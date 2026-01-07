Una ciudad de Hokkaidō aspira a convertirse en el centro de lanzamiento espacial de Asia Oriental

Cuando una empresa taiwanesa lanzó un cohete desde Taiki, Hokkaidō, en julio de 2025, se convirtió en el primer lanzamiento con financiación extranjera que tenía lugar en Japón. Un nuevo puerto espacial en la ciudad del norte aspira a captar una parte aún mayor de este mercado en crecimiento y convertirse en un centro espacial para toda la región de Asia Oriental.

Aprovechando la ventaja geográfica

Un puerto espacial es una instalación terrestre diseñada para gestionar lanzamientos frecuentes de naves espaciales y los vehículos que las transportan al espacio. Se considera que el primer puerto espacial comercial del mundo fue el Spaceport America, en Nuevo México, inaugurado en 2011. En los últimos años se ha intensificado el desarrollo de satélites compactos y de alto rendimiento, así como de vehículos de pequeño porte para lanzarlos, y están avanzando los planes para construir puertos espaciales privados en otros lugares de Estados Unidos y en todo el mundo. Según la empresa estadounidense de análisis BryceTech, solo en la región de Asia-Pacífico hay más de 30 bases de lanzamiento y puertos espaciales existentes y previstos.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, casi el 70 % de los aproximadamente 3.000 satélites lanzados por todo el mundo en 2023 eran satélites pequeños con una masa inferior a 600 kilogramos. Se prevé que la demanda de lanzamientos de satélites pequeños aumente exponencialmente, especialmente con el auge de las constelaciones de satélites, sistemas en los que se operan desde decenas hasta miles de satélites como una única red.

Sin embargo, para que un puerto espacial sea favorecido por el mercado mundial de lanzamientos a pequeña escala, son esenciales tres elementos: condiciones geográficas adecuadas para colocar satélites en órbitas de alta demanda; eficiencia operativa que pueda adaptarse a los frecuentes calendarios de lanzamiento que requieren los operadores de satélites; e infraestructura adecuada para apoyar esos lanzamientos.

Los satélites pequeños se colocan en lo que se denomina una órbita sincrónica solar (SSO, por sus siglas en inglés), que corre de norte a sur. En dicha órbita, el satélite sobrevuela ambos polos de la Tierra, viajando a lo largo de las mismas líneas de longitud y pasando por un único conjunto de puntos del globo a la misma hora cada día, lo que los hace ideales para seguir los cambios en la superficie del planeta. Para los satélites grandes que pesan varias toneladas, como los satélites de comunicaciones, de radiodifusión y meteorológicos, que deben lanzarse a la órbita geoestacionaria (GEO, por sus siglas en inglés) y mantenerse en una posición fija sobre una ubicación seleccionada, las zonas cercanas al ecuador siempre han sido ideales para el lanzamiento. Sin embargo, con el reciente aumento de la demanda de satélites más pequeños, las regiones de alta latitud con zonas deshabitadas tanto al norte como al sur se están reconociendo cada vez más como lugares adecuados para los lanzamientos.

Líder en Japón

Con la industria espacial en pleno auge, el líder en Japón es el puerto espacial de Hokkaidō (HOSPO), situado en la localidad de Taiki, Hokkaidō, donde una empresa taiwanesa ha realizado recientemente un lanzamiento. En cuanto a su ubicación, Taiki se encuentra frente al océano Pacífico al este y al sur, lo que lo hace ideal para los lanzamientos SSO. Ide Shinji, director de transporte espacial y puertos espaciales de la Secretaría Nacional de Política Espacial de la Oficina del Gabinete, destaca las ventajas del emplazamiento: “El sur se abre al mar, por lo que la pérdida de energía para los lanzamientos SSO es mínima, lo que lo convierte en un lugar muy atractivo para el lanzamiento de satélites”.

Hasta hace poco, los lanzamientos de Japón se limitaban a dos emplazamientos, ambos en la prefectura de Kagoshima: el Centro Espacial Tanegashima y el Centro Espacial Uchinoura. Ambos los gestiona en exclusiva JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Además, el número máximo de lanzamientos en un año, alcanzado en 2017, era tan solo de seis. Esos centros carecen de la capacidad de lanzamiento necesaria para satisfacer las necesidades de los operadores privados nacionales, por no hablar de atraer la demanda del extranjero.

En un esfuerzo por evitar que la demanda de lanzamiento de pequeños satélites de Japón se traslade al extranjero, en 2024 el Gobierno japonés puso en marcha el Fondo Estratégico Espacial y estableció una política para “mejorar las capacidades de lanzamiento de cohetes de Japón, asegurando aproximadamente 30 lanzamientos de cohetes emblemáticos y privados al año para la primera mitad de la década de 2030”. HOSPO se posiciona como una instalación pionera en esta iniciativa.

Según las estimaciones del Banco de Desarrollo de Japón y la Federación Económica de Hokkaidō, Taiki podría gestionar el doble de lanzamientos de satélites SSO que Tanegashima. El presidente de Space Cotan, empresa que gestiona HOSPO, Odagiri Yoshinori, expresa sus ambiciones: “De los treinta lanzamientos anuales previstos por el Gobierno, queremos gestionar un tercio; es decir, diez”.



El presidente de Space Cotan, Odagiri Yoshinori (izquierda), y el jefe de su Departamento de Promoción Empresarial, Takase Yūsuke, hablan sobre el futuro de HOSPO. (© Akiyama Ayano)

Ampliación de las instalaciones en curso

Para traducir este potencial en éxito comercial, es necesario poder realizar lanzamientos con frecuencia y fiabilidad. En HOSPO, se está construyendo actualmente el Complejo de Lanzamiento 1, una plataforma de lanzamiento para satélites artificiales. El siguiente paso es el Complejo de Lanzamiento 2, diseñado para gestionar hasta 10 lanzamientos anuales y dar soporte a vehículos más grandes.



Se espera que el Complejo de Lanzamiento 1 incluya instalaciones para el montaje de vehículos, el almacenamiento de propergol y las pruebas de combustión de motores. (Imagen cortesía de Space Cotan)



El Complejo de Lanzamiento 2 estará equipado para lanzar satélites más grandes que el Complejo de Lanzamiento 1 y podrá montar simultáneamente varios tipos de vehículos. (Imagen cortesía de Space Cotan)



La pista de 1.300 metros se utilizará para el desarrollo y las pruebas de “aviones espaciales”, naves espaciales con alas como los aviones para el vuelo atmosférico. (Cortesía de Space Cotan)

En julio de 2025, el lanzamiento de un pequeño cohete por parte de jtSPACE, la empresa japonesa hermana de un desarrollador de cohetes taiwanés, se abortó inmediatamente después del despegue debido a irregularidades en la nave. La primera etapa cayó al mar y la segunda se estrelló en el suelo cerca del lugar de lanzamiento. Aunque el lanzamiento no tuvo éxito, se consideró positivo que HOSPO atrajera a una empresa extranjera para realizar un lanzamiento. Un representante de la División de Desarrollo y Utilización Espacial del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología afirma que se ha alcanzado un “hito importante”.



El cohete de jtSPACE lanzado en HOSPO el 12 de julio de 2025. (Cortesía de Space Cotan)

Para este lanzamiento, se envió un cohete fabricado en Taiwán al puerto de Tomakomai, en Hokkaidō, a unos 150 kilómetros al oeste del puerto espacial, y luego se transportó por tierra hasta Taiki. jtSPACE también había considerado un puerto espacial australiano como candidato, pero eligió HOSPO tras evaluar la distancia, el tiempo y el coste del transporte.

Otras empresas también se están interesando. En agosto, la empresa estadounidense Firefly Aerospace anunció que está considerando realizar lanzamientos desde HOSPO. El vehículo de lanzamiento de pequeña escala de la empresa, Alpha, capaz de transportar alrededor de una tonelada de carga útil, se ha utilizado en dos misiones para transportar satélites de pruebas técnicas para el ejército estadounidense y la NASA.

Competir a escala mundial

El representante del ministerio destaca que, para seguir siendo competitivos a nivel internacional, es importante acortar los plazos de lanzamiento, garantizar una infraestructura y una tecnología sólidas para los vehículos de lanzamiento y los satélites, y ofrecer precios a la altura de los de la competencia. Para evitar una carrera a la baja en los precios, los puertos espaciales comerciales de todo el mundo no revelan directamente las tarifas de uso, sino que solo publican información limitada, como los costes de los arrendamientos a largo plazo. Los puertos espaciales de todo el mundo intentan evaluar las condiciones de los demás sin revelar las suyas propias, lo que demuestra lo intensa que es la competencia.

Sin embargo, existen puntos de referencia para la viabilidad comercial. En el informe de 2019 Spaceports: Enabling the Space Economy (“Puertos espaciales: impulsando la economía espacial”), publicado por el consorcio internacional de puertos espaciales Global Spaceport Alliance, Mark Lester, entonces director ejecutivo de Alaska Aerospace, que realiza lanzamientos SSO en Alaska, señaló que los puertos espaciales podrían funcionar de forma independiente sin depender de subvenciones si lograran al menos 24 lanzamientos comerciales y 3 lanzamientos gubernamentales al año.

En el año fiscal 2024, Space Cotan fue seleccionada para un proyecto del Fondo Estratégico Espacial destinado a aumentar la frecuencia de los lanzamientos. Con 10.500 millones de yenes del fondo, el proyecto mejorará la capacidad para manejar vehículos con diferentes estructuras y funciones, mejorará los sistemas de previsión meteorológica y de comunicaciones, y desarrollará tecnología criogénica para cohetes de combustible líquido. Mediante el refuerzo de sus capacidades e infraestructuras, HOSPO pretende atraer más demanda. Esto, a su vez, se traduce en experiencia y conocimientos técnicos adquiridos con los lanzamientos, que luego se traducirán en nuevas mejoras. Si este ciclo de generación de demanda cobra impulso, HOSPO podrá mejorar su competitividad y acercarse a su objetivo de convertirse en un puerto espacial central en Asia Oriental.



El alcalde de Taiki (Hokkaidō), Kurokawa Yutaka, tiene grandes expectativas puestas en el puerto espacial de Hokkaidō. (© Akiyama Ayano)

“Nos dirigimos hacia una época en la que los actores de la industria espacial lanzarán cohetes como si fueran aviones”, afirma el alcalde de Taiki, Kurokawa Yutaka, que está decidido a apoyar plenamente a Space Cotan. “Taiki será seleccionada como un lugar de lanzamiento óptimo”.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: representación conceptual del puerto espacial de Hokkaidō tal y como está previsto - cortesía de Space Cotan.)