de haber asistido recientemente al funeral de un compañero de clase. “Cuando llegas a nuestra edad, te pasas todo el tiempo en funerales”. Hay una gran vitalidad entre las cabezas grises y las espaldas ligeramente encorvadas, con la mayoría luciendo expresiones rejuvenecidas y presumiendo de voces y pasos firmes.

Expandiendo las competiciones

La organización deportiva Tokyo FA Senior, creada en el año 2000, dirige la O-80, una de las siete ligas para jugadores mayores de 40 años. Aoyama Tetsushi, uno de sus miembros veteranos, comparte con nosotros la historia de la O-70, la O-75 y la O-80, que él administra.

“En la temporada 2008, la O-60 arrancó con una liga de seis equipos, y se fueron introduciendo nuevas ligas a medida que los jugadores se hacían mayores. La O-70 comenzó en 2012 y luego la O-65 y la O-75 en 2017, para reducir las diferencias de edad. Cuando los jugadores de la O-75 entraron en los ochenta, hubo una competición previa a la liga en 2022, antes de comenzar formalmente la competición de liga de esta temporada”. Esto convierte a los jugadores de la O-80 en pioneros que han hecho posible su liga al continuar con su pasión por el fútbol.

En la temporada 2023 compitieron más de 50 equipos y más de 1.000 jugadores en las cuatro ligas. La O-65 encabezó la lista con 31 equipos y 620 jugadores, seguida de la O-70 con 18 equipos y 449 jugadores, la O-75 con 9 equipos y 187 jugadores y, por último, la O-80 con 3 equipos y 62 jugadores.

El propio Aoyama sigue jugando a los 68 años. “Cuando tenía unos 50 años, nunca imaginé que continuaría tanto tiempo”, afirma. “Es porque los jugadores no lo dejan incluso cuando se hacen mayores por lo que surgió la O-80. Y a medida que envejeces, surgen todo tipo de problemas, así que no todo el mundo puede seguir jugando. Alrededor del 90 % de los jugadores continúan de la O-60 a la O-70, pero luego hay un muro en torno a los 75 años. Mucha gente abandona por enfermedad, mala salud física o por tener que cuidar a su mujer enferma”.



Los jugadores del Red Star se preparan para su partido. El color de sus pantalones indica la edad. El morado indica que un jugador tiene 85 años o más. (© Amano Hisaki)

Muchos en el campo han superado enfermedades o lesiones para seguir jugando. Encuestando a los jugadores sobre su salud, obtengo respuestas que van desde el cáncer de pulmón a fracturas óseas, pasando por múltiples casos de COVID-19. “El fútbol ayuda a reducir los gastos médicos, así que se lo recomiendo a todo el mundo”, aconseja un jugador.

Romper las convenciones de edad

A medida que se acerca de la hora del saque inicial, las caras se ponen serias mientras cada equipo se reúne en torno a una pizarra de tácticas. Sin embargo, parece haber un problema para el líder de la liga, el Red Star. Los jugadores intentan localizar a un miembro ausente, pero éste no contesta al teléfono. “Prueben a llamar a su hija”, sugiere alguien.

El desaparecido es Nomura Mutsuhiko, de 84 años, ex internacional japonés y máximo goleador de la primera temporada de la Japan Soccer League (precursora de la actual J. League). Fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Japonés en 2014. Otra leyenda de la O-80 es Kim Myong-sik, de 86 años, de los White Bears, que fue capitán de un poderoso equipo coreano zainichi en las décadas de 1960 y 1970. Tenía muchas ganas de ver a ambos en acción, pero por desgracia ninguno de los dos hace acto de presencia. Sin Nomura, el Red Star comienza el partido con 10 jugadores.



Los jugadores escuchan atentamente durante la sesión de estrategia previa al partido. (© Amano Hisaki)

La última ronda de partidos comienza con el Blue Hawaii enfrentándose al Red Star. Ambos equipos cuentan con fuertes formaciones, construyendo sus ataques con pases y coordinando sus tácticas defensivas. Aunque el ritmo es notablemente más lento, los jugadores siguen teniendo piernas fuertes y uno puede imaginar cómo jugaban en su juventud.

Las voces resuenan en el campo: “¡Cuidado detrás de ti!” llega una advertencia. “¡Por ahí no! ¡Ve hacia delante!”, amonesta otro jugador. La impresión es que los equipos están aquí no solo para jugar, sino para ganar.



Los jugadores se mueven con sorprendente agilidad por el campo. (© Amano Hisaki)



Jugadores rivales persiguen un balón. (© Amano Hisaki)

Muchos jugadores practican unos 10 días al mes, por eso se mueven tan bien sobre el terreno de juego. Aoyama explica que, con la incorporación de más jugadores veteranos, hay sesiones de entrenamiento semanales en los alrededores de Tokio y en las cercanas Kawasaki y Yokohama.

En un partido, un jugador de los White Bears regatea a toda velocidad a los rivales y marca un gol brillante. Aoyama me ve aplaudir y me dice: “Gran gol. Tiene 80 años”, añadiendo irónicamente que “sigue siendo joven y rápido”. Ver partidos de O-80 pone patas arriba las opiniones convencionales sobre la edad.

“Aquí los jugadores vuelven a ser jóvenes cada cinco años”, continúa Aoyama. “Alguien que tiene 79 años en la liga O-75 no puede moverse como los jugadores de 75 años y pierde la confianza. Pero cuando entra en la O-80, se transforma en una joven promesa y recupera su energía”.

¿El secreto para seguir jugando?

El Red Star se proclama campeón de la primera liga O-80 y recibe el trofeo. Tras la ceremonia, hablo con Handa Susumu, de 86 años, de los White Bears, que dice: “No soy como todos los jugadores de aquí, que llevan jugando desde que eran jóvenes. Yo solo empecé cuando tenía 50 años”. Handa entrena de dos a tres veces por semana y dice que le gusta tomar una copa después del partido. “El sake sabe mejor después de haber estado pateando el balón”. Sonriendo, dijo que había jugado fatal. “Tuve un par de ocasiones, pero me precipité y las fallé. Quiero mejorar un poco y marcar más goles”.



Handa Susumu, de los White Bears. (© Amano Hisaki)



Takeuchi Tamio, del Red Star. (© Amano Hisaki)

A continuación, hablo con Takeuchi Tamio, de 85 años, del victorioso equipo Red Star. Tras haber ganado el torneo nacional de institutos junto a Nomura en su juventud, puede añadir el primer título de O-80 a su currículum.

“Mi cuerpo decae día a día, y sin mi compañero Nomura no pude jugar bien hoy”, dice. ¿Cuál es su secreto para poder seguir jugando tanto tiempo? “Tener un rival como Nomura es muy importante. Pero a medida que se incorpora gente más joven, hago todo lo que puedo hacer para que no me eliminen. No puedo igualar su fuerza, así que tengo que competir con la cabeza”. Admirador de Andrés Iniesta, Takeuchi dice que él también confía en su medida de momento oportuno. “Si puedo maximizar mis habilidades y mejorar, volveré aquí la próxima temporada”.

Incluso cuando los jugadores sienten los límites de sus cuerpos envejecidos, se esfuerzan por seguir mejorando, lo que contribuye a garantizar que sus carreras futbolísticas continúen.



El Red Star celebra la conquista del primer campeonato de la liga O-80.

(Publicado originalmente en japonés el 29 de marzo de 2024 y traducido al español desde la versión inglesa. Fotografía del encabezado: Jugadores del Red Star y del Blue Hawaii se disputan el balón. © Amano Hisaki)