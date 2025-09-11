Tanaka Nozomi, en busca de un salto de calidad frente a las élites internacionales

Del 13 al 21 de septiembre el Estadio Nacional de Tokio acogerá el Campeonato Mundial de Atletismo, durante el que Tanaka Nozomi, estrella de las carreras femeninas de media y larga distancia, se enfrentará a las mejores del mundo con la ambición de consolidarse en la élite.

Profesional desde hace dos años

“Así no podía continuar”. Esa convicción llevó a Tanaka Nozomi, la gran figura de las carreras de media y larga distancia femeninas, a dejar Toyota Industries Corporation y firmar en abril de 2023 un contrato profesional con la marca de calzado New Balance, con sede principal en Boston (EE. UU.). Fue una decisión estratégica: para competir al más alto nivel, necesitaba entrenar en un entorno internacional.

Ya desde 2019, cuando estudiaba en la Universidad Dōshisha, Tanaka contaba con el respaldo de New Balance, que le proporcionaba calzado y apoyo técnico. También tuvo la oportunidad de entrenar con el equipo internacional de la firma en Boston, lo que terminó de convencerla de que era hora de cambiar de entorno.

“Cuanto más compito en el extranjero, más fuerte es el deseo de seguir creciendo. Quiero entrenar en diferentes equipos, con distintos atletas y en nuevos lugares. También necesito adaptarme al calendario de las mejores del mundo”.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, Tanaka fue octava en los 1.500 metros femeninos, la primera japonesa en llegar a la final olímpica de esta prueba desde que Hitomi Kinue lo lograra en Ámsterdam en 1928; es decir, en 93 años. Su velocidad la convierte en una atleta sin comparación en el panorama nacional.

Toyota Industries Corporation es uno de los mejores equipos del atletismo corporativo japonés, y el entorno era más que adecuado para desarrollarse como atleta nacional. Pero para dar el siguiente salto, necesitaba exigirse más. Al dejar la empresa, Tanaka reconoció:

“Últimamente, me había vuelto complaciente y estaba perdiendo el hambre de competir”.

Compitiendo por el mundo, con su padre como entrenador

Desde su etapa universitaria, su padre Katsutoshi —exatleta del atletismo corporativo japonés— la entrena como coach exclusivo. Juntos han recorrido el mundo buscando mejorar su nivel y entrenando en lugares como Kenia y Estados Unidos, siempre rodeados de atletas internacionales de alto rendimiento.

El desafío sigue en marcha. En el Mundial de Budapest 2023, ya como profesional, fue octava en los 5.000 metros, aunque quedó fuera en semifinales en los 1.500. En los Juegos Olímpicos de París del año pasado no logró clasificarse para la final en ninguna de las dos pruebas. Es por eso que el Mundial de Tokio tiene un significado especial para ella.

“En París, el apoyo a las atletas locales fue impresionante. El estadio retumbaba con los gritos, y sentí el empuje de esa energía. Por eso creo que correr en un Estadio Nacional lleno puede jugar a nuestro favor.”

Así lo expresó Tanaka en la rueda de prensa en la que se presentaron miembros seleccionados del equipo japonés. Ahora, con el aliento del público local como impulso, busca convertir esta cita en el punto de inflexión de su carrera.

Ficha de la atleta

Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1999

Lugar de origen: prefectura de Hyōgo

Principales logros:

Campeonato Mundial de Budapest 2023, 5.000 m, 8.º puesto

Final de la Liga Diamante 2023, 5.000 m, 9.º puesto

Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, 1.500 m, 8.º puesto

(Imagen del encabezado: Tanaka Nozomi -centro- termina novena en los 5.000 metros femeninos en el 14º evento de la Liga Diamante en Bruselas el 22 de agosto de 2025 - © AFP/Jiji.)