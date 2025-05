Estudiantes asiáticos en Japón: soñadores a menudo derrotados por costumbres e idioma

Cada año, miles de asiáticos llegan a Japón como estudiantes de idiomas con el objetivo de construir carreras exitosas. Sin embargo, no todos están preparados para las luchas mentales, físicas y financieras que esto implica.

Antecedentes

El número de estudiantes extranjeros en Japón ha venido aumentando desde 2023, tras desplomarse en 2020 como resultado de las medidas de control fronterizo por la pandemia de la COVID-19. Los inscritos en las escuelas de japonés representan un porcentaje creciente de estos estudiantes internacionales.

Según cifras de la Agencia de Servicios de Inmigración, en junio de 2024 había en Japón unos 370.000 estudiantes internacionales. El mayor número proviene de China (134.239), seguido de Nepal (73.136), Vietnam (43.760), Myanmar (17.917), Corea del Sur (14.610), Sri Lanka (13.409) y Bangladesh (8.828).

De estos estudiantes, más de 90.000 estaban matriculados en escuelas de japonés, según la última encuesta de la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón (mayo de 2023). Inscribirse en una escuela de japonés es una forma relativamente fácil de ingresar a Japón con fines de estudio, y muchos asiáticos lo hacen con grandes esperanzas para el futuro. Pero no todos están preparados para las dificultades mentales, físicas y financieras que implica aprender suficiente japonés para construir una carrera en este país. Hablé con una muestra de estudiantes y profesores de una escuela de japonés en Tokio para obtener un relato de primera mano de los desafíos que enfrentan.

Según dicha agencia, en febrero de 2025 había más de 850 institutos de japonés en todo el país, y hay que tener cuidado con las generalizaciones sobre ellos o sus estudiantes. No obstante, mis entrevistas arrojaron algunas instantáneas y perspectivas reveladoras.

Los estudiantes chinos siguen siendo los principales, pero...

En la escuela que visité, las clases tienen un límite de 20 estudiantes. Incluyen jóvenes de China, Malasia, Nepal, India y Mongolia. Hablando en condición de anonimato, varios profesores de la escuela confiaron que su mayor dolor de cabeza era el comportamiento en el aula de sus estudiantes chinos. Con demasiada frecuencia se mostraban desatentos e incluso irrespetuosos, a veces durmiendo en sus pupitres durante la clase.

“No tienen una idea clara de lo que esperan lograr aquí en Japón. Parece que cada vez más de nuestros estudiantes chinos simplemente no están motivados”, confesó un profesor veterano.

En la década de 2010, por el contrario, los estudiantes chinos tenían la reputación de trabajar duro y lograr rápidamente fluidez como hablantes de japonés. Incluso ahora, muchos son jóvenes ambiciosos motivados por un claro sentido de propósito. Pero con la economía china estancada y el desempleo juvenil disparado, existe la sensación de que cada vez más personas vienen a Japón solo para escapar de la dura realidad del mercado laboral nacional. Últimamente, dicen los profesores, los estudiantes chinos tienden a dividirse en dos grupos: los estudiantes de honor y los holgazanes.

Cuando se les sondeó, algunos lamentaron no tener amigos, odiar estudiar y que sus padres no se interesaran por ellos. En general, parecen estar sufriendo el tipo de apatía y malestar que aflige a los jóvenes de todo el mundo desarrollado.

Dicho esto, los estudiantes chinos siguen superando a la mayoría de los demás estudiantes internacionales en el Examen de Aptitud del Idioma Japonés (EAIJ) estandarizado. Esto se debe en parte a que tienen ventaja a la hora de memorizar los cientos de ideogramas sino-japoneses, o kanji, que figuran prominentemente en las pruebas. Conscientes de que una puntuación en el nivel N1 o N2 es un billete para la admisión a la universidad o un buen trabajo en una empresa japonesa, los estudiantes chinos suelen descuidar la instrucción en el aula en favor del estudio para el examen, según el profesor veterano citado anteriormente. Con el apoyo de padres ricos, a menudo pueden arreglárselas sin trabajar a tiempo parcial e incluso pueden pasar sus tardes estudiando para los exámenes de ingreso a la universidad en academias de preparación de exámenes después de asistir a clases de japonés por la mañana.

Los estudiantes de otros países asiáticos se enfrentan a una realidad más dura.

Una lucha continua con el idioma y la vida diaria

El japonés se considera una “lengua aislada”, sin una relación “genética” probada con ninguna otra lengua. Su sintaxis inusual y sus complejas conjugaciones verbales, que incluyen formas separadas para el lenguaje honorífico, ya son lo suficientemente desalentadoras sin la carga añadida de un sistema de escritura que combina el kanji con dos conjuntos de caracteres fonéticos. Para los estudiantes asiáticos sin experiencia en ideogramas chinos o sino-japoneses, aprobar el EAIJ en los niveles superiores puede ser una lucha seria.

Un nepalí que suspendió el examen, hablando en un japonés vacilante, expresó una sensación de desesperación. “Trabajamos muy duro en nuestro kanji, pero no podemos aprobar el EAIJ”. El estudio es caro, y el estudiante se preocupa por tener suficiente dinero remanente para matricularse en una universidad.

Para la mayoría de los estudiantes asiáticos no chinos, el reto de aprender japonés en un plazo razonable se ve agravado por la necesidad de ganar dinero, tanto para mantener su vida diaria como, en muchos casos, para pagar los préstamos que contrataron para cubrir la matrícula y otros gastos. Con permiso para trabajar hasta 28 horas semanales con un visado de estudiante, muchos encuentran trabajo en tiendas de conveniencia y restaurantes.

Otra opción es el reparto de periódicos. Aunque este trabajo suele incluir una beca parcial del periódico, el trabajo es extenuante y el horario agotador. Después de salir de clase un poco después del mediodía, los estudiantes se presentan en un punto de venta local para la 13:30 horas para preparar la edición vespertina para el reparto. Completan el reparto y regresan para arreglar cosas, terminando alrededor de las 18:00 horas. Eso deja solo seis o siete horas antes de que tengan que volver para preparar la edición de la mañana para el reparto. Este horario ayuda a explicar por qué algunos estudiantes llegan tarde a la escuela, faltan mañanas enteras o se quedan dormidos durante la clase.

“Tengo que dividir mi tiempo de sueño en dos bloques de unas pocas horas cada uno. Al principio aguanté, pero el agotamiento se ha ido acumulando”, dijo un estudiante mongol.

La inflación ha golpeado duramente a los estudiantes internacionales, sobre todo en Tokio, con su alto coste de vida. Algunos incluso admiten pasar hambre a veces. “El pan cuesta mucho”, se lamenta un estudiante malasio. “Intento hacerme un almuerzo con un par de bollos, pero no me llenan. Y el precio de la fruta aquí es increíble comparado con el de mi país”.

Un largo y duro camino hacia el éxito

El típico estudiante internacional llega a Japón con sueños de construir una carrera o adquirir habilidades avanzadas, ya sea como esteticista, ingeniero o empleado empresarial. Un estudiante nepalí de la escuela que visité hablaba con entusiasmo de convertirse en diseñador de moda; un estudiante mongol, en ingeniero aeroespacial; un estudiante indio, en líder en su campo en una empresa japonesa. Pero no todo el mundo reconoce cuánto tiempo, esfuerzo y dinero se necesitan para alcanzar tales objetivos.

En muchos casos, las exigencias resultan excesivas, dejando a los estudiantes sin otra opción que rendirse y volver a casa. Hablé con un estudiante de la Malasia rural que había esperado estudiar cosmetología en una escuela de formación profesional japonesa, pero se vio obligado a abandonar el plan por razones económicas. “Además de la matrícula, está el coste de los materiales de enseñanza y las tasas de entrenamiento. Cuando lo sumé todo, me di cuenta de que era más de lo que podía permitirme”.

Un graduado universitario tailandés que había esperado encontrar trabajo en una empresa japonesa tenía otros pensamientos después de conocer mejor las normas de la cultura corporativa, empezando por la vestimenta adecuada para las entrevistas. “Me gustaría conseguir un trabajo en Japón si puedo encontrar una empleo en el que me sienta cómodo, pero si no, me voy a casa”.

En algunos países, la gente confía en intermediarios especializados para gestionar sus trámites de visado y estudio. Entre esos intermediarios hay operadores turbios que cobran a los solicitantes tasas inesperadas, lo que obliga a las familias de los estudiantes a endeudarse mucho. Las víctimas de esta explotación no tienen más remedio que superar el límite legal de 28 horas solo para devolver sus préstamos. Además, se sabe que jóvenes de países asiáticos obtienen visados de estudiante con el único propósito de eludir las restricciones de Japón sobre la mano de obra extranjera no cualificada. Estos casos han empañado la imagen pública de los estudiantes asiáticos.

Invertir a largo plazo

Con las credenciales educativas adecuadas, un graduado de una escuela de japonés tiene la oportunidad de conseguir un trabajo legítimo, solicitar un cambio de estatus de residencia y obtener un empleo legal a tiempo completo en Japón.

Pero las empresas japonesas que buscan extranjeros para ocupar puestos bilingües clave suelen exigir una prueba de dominio del N1 o al menos del N2, y a los estudiantes no chinos les puede llevar años alcanzar ese nivel. Los menos competentes suelen ser relegados a trabajos asistentes. Sin embargo, muchos de los asiáticos que no consiguen buenos puestos son jóvenes trabajadores, con talento y con un gran potencial. ¿No deberían la industria y la sociedad japonesas invertir en su crecimiento a largo plazo?

Seki Kōtetsu tiene muchos años de experiencia supervisando la formación de trabajadores extranjeros en una importante empresa de servicios de recursos humanos en Japón. “Es vital que las empresas y las comunidades locales trabajen juntas para fomentar líderes no japoneses con un conocimiento de la cultura japonesa, personas que puedan servir de puente entre Japón y otros países”, afirma.

Pero hay otra cara de la moneda, como explica Sugimoto Kiyoshi, cuya empresa, Joint Asia, se especializa en la colocación y reclutamiento de recursos humanos extranjeros.

“En el campo de la informática, por ejemplo, Japón tiene una grave escasez de talento, y muchas empresas japonesas estarían más que dispuestas a contratar y formar a extranjeros cualificados si pudieran contar con ellos a largo plazo”, dice Sugimoto. “Pero las empresas han sido engañadas repetidamente por reclutas extranjeros que reciben su formación y luego renuncian, por lo que les preocupa que su inversión se desperdicie”.

Para aprovechar el verdadero potencial de los recursos humanos internacionales, los empleadores japoneses deben estar dispuestos a realizar una inversión a largo plazo. Para que eso ocurra, los estudiantes internacionales también deben comprometerse a largo plazo, con una clara comprensión de todo lo que ello implica.

(Fotografía del encabezado: El barrio de Shin-Ōkubo de Tokio, donde se encuentran muchas escuelas de japonés, es un barrio étnicamente diverso con una alta concentración de residentes de otros países asiáticos. © Jiji.)