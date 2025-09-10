Marcha atlética masculina: Kawano Masatora persigue la gloria tras lo aprendido en los Juegos de Tokio

En el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra entre el 13 y el 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Tokio, participará Kawano Masatora en las reñidas pruebas de marcha atlética. Tras haberse asegurado su participación con una marca récord mundial, hay grandes expectativas de que el atleta japonés consiga su primera medalla de oro.

Un talento de talla mundial

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deben de traerle amargos recuerdos a Kawano Masatora: el 6 de agosto de 2021, en Sapporo, un lugar que suele ser muy fresco, sufrió un percance debido a lo que parecía ser un golpe de calor durante la prueba de 50 km. Aunque el evento comenzó a las 5:30 de la mañana, Kawano se derrumbó en la carretera alrededor del kilómetro 41, y vomitó al borde del camino. Aun así, perseveró, logrando el sexto puesto, la mejor posición entre los atletas japoneses.

La prueba de 50 km fue eliminada tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y en 2022 se creó una nueva prueba de 35 km, que se celebrará por tercera vez durante el Mundial de Atletismo de este año, y en la que competirá Kawano por tercera vez consecutiva.

El pasado octubre Kawano marcó un tiempo de 2:21 con 47 segundos en el Campeonato Japonés de Marcha de 35 km, en la ciudad de Takahata, en la prefectura de Yamagata. Por primera vez consiguió una marca por debajo de 2:22 con 0 segundos, el tiempo establecido como récord mundial en esta prueba, marca que le valió ser considerado el primer poseedor del récord. También batió el récord de clasificación para el Mundial, con 2:26 y 0 segundos, establecido por la Asociación Japonesa de Federaciones de Atletismo, y con lo que fue inmediatamente incluido en el equipo nacional japonés, demostrando así su nivel de élite mundial.

Después de establecer el récord mundial, Kawano hizo las siguientes declaraciones: “Logré el derecho a participar en el Mundial; pero esa no era la meta, solo el punto de partida. Me he preparado para poder afrontar una alta velocidad, y he logrado mostrar los resultados de ese entrenamiento. Estoy contento de que mi trabajo haya dado sus frutos”.

Los mejores atletas del mundo también están elevando su nivel. En marzo de este año, Evan Dunfee (Canadá) batió el récord mundial de Kawano por siete segundos. Dos meses después, el medallista de oro en la marcha de 20 km de los Juegos Olímpicos de Tokio, Massimo Stano (Italia), lo superó nuevamente con un tiempo de 2:20 con 43 segundos.

La clave está en la aclimatación al calor

Kawano ganó la medalla de plata en el Mundial de 2022 (Oregón, EE. UU.) y la de bronce en el de 2023 (Budapest, Hungría). En los Juegos Olímpicos de París de 2024 esta prueba no se celebró, y Kawano participó en el relevo mixto con Okada Kumiko (de Fujitsu), terminando en octavo lugar. La razón por la que dice que solo ha llegado al “punto de partida” para este Mundial, que se celebra en su país, es que ha experimentado duras batallas contra los principales competidores del mundo.

La marcha de 35 km, que se disputa simultáneamente en sus categorías masculina y femenina, comenzará a las 8:00 de la mañana del 13 de septiembre, el primer día de la competición. Aunque la fecha difiere en un mes de la de los Juegos Olímpicos de Tokio, el calor seguirá siendo intenso. El equipo japonés de marcha se está preparando con rigor para la aclimatación al calor. Kawano, con las lecciones aprendidas hace cuatro años, luchará para estar en la cima del mundo del atletismo.

Datos del atleta

Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1998

Tierra natal: prefectura de Miyazaki

Resultados más destacados:

Campeonato de Japón de 2024, récord mundial en 35 km

Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest 2023: medalla de bronce en 35 km

Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 2022: medalla de plata en 35 km

Juegos Olímpicos de Tokio 2021, 50 km: 6.º puesto

(Imagen del encabezado: Kawano Masatora celebra su victoria después de establecer un nuevo récord mundial en el Campeonato Japonés de Marcha de 35 km, celebrado en octubre de 2024 en la ciudad de Takahata, en la prefectura de Yamagata - Kyodo.)