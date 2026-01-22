Los cambios en los exámenes de acceso a la enseñanza secundaria en Japón

Hay gran interés por los centros privados y públicos de élite de secundaria en el área metropolitana de Tokio, pero la preocupación por el descenso del número de niños lleva a algunas escuelas a adoptar nuevos enfoques basados en suscripciones para los exámenes de acceso y a ofrecer rutas fiables hacia la universidad con el fin de atraer a aspirantes.

El número de aspirantes por fin se estabiliza

El Shutoken Moshi Center, una organización que ofrece exámenes simulados de acceso a la secundaria en Tokio y sus alrededores, ha publicado datos según los cuales alrededor de 52.300 alumnos de sexto de primaria se presentaron en 2025 a las pruebas de acceso a escuelas privadas o nacionales en el área de Tokio. Esta cifra supone un descenso de apenas 100 estudiantes respecto a 2024 y mantiene el porcentaje de graduados de primaria que optan por presentarse a estos programas más exclusivos, en lugar de acudir a centros públicos locales, en el 18,1 % del total, solo 0,02 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Durante una década consecutiva esta proporción había aumentado de forma constante, impulsada en parte por la preocupación de las familias ante los cambios en el sistema de acceso a la universidad y por la mejora de la situación económica, que permitió a más hogares plantearse la educación privada, generalmente más costosa. Sin embargo, desde el año pasado esa tendencia parece haberse estancado. Entre las posibles causas figuran la caída de la natalidad y el aumento de los costes educativos. El sector de los exámenes de acceso a la secundaria empieza así a perder perspectivas de crecimiento.

Un sistema de suscripción que despierta interés

Aunque el interés general por los exámenes de acceso en la región capitalina pareció estabilizarse en 2024 y 2025, una entidad que atrajo una atención considerable por parte de los futuros estudiantes y sus familias fue el Grupo Kaichi Gakuen. Con sede en la ciudad de Saitama, este grupo gestiona populares centros integrados que combinan secundaria y bachillerato (de primer curso de secundaria a último de bachillerato) con tres escuelas en la prefectura de Saitama, una en Tokio y otra en Ibaraki. Con la apertura de su centro más nuevo en la primavera de 2024 en Tokorozawa, prefectura de Saitama, Kaichi amplió además su programa de “suscripción a los exámenes de acceso”, que permite a los aspirantes presentarse a las pruebas de admisión tantas veces como deseen en cualquiera de los centros del grupo.



Los estudiantes que se presentaron al examen de acceso a secundaria el 10 de enero de 2022 entran en el campus de Kaichi, en la ciudad de Saitama, con sus padres. (© Saitama Shimbun)

La mayoría de las escuelas privadas de secundaria ofrecen sus exámenes de ingreso en varios días y, en ocasiones, varias veces al día. Tradicionalmente, los alumnos que se presentaban más de una vez (una práctica habitual entre quienes buscan mejorar su puntuación) debían abonar la tasa de examen en cada intento. Con el nuevo sistema de Kaichi, en cambio, los aspirantes pueden realizar la prueba hasta 11 veces en los tres centros de Saitama y en el de Tokio pagando una única tasa de 20.000 yenes.

El grupo va un paso más allá al utilizar el mismo examen para los centros de Tokorozawa y Saitama. De este modo, quienes obtienen una calificación suficiente en una sola prueba, en cualquiera de los dos campus, pueden asegurarse la admisión en el centro de su elección.

La prefectura de Saitama es conocida por iniciar el calendario de exámenes unas tres semanas antes que otras zonas del área de Tokio, comenzando el 10 de enero en lugar de principios de febrero. Esto ha generado una fuerte demanda entre los alumnos de sexto de primaria de toda la región, que aprovechan estas fechas para asegurarse plaza en al menos un centro o para ganar experiencia antes de afrontar sus objetivos principales. En enero de 2025 las plazas para los exámenes de Kaichi se agotaron rápidamente, lo que obligó al grupo a cerrar inscripciones en algunos centros de examen.

Salvo algunas escuelas con una popularidad constante, muchos centros del área de Tokio buscan fórmulas para atraer a más aspirantes. Entre ellas figuran la concesión de puntos extra a partir del segundo intento, la eliminación de requisitos como la presentación de fotografías o expedientes académicos de primaria, e incluso la aceptación de solicitudes de última hora en persona la misma mañana del examen.

También hay centros que están aplicando enfoques innovadores al proceso de examen. En términos generales, los exámenes de acceso a la secundaria constan de dos pruebas (lengua japonesa y matemáticas) o de cuatro, añadiendo ciencias y ciencias sociales. Sin embargo, algunas escuelas están incorporando nuevos elementos, como presentaciones en inglés, reforzando el peso de las ciencias, permitiendo realizar un único examen de matemáticas o sustituyendo parte de las pruebas tradicionales por evaluaciones basadas en la investigación o en la aptitud.



Hōsen Gakuen, en Nakano (Tokio), ha diversificado su enfoque de las pruebas, incluyendo el trabajo en grupo entre los solicitantes reunidos para investigar un tema y elaborar un informe al respecto. (Cortesía del Shutoken Moshi Center)

Aumentan los vínculos con las universidades

Las escuelas directamente afiliadas a universidades han sido durante mucho tiempo opciones populares en el área de Tokio, debido a que ofrecen un camino más fácil para continuar los estudios después de graduarse del bachillerato. Los estudiantes y sus familias siguen seleccionando sus objetivos para la escuela secundaria con la vista puesta en las perspectivas de admisión a la universidad seis años después, un factor que impulsa a un número cada vez mayor de estas escuelas a reforzar sus relaciones con las universidades, o incluso a afiliarse plenamente a determinadas instituciones de enseñanza superior.

Un centro que atrajo especial atención durante la temporada de exámenes de ingreso de 2025 fue Nihon Gakuen, una escuela combinada de secundaria y bachillerato de Setagaya, Tokio. El año pasado anunció que dejaría de ser un centro masculino para convertirse en una institución mixta, se afiliaría a la Universidad Meiji y adoptaría el nombre de Meiji University Setagaya Junior and Senior High School desde el año fiscal 2026. A partir de la promoción de bachillerato que se graduará en 2029, el centro garantizará plazas de admisión en la universidad al 70 % de sus alumnos de último curso. El número de solicitudes al colegio se disparó con esta noticia, aumentando un 36 % con respecto al año anterior.

La tendencia entre las escuelas de seis años de Tokio de forjar alianzas más sólidas con las universidades está cobrando impulso. St. Hilda’s School, una institución cristiana para niñas situada en Shinagawa, ha garantizado la admisión en la Universidad Rikkyō al 100 % de sus alumnas de último curso a partir de 2025, mientras que Miwada Gakuen, situado en Chiyoda, ha conseguido 30 plazas de admisión cada año en la Universidad Hōsei. Y Hōsen Gakuen, en Nakano, ha llegado a un acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Juntendō, uno de los programas más prestigiosos de Japón para estudiantes de medicina, para reservar un número de plazas para sus graduados que deseen convertirse en médicos.

Estos vínculos reforzados entre los programas de secundaria y bachillerato y las universidades están impulsados en parte por su deseo de seguir prosperando en una época en la que hay menos estudiantes. Kita Kazunari, director del Shutoken Moshi Center, señala: “Garantizar la admisión de los graduados en universidades de renombre es una herramienta fundamental para las escuelas que buscan aumentar su popularidad. Y para las universidades también es una forma de reunir a un grupo de estudiantes con talento en una fase temprana, algo importante para ellas en esta era de baja natalidad. Es una relación beneficiosa para ambas partes, y esperamos que la tendencia continúe expandiéndose”.

Las ventajas también son evidentes para muchos padres, que ven un camino más claro para sus hijos desde la graduación en la escuela primaria hasta la universidad, así como la oportunidad de que los jóvenes estudiantes no tengan que pasar mucho tiempo enfocándose en los siguientes pasos de la carrera de las pruebas de acceso.

También hay muchos casos en los que escuelas integradas y universidades llegan a acuerdos que no son a nivel de afiliación. Por ejemplo, algunas universidades pueden ofrecer ejemplos de clases universitarias que permiten a los estudiantes más jóvenes experimentar el aprendizaje que se imparte en niveles superiores. Esto también permite a los centros de secundaria y bachillerato mantener a sus estudiantes enfocados en el proceso de ingreso a la universidad que eventualmente enfrentarán, además de asegurar potencialmente plazas de admisión para ellos.

Mirando hacia las ciencias, mirando hacia el extranjero

Algunas escuelas buscan adaptar sus experiencias educativas de otras maneras, centrándose por ejemplo en un enfoque más global del aprendizaje o en las asignaturas científicas en sus planes de estudio. Estas medidas también se están diseñando con vistas a preparar estrategias de salida para los alumnos cuando pasen a la siguiente etapa.

Muchos programas privados de seis años llevan mucho tiempo haciendo hincapié en el inglés como materia clave en sus planes de aprendizaje. Sin embargo, ahora son más los que posicionan la matriculación en universidades extranjeras como un objetivo a alcanzar. Para los estudiantes que no han conseguido entrar en una escuela secundaria de élite, la oportunidad de pasar seis años en una escuela integrada adquiriendo habilidades que pueden utilizarse en el extranjero les ofrece la posibilidad de aspirar a universidades fuera de Japón, un factor con el que cuentan estas escuelas para atraer a más solicitantes.



Cada vez son más los centros que se promocionan como lugares donde la educación internacional, incluido el aprendizaje del inglés, puede abrir nuevas vías para continuar sus estudios en el extranjero. (© Pixta)

Kōsei Gakuen, una escuela masculina de seis años de duración situada en Suginami, Tokio, vio cómo su número de solicitantes se disparaba alrededor de un 40 % en 2024 y registró un crecimiento continuo en el número de candidatos a las pruebas de acceso en 2025. El programa Kōsei se basa en un “curso global”, con clases reducidas impartidas en inglés y oportunidades de aprendizaje en múltiples lugares fuera de Japón durante los años de secundaria. La escuela también ofrece cursos de emprendimiento. En la primavera de 2025, 26 de los alumnos de último curso de Kōsei consiguieron ser admitidos en universidades extranjeras. Según el vicedirector Yanase Makoto, “En un momento dado vimos cómo descendía el número de solicitantes, y nuestra sensación de crisis impulsó nuestros esfuerzos por desarrollar un enfoque educativo más distintivo. Ahora estamos viendo cómo dan fruto las semillas que plantamos, y lo consideramos una valiosa forma de retroalimentación positiva”.

Cada vez son más las escuelas que introducen el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) para dar a sus graduados una ventaja a la hora de solicitar plaza en universidades fuera de Japón. Kita, del Shutoken Moshi Center, añade: “Además de las escuelas IB, también vemos que cada vez más escuelas ofrecen programas de doble titulación que permiten a sus alumnos obtener el equivalente a un título extranjero mientras cursan la enseñanza secundaria aquí en Japón. Estos programas también están empezando a atraer más la atención de los futuros alumnos y sus familias”.

Por su parte, entre las escuelas femeninas, cada vez son más las instituciones que se promocionan como centros especializados en ciencias, matemáticas, tecnología y materias afines. Los padres preocupados por la empleabilidad futura de sus hijos están más interesados que nunca en el aprendizaje de asignaturas científicas, y algunas universidades también están tomando medidas para establecer plazas de admisión específicamente para las alumnas que desean acceder a estos programas. Un número cada vez mayor de escuelas pone en primer plano sus equipos científicos y sus instalaciones de laboratorio en sus materiales de promoción, y destacan el número de sus graduados que pasan a estudiar ciencias, medicina y materias similares en la universidad.

La fiebre de los exámenes se extiende por todo el país

Hasta hace muy poco, esta energía dedicada a la carrera de pruebas de acceso a la secundaria solía estar asociada a los principales centros urbanos de Japón, Tokio y Osaka. Sin embargo, hoy en día, en todas las regiones de Japón se está recrudeciendo la competencia entre los centros educativos y los aspirantes a ingresar en ellos. Uno de estos centros es la escuela integrada Ritsumeikan Keishō, situada en Ebetsu, una ciudad vecina de Sapporo, en Hokkaidō.

Hokkaidō ha sido tradicionalmente un mercado en el que los institutos públicos gozan de un estatus privilegiado, y el número de solicitantes para los colegios privados se había mantenido algo estancado. Pero la Ritsumeikan Keishō cuenta con un fuerte argumento de venta gracias a sus conexiones con la Universidad Ritsumeikan, que ofrece admisión preferencial a sus graduados, y lo ha reforzado con sus programas de aprendizaje internacionales y centrados en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sus oportunidades de estudios en el extranjero y su historial de colocación de graduados en las mejores universidades. Como resultado, la escuela ha logrado aprovechar con éxito nuevas fuentes de demanda entre los aspirantes a los exámenes de ingreso en la prefectura septentrional.

Ritsumeikan Keishō también está aportando ideas nuevas a esta zona, centrándose en la individualidad en su proceso de solicitud. Los solicitantes no solo son evaluados por la puntuación de un único examen, sino también por sus logros artísticos y deportivos, su rendimiento en los exámenes de prueba ofrecidos por la escuela, y mucho más. Los futuros estudiantes también se someten a entrevistas en las que pueden obtener puntos extra. Todo ello permite a la escuela seleccionar a los estudiantes verdaderamente talentosos entre el conjunto de candidatos.

Otra característica de la intensificación de la competencia a nivel nacional por los mejores estudiantes es que las escuelas periféricas compiten por los mejores alumnos de primaria de la zona de Tokio. La escuela secundaria Waseda Saga, situada en Karatsu, en la prefectura de Saga, cerca del lugar de nacimiento del fundador de la Universidad de Waseda, Ōkuma Shigenobu, está totalmente equipada con dormitorios y cuenta con un programa residencial y un número de plazas garantizadas para que los graduados puedan acceder a la elitista universidad de Tokio. Esto ha aumentado su popularidad entre los solicitantes de la capital; actualmente hay 136 estudiantes de secundaria que asisten a Waseda Saga y que proceden de Tokio, el mayor número de cualquier prefectura, superando incluso a la cercana Fukuoka, con 124. De hecho, Tokio acoge hoy en día exámenes de ingreso para escuelas secundarias privadas de lugares tan lejanos como las prefecturas de Hokkaidō, Ehime, Nagano y Gifu.

Todas las miradas puestas en la situación de las matrículas

Ahora que un mayor número de escuelas secundarias están desarrollando sus programas académicos y haciendo hincapié en las opciones que se abren a sus graduados para pasar a la siguiente etapa, los solicitantes y sus familias están considerando las escuelas a las que desean asistir desde una perspectiva más holística. Dicho esto, hay una serie de factores que influyen en el campo de las pruebas de acceso a la secundaria en diferentes direcciones. Por un lado, el descenso del número de niños y la inflación de los precios al consumo están lastrando el sector. Sin embargo, el compromiso del Gobierno de ofrecer ayudas económicas para sufragar la matrícula del bachillerato a todos los alumnos de centros públicos y privados, a partir del curso 2026, promete impulsar el interés por la solicitud de plazas en centros privados. Queda por ver cómo se desarrollarán las cosas en los próximos años.

Kita, del Shutoken Moshi Center, afirma: “Hoy en día hay más opciones que nunca a la hora de presentarse a los exámenes de acceso a la enseñanza secundaria. Antes, la gente solo se fijaba en el hensachi, el valor numérico que indica el rigor académico y el prestigio de una escuela determinada, pero ahora eligen sus objetivos en función de las habilidades que el estudiante adquirirá tras seis años en una institución.”

“Cuando la matrícula del bachillerato sea gratuita para todas las familias, incluso para aquellas con ingresos superiores al umbral anterior, la carga financiera de la educación en ese nivel se reducirá considerablemente en todos los ámbitos. Esto no significa que podamos esperar un aumento masivo del número de solicitantes, especialmente en una época de baja natalidad, pero sí indica una posible expansión de la población que tiene en cuenta las escuelas privadas como una opción”.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: estudiantes en el examen de ingreso a la escuela secundaria Ichikawa Junior High School en Ichikawa, Chiba, en un centro de exámenes instalado en el centro internacional de convenciones Makuhari Messe en enero de 2025 - cortesía de Shutoken Moshi Center.)