Vtubers, el nudo de la cultura pop japonesa

El Vtuber, una de las profesiones más deseadas por los niños de Japón, es un artista que opera un personaje animado con tecnología de captura de movimiento, principalmente en plataformas de vídeo. Se estima que hay unos 60.000 VTubers en todo el mundo; su cultura se ha convertido en Japón en un nudo entre medios, contenido y comunicación.

Kizuna AI reanuda sus actividades tras tres años de pausa

El 26 de febrero de 2025, Kizuna AI reanudó sus actividades después de una pausa de tres años. Figura legendaria de las redes, había detenido su carrera tras el concierto Hello, World 2022. Ahora ha declarado su intención de centrarse en ser una artista musical y ha lanzado una nueva canción.

“Quiero esforzarme para que todos los que me han apoyado hasta ahora y han esperado mi regreso puedan volver a amarme”.



Concierto en directo del regreso de Kizuna AI, KizunaAI Comeback Concert ‘Homecoming’, en Shinjuku, Tokio. La tecnología crea imágenes que parecen casi reales y tridimensionales. (Cortesía de Kizuna AI / PR Times)

Kizuna AI debutó el 1 de diciembre de 2016 bajo el nombre de “Virtual YouTuber”. El concepto de su presentación establece que ella “nació como una existencia ideal imaginada por los humanos, como resultado de una singularidad (el punto en el que la inteligencia artificial supera a la humana) ocurrida cuando los deseos subconscientes de la gente se reunieron en internet”.

Tras la reanudación de sus actividades, cerca de 100.000 usuarios más comenzaron a seguirla en YouTube, con lo que Kizuna AI llegó a los 3,07 millones (a fecha de 1 de octubre). Este número es cerca de cinco veces mayor que el del líder del principal partido político de Japón con más suscriptores, Tamaki Yūichirō, del Partido Democrático para el Pueblo, y se acerca a los 3,5 millones del canal oficial de Nintendo, lo que permite calibrar su gran influencia.

Los días 20 y 21 de septiembre de 2025, Kizuna AI celebró su primer concierto en directo no en línea (offline) tras su regreso, Kizuna AI Comeback Concert ‘Homecoming’, en Zepp Shinjuku (Tokio). En el segundo día, al que asistió este autor, la invitada especial fue Hoshimachi Suisei, quien causó un gran revuelo en el lugar. Suisei había logrado un exitoso concierto en el Nippon Budōkan en febrero de 2025 y fue seleccionada para el “30 Under 30” (30 menores de 30 años que están cambiando el mundo), de la revista Forbes Japan, apareciendo en la portada de su edición de octubre. Ella también conoció el mundo de los VTubers gracias a Kizuna AI.

Auge de los VTubers y expansión del mercado

Los Vtubers, gracias a la explosiva aparición de Kizuna AI, han encendido la imaginación y la creatividad de la gente. Como resultado, el número de personas que utilizan avatares para expresarse se ha disparado.

Según un estudio de la empresa de análisis de redes sociales User Local, el número de VTubers alcanzó los 1.000 en marzo de 2018, se elevó a 5.000 en septiembre de ese mismo año, superó los 10.000 en enero de 2020 y excedió los 20.000 en noviembre de 2022(*1)). Aunque el crecimiento se ha ralentizado, el “Informe Estadístico de VTubers 2024” (una compilación personal) estima que al menos 60.000 están activos actualmente(*2)).

La escala económica también está creciendo. Un informe de abril de 2025 del Yano Research Institute estima que el mercado japonés tenía un valor de 80.000 millones de yenes en el año fiscal 2023. Para el año fiscal 2025 se prevé que alcance los 126.000 millones de yenes(*3)). Se trata de un número más de cuatro veces superior al del año fiscal 2020.

La expansión del mercado se observa no solo en Japón, sino también a nivel mundial. Global Information, una empresa de investigación de mercado, informó en octubre de 2024 de que el tamaño del mercado global de VTubers había sido de 1.350 millones de dólares (aproximadamente 200.000 millones de yenes) en 2023, y se prevé que alcance los 5.030 millones de dólares (700.000 millones de yenes) para 2030(*4)).



Concierto de la VTuber Mori Calliope en Hollywood, California, en febrero de 2025. En numerosas partes del mundo se celebran conciertos de VTubers y las entradas se agotan continuamente. (AFP/Jiji)

Aunque la popular VTuber en zonas de habla inglesa Gawr Gura dejó sus actividades a finales de abril, en mayo de 2025 aún tenía 4,7 millones de suscriptores en su canal. Además, existen grupos de VTubers dedicados a China, Indonesia, Corea del Sur y la esfera de habla inglesa, lo que demuestra la creciente difusión global de esta cultura de internet de origen japonés.



Un anuncio de la popular VTuber Gawr Gura apareció en la estación de Shibuya, en Tokio. Marzo de 2023. (Stanislav Kogiku / SOPA Images/Sipa USA/Reuters)

Internet + anime: una cultura híbrida

¿Qué diferencia a un VTuber de un personaje de anime? Gendai yōgo no kiso chishiki 2024 (Conocimiento básico de terminología moderna 2024) lo explica de la siguiente manera:

“VTuber [Virtual YouTuber] Una persona que interpreta a un personaje 3D generado por computadora (CG) dentro de un estudio de realidad virtual y transmite vídeos de situación en vivo. Concepto establecido cuando Kizuna AI subió su primer vídeo a YouTube en 2016 y se denominó a sí misma Virtual YouTuber”.

Mientras que los personajes de anime son existencias que representan una historia siguiendo un guion, el modelo 3D o LIVE2D (avatar) de un VTuber tiene un naka no hito (“persona de dentro”, el operador) que se comporta libremente como individuo. Estos personajes interactúan con los espectadores en tiempo real a través de redes sociales y plataformas de vídeo. En conciertos musicales, la tecnología punta proyecta la imagen del VTuber en el escenario, donde se mueve, canta y se dirige al público.

En su aspecto como interacción mediada por internet, la cultura VTuber está fuertemente influida por la cultura de internet, como sus tablones de anuncios electrónicos, redes sociales y páginas de publicación de vídeos. Tiene también raíces en el anime.

Ōsaka Takeshi, presidente de Activ8, la compañía de planificación de contenido que creó a Kizuna AI, sintió de primera mano el respeto y la gran demanda de la cultura pop japonesa (anime, manga y videojuegos) en el extranjero mientras trabajaba en un estudio de CG con capital extranjero. Esta experiencia lo llevó a fundar su compañía, considerando que este campo era una “industria que puede competir a nivel mundial”.

El concepto de Kizuna AI se halla también influido por el anime japonés Ghost in the Shell; se inspira en el Puppet Master (Marionetista), una forma de vida de información nacida en la red, que aparece en la obra. Ōsaka dice sobre Kizuna AI: “Lo que la gente imagina se hace realidad y cambia la sociedad”. Es decir, que fue creada como una inteligencia artificial positiva que guía a la gente en una buena dirección.

Este autor considera que el VTuber es un nexo entre los medios, los contenidos y la comunicación japoneses. Esto se debe a que se ha convertido en una plataforma donde la cultura de internet, la cultura del anime, el manga y los videojuegos japoneses, y la interacción persona a persona que cruza entre los espacios real e informativo, se entrelazan de manera compleja para dar lugar a iniciativas muy creativas.

La coexistencia de “entidades corporativas” y “creadores individuales”

Las formas de actividad de los VTubers se dividen en dos categorías principales.

Kigyō-zei (pertenecientes a empresas): VTubers profesionales que pertenecen a agencias o compañías. kojin-zei (particulares): individuos o aficionados. El sufijo -zei es un término de uso común en la cultura VTuber; también existen otras clasificaciones como dōga-zei (centrados en vídeos) y haishin-zei (centrados en transmisiones en vivo).

Las dos principales agencias que lideran a los kigyō-zei son Nijisanji y Hololive Production. Las actividades de sus VTubers pertenecientes son diversas, e incluyen:

Transmisiones de charlas en internet y redes sociales. Retransmisiones de videojuegos en vivo (game streaming). Utatte mita (cantar canciones de otros cantantes). Colaboraciones con empresas. Distribución de canciones originales. Eventos en vivo.

Jūfūtei Raden, por ejemplo, una VTuber cultural a la que le gusta el rakugo (narración cómica japonesa) y el arte, pertenece a hololiveDEV_IS bajo el paraguas de “Hololive Production”.



El evento a gran escala Nijisanji Festival 2022 de VTubers pertenecientes a empresas. Octubre de 2022, Makuhari Messe, Chiba. (Jiji Press)

Debido a la expansión del negocio, Anycolor, que opera Nijisanji, cotizó en la bolsa de valores japonesa en junio de 2022, seguida por Cover, que gestiona Hololive Production, en marzo de 2023. Los ingresos de ambas compañías se dividen en cuatro áreas principales:

Vídeos y otros contenidos en plataformas. Artículos, música y contenido de audio. Eventos y conciertos en vivo. Promoción, licencias y tie-ups (colaboraciones).

El análisis basado en el informe de Yano Research Institute muestra que la categoría con el mayor volumen de ventas es la de “Artículos, música y contenido de audio”, destacando la venta de artículos de personajes. En la calle comercial subterránea Tōkyō Character Street, en la estación de Tokio, que alberga tiendas de personajes japoneses prominentes como Pokémon y Chiikawa, se encuentra una tienda oficial de la agencia VTuber Hololive Production, abarrotada de gente a diario.



Peluches de personajes de Hololive Production expuestos en la feria de juguetes Tōkyō Omocha Show 2023. Los productos derivados representan una gran parte de las ventas relacionadas con VTubers. Junio de 2023, Tokyo Big Sight, distrito de Kōtō, Tokio. (Jiji Press)



Productos de Hololive comprados en una tienda de la estación de Tokio. El peluche y el soporte acrílico son de Jūfūtei Raden. (Imagen del autor)

El área con mayor tasa de crecimiento es el sector B2B (negocio a negocio), en áreas como “Promoción, licencias y tie-ups”. En la primavera de 2023, por ejemplo, la VTuber Suō Sango de Nijisanji colaboró con el parque temático Parque España de Shima en la prefectura de Mie. Su entusiasta promoción del encanto del parque en las redes sociales se hizo viral, lo que culminó en un evento oficial a gran escala en el lugar. Según un artículo del periodista cultural Yoshikawa Kei en Business Insider, el número de visitantes durante el periodo del evento fue 1,9 veces mayor que el año anterior, y los churros que Sango recomendó vendieron un promedio de 1.000 unidades por día, 33 veces de la venta normal(*5)).



Estación Kintetsu Ugata, la más cercana al parque temático Parque España de Shima. Se exhibieron grandes carteles para el evento de colaboración entre el parque temático y la VTuber Suō Sango. (Imagen del autor)

En el turismo de contenido convencional, las escenas de anime y manga se convierten en destinos o “lugares sagrados”. En contraste, la característica del fenómeno VTuber es que la comunicación entre las instalaciones turísticas y los fans se produce activamente en internet antes de que se establezca el turismo de contenido. Los turistas se reúnen en los lugares que visitó el VTuber y experimentan ese lugar como algo personal y cercano.

La creciente influencia de los VTubers independientes

El entusiasmo de la escena VTuber también se evidencia en el gran número de kojin-zei. La proliferación de aplicaciones para la transmisión y la creación de avatares, así como los sistemas de captura de movimiento para animarlos, hace que cualquiera pueda convertirse en un naka no hito.

Entre los kojin-zei más famosos se encuentran Kōga Ryū Ninja Ponpoko (una ninja mapache) y Peanuts-kun (un cacahuete). Operan como el dúo PokoPea, y han colaborado con empresas como NTT Docomo y JR Nishi-Nihon (JR West), teniendo una influencia que supera a la de algunos kigyō-zei.



Peanut-kun (izquierda) y Ponpoko (derecha), VTubers independientes que colaboran con las instalaciones termales de Gokuraku-yu © PokoPea

El autor también es un VTuber kojin-zei que utiliza un avatar creado por un estudiante y usa el nombre Zombi-sensei (profesor Zombi). Su nombre completo es Zombi Katarō, un “profesor loco de la Universidad Tabú”, con el trasfondo de que está de sabático y se aloja en el laboratorio de la Universidad Kindai donde trabajo yo, el naka no hito.

Zombi-sensei transmite en vivo clases y game streaming. Transmitir un juego mientras lee los comentarios escritos y conversa, le recuerda la época divertida de la infancia cuando jugaba con amigos.

El 7 de julio de 2025, lanzó el canal educativo Jiyū Jizai V como parte de un proyecto de colaboración universidad-industria con Zōshindō Juken Kenkyūsha. En este canal, la VTuber de folclore Morohoshi Meguru y Zombi-sensei son los presentadores; ellos publican y transmiten vídeos que fomentan la diversión del aprendizaje, basándose en el libro de referencia Jiyū Jizai publicado por Zōshindō Juken Kenkyūsha.

Aunque mi actividad puede clasificarse como “VTuber académico”, existe una gran diversidad, con VTubers que son artistas de manga, inversores y personas mayores, entre otros. Muchas personas desarrollan sus actividades con libertad, en cierta medida distanciadas de la realidad. Según el editor jefe del sitio de noticias de VR Panora, Hirota Minoru, las actividades de los kojin-zei surgieron primero en países de Sudeste Asiático como China, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia, y también se pueden encontrar en la esfera de habla inglesa y América Central y del Sur(*6)).

¿Sueña Zombi-sensei con ser un VTuber?

El naka no hito de un VTuber pasa a vivir en un entorno peculiar donde experimenta la vida de un nuevo personaje, distinto a sí mismo. Yo mismo noté que mi forma de hablar cambia durante mi tiempo como Zombi-sensei. En una ocasión, mientras escribía en un café, pensé: “¿Estará Zombi-sensei también investigando en el laboratorio en este momento?”. Aunque el personaje no se independiza del autor, esto es probablemente un fenómeno similar a lo que sienten novelistas, artistas de manga o actores cuando “el personaje cobra vida y comienza a moverse por sí mismo”.



Transmisión en vivo de videojuegos realizada por el VTuber Zombi-sensei (abajo a la derecha). (Fotografía proporcionada por el autor). Urban Legend Dismantling Centre © Hakababunko / Shueisha, Shueisha Games. Página web oficial: https://umdc.shueisha-games.com/ Desarrollado por Hakababunko. Publicado por Shueisha Games.

También está el problema de la identidad. La información detallada sobre el naka no hito del VTuber a menudo se mantiene oculta, y parece que algunos naka no hito se preocupan, cuando alcanzan la popularidad en estas condiciones, por si el éxito es realmente debido a su propia actuación o no.

Y también han surgido problemas de difamación. En caso de los actores de voz de anime, incluso si hay críticas al personaje, el guion y la apariencia generalmente no se superponen con su personalidad, por lo que se considera poco probable que sufran daños mentales graves. En el caso de los VTubers, sin embargo, hay una gran superposición entre la personalidad de uno mismo y la del naka no hito. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que se vean afectados psicológicamente por la difamación, y esto ya ha dado lugar a problemas legales.

Potencial para contribuir a una vida mejor

Aunque existen desafíos, percibo un gran potencial en la forma de ser del VTuber en sí. Si llega una era en la que todos tengan un avatar, será como si todas las personas se convirtieran en VTubers. Es necesario continuar activamente la investigación del fenómeno para obtener conocimientos que contribuyan a una vida mejor para muchas personas.

La cultura de los VTubers alberga el sueño de que la gente se conecte superando las barreras de la apariencia, la edad, la raza, el idioma, la posición social y las fronteras. Como una nueva cultura de origen japonés, se espera que continúe creciendo hasta convertirse en una existencia que contribuya a la felicidad de la gente y a la paz mundial. Deseo involucrarme en el proceso de conseguir que este sueño se convierta en realidad, como investigador, como fan, y como el VTuber Zombi-sensei.



Concierto SuperNova de la VTuber Hoshimachi Suisei en el Nippon Budōkan. Concierto en solitario con entradas agotadas - 1 de febrero de 2025. (© 2016 COVER Corp)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Kizuna AI reanudó sus actividades tras una pausa de tres años - © Kizuna AI.)