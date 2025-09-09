Jabalina femenina: Kitaguchi Haruka vuelve a sus principios en busca de un título consecutivo

El Campeonato Mundial de Atletismo se celebrará durante nueve días a partir del 13 de septiembre en el Estadio Nacional de Tokio. La lanzadora de jabalina Kitaguchi Haruka, primera japonesa en ganar una medalla de oro en una disciplina de campo y pista de atletismo en los Juegos Olímpicos de París, espera revalidar el título.

El complejo estado de ánimo de la campeona olímpica

Kitaguchi Haruka, lanzadora de jabalina, debió de tener sentimientos encontrados por haber faltado al Campeonato de Japón en julio. La figura más seguida del atletismo japonés, se vio obligada a ausentarse del evento debido a un dolor en el codo derecho.

Kitaguchi declaró que, mientras veía el campeonato por televisión e internet, frustrada por no poder participar, había “llorado de emoción” en varias ocasiones. Sin embargo, se armó de valor una vez más: “Fue una inspiración enorme. Quiero dar lo mejor de mí sin caer en la desesperación”.

En el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 en Budapest, Hungría, alcanzó la cima por primera vez, y el año pasado, en los Juegos Olímpicos de París, fue la primera japonesa en ganar una medalla de oro en una disciplina de campo y pista de atletismo. El momento de júbilo en el que hizo sonar la “campana de la victoria” en el estadio olímpico aún permanece fresco en la memoria, pero antes del Campeonato Mundial de Atletismo de este año en Japón, el primero en 18 años, sufrió un percance durante una competición internacional en junio. Kitaguchi escribió lo siguiente en sus redes sociales:

“Después de la competición en la República Checa sentí una molestia en mi codo derecho. Un chequeo médico nada más regresar a casa reveló una inflamación, lo que me obligó a ausentarme del Campeonato Nacional de Japón”.

El diagnóstico fue epicondilitis medial del codo derecho. Se trata de una dolencia que también afecta a jugadores de golf y tenis, en la que la protuberancia ósea en la parte interna del codo se inflama debido al uso excesivo del codo y la muñeca. Afortunadamente, como campeona mundial defensora, ya estaba clasificada para el equipo nacional japonés, por lo que pudo tomar precauciones en el Campeonato Nacional, que servía como evento de selección. Su regreso tuvo lugar en la Liga de Diamante en Lausana, Suiza, el 20 de agosto. No obstante, terminó en un decepcionante décimo lugar, y la prueba hacia su plena recuperación continúa.

Se espera que supere los 70 metros

Se espera que Kitaguchi no solo defienda su título, sino que también logre un lanzamiento de más de 70 metros por primera vez en su carrera. Su mejor marca personal es de 67,38 metros, lograda en la Liga de Diamante de Bruselas en septiembre de 2023, marca que también es el actual récord nacional japonés. El récord mundial es de 72,28 metros, establecido por una atleta checa en 2008. Solo cinco mujeres han lanzado más de 70 metros, un récord que probablemente solo se puede lograr si se dan las condiciones óptimas.

En una rueda de prensa para el equipo nacional japonés el 7 de julio, Kitaguchi escribió en una tira de papel para el festival de Tanabata, a petición de los organizadores: “Que la jabalina vuele recta”. Es una frase simple y básica. Y sin embargo, es lo más difícil de lograr en esta disciplina. Si la postura se altera en lo más mínimo, la jabalina no volará como la atleta desea. A raíz de su lesión en el codo derecho Kitaguchi trata de volver a sus principios. El estado que busca sin duda se encuentra más allá de ese punto.

Datos de la atleta

Fecha de nacimiento: 16 de marzo de 1998

Tierra natal: Hokkaidō

Principales logros:

Juegos Olímpicos de París 2024: medalla de oro

Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest 2023: medalla de oro

Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 2022: medalla de bronce

