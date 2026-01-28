El ‘matcha’ conquista el mundo: Gobierno e industria unen fuerzas para expandir el mercado

El té verde en polvo matcha es cada vez más popular en el extranjero. Su demanda está creciendo especialmente en EE. UU., Europa y Asia como resultado de un mayor interés en la dieta japonesa. Incluso las regiones productoras japonesas que tradicionalmente se dedicaban al té en hoja están empezando a producir matcha.

La ceremonia del té, una experiencia que fascina a los turistas extranjeros en Japón

La prefectura de Shizuoka es una de las principales zonas productoras de té de Japón. Un fin de semana a principios del mes de octubre un gran número de personas se dio cita en Fuji no Kuni Cha no Miyako Museum (ciudad de Shimada, en la región central de la prefectura). En el año fiscal 2024 este museo recibió a 71.834 visitantes, de los cuales 7.072 eran extranjeros. Esta cifra representa un aumento de más del 40 % con respecto al ejercicio anterior y 2,8 veces más que el número registrado en el año fiscal 2019, antes de la pandemia del coronavirus, y es una muestra evidente de que cada vez más extranjeros visitan el museo.



Una ceremonia del té en el museo; ciudad de Shimada, prefectura de Shizuoka. (Fotografía del autor)

El museo cuenta con un salón de té, chashitsu, en el que el visitante puede participar en una ceremonia del té y conocer el protocolo para la preparación del matcha, además de disfrutarlo acompañado de dulces tradicionales de temporada junto con el paisaje visto desde el salón. Esta experiencia ha sido muy bien recibida por los visitantes: Veera Seppänen, oriunda de Finlandia, dijo que le pareció muy interesante ya que le gusta mucho el matcha, y que en Helsinki también hay escuelas de ceremonia del té. Su acompañante, Daniel Kohovakka, quien en el pasado ya había venido a Japón a hacer una pasantía en cerámica, dijo que pudo aprender sobre la historia y cultura de Japón. Una participante de China dijo que en su país también se vende matcha latte, pero que la calidad del té japonés es superior, mientras que una visitante de Francia dijo que toma matcha en su país porque es muy saludable.



El visitante puede pulverizar por sí mismo el té verde tencha con un molino de piedra. (Fotografía del autor)

La exportación de té verde alcanza nuevos máximos históricos

El volumen y valor de las exportaciones de té verde, incluido el matcha, sigue aumentando. Las estadísticas comerciales revelan que en 2024 se exportaron aproximadamente 8.798 toneladas, lo que representa un aumento del 16,1 % (1.219 toneladas) con respecto al año anterior y 2,5 veces más que hace una década. La depreciación de la moneda japonesa también ha influido en el valor de las exportaciones que, en 2024, fue de 36.400 millones de yenes, un aumento del 24,7 % (7.200 millones de yenes) con respecto al año anterior. La tendencia al alza continuó en 2025: el valor de las exportaciones entre enero y agosto fue de 38.000 millones de yenes, cifra que supera el resultado del año anterior.

Según los destinos, la mayoría de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos (32 %), seguido del Sudeste Asiático (20 %), Taiwán (19 %), y la Unión Europea y el Reino Unido (16 %). Las cifras generales de exportación revelan que el té en polvo, como el matcha, representa el 58 % del total, con 5.092 toneladas, y el té en hojas solo alcanzó las 3.706 toneladas. Sin embargo, las preferencias varían por países y territorios: mientras que en lugares como Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido el matcha tiene una mayor cuota de mercado, en Taiwán el té en hoja sigue siendo el más popular.

Un producto de China que evolucionó de forma propia en Japón

El matcha, una de las presentaciones del té verde, surgió en China y llegó a Japón hace más de 800 años. Sin embargo, la cultura de consumo del matcha solo sobrevivió en Japón, por lo que se cree que las técnicas de cultivo y producción evolucionaron de forma propia en este país.

La materia prima del matcha es el tencha: hojas de té que no reciben luz solar para que los brotes adquieran un color verde profundo, conserven su umami y aumenten su aroma. Las hojas cosechadas se cuecen al vapor y se secan a altas temperaturas. Posteriormente, se retiran los tallos y las venas y las hojas se pulverizan en un molino de piedra, aunque en fechas recientes también se utiliza maquinaria para esta parte del proceso.

La popularidad del matcha, que permite consumir todos los componentes del té, se ha enraizado también fuera de Japón, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que lo consideran una bebida novedosa y de buen gusto. Estos atractivos se multiplican gracias a la cultura de la hospitalidad japonesa que surgió de la ceremonia del té.

Normas internacionales para el establecimiento de una marca japonesa

A pesar del aumento en la popularidad y apreciación internacional del matcha, fuera de Japón no se conocen a fondo los métodos de fabricación de este té y de su materia prima, el tencha. Por esta razón, la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria de Japón ha unido fuerzas con el Gobierno para establecer una definición internacional del matcha. El informe técnico de ISO de abril de 2022 incluye un resumen sobre los métodos de cultivo y producción, así como de la historia del matcha en Japón, una muestra de que está comenzando a surgir una conciencia sobre el desarrollo de normas internacionales al respecto.

La sección de frutas y té de la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria señala que con la adopción de normas internacionales podría disminuir el número de productos reconocidos como matcha, ya que algunos no cumplirían con dichas normas, y esto podría reducir los obstáculos para los productos japoneses en el mercado. También reconoce que la expansión de este mercado no se puede lograr solamente con el establecimiento de normas internacionales, pero que estas pueden contribuir a impulsar innovaciones tecnológicas, como nuevas variedades de té o métodos de producción, así como al establecimiento de una marca.

Aumento de producción en regiones de té

En las zonas montañosas de la ciudad de Hamamatsu (prefectura de Shizuoka), la cooperativa agrícola Tenryū Aguri Farm, que gestiona cultivos de tencha y aracha (hojas de té cocidas al vapor, amasadas y secadas después de cosecharse), ha aprovechado la creciente popularidad del té matcha para ampliar sus instalaciones y establecer un sistema de producción de mayor calidad que puso en marcha definitiva en mayo de 2025. La firma experimentaba una crisis provocada por el estancamiento de los precios a causa del descenso del consumo del té en hoja y el aumento de la presencia de bebidas embotelladas. Ōishi Narumi, a cargo de los cultivos y la fábrica, dice que aprendió de su padre, agricultor de té que dedicó su vida al tencha y estableció un grupo de investigación para garantizar la supervivencia de su negocio, y su tesón para asemejarse a Uji, en Kioto, y Nishio, en Aichi, regiones famosas por su producción de matcha.

Los compradores extranjeros que elogian el aroma y color de su té han hecho que aumente su motivación y que reafirme su compromiso con la producción de tencha.



Ōishi en los hornos de ladrillo para tencha; ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka. (Fotografía del autor)

Las redes sociales, una llave para abrir nuevas rutas de mercado

La granja Ōishi Chaen, que cultiva, produce y vende té en la ciudad de Yame, en Fukuoka, exporta sus productos desde 2010. La experiencia como estudiante de intercambio en Francia de Ōishi Ken’ichi, director ejecutivo y de la cuarta generación familiar, hizo que surgiera su determinación de dar a conocer al mundo la tradición de la cultura del té en Japón. Ōishi notó que, mientras en Japón disminuía el consumo, los extranjeros estaban comenzando a introducir el matcha en su vida diaria junto con el aumento del interés por la salud.



Campos de té en la ciudad de Yame, prefectura de Fukuoka, antes de cubrir los cultivos. (Fotografía de Ōishi Chaen)

Ōishi ha notado cómo en los últimos cinco años el consumo de té ha crecido de forma importante. Las publicaciones para promocionar el matcha en páginas web y cuentas en redes sociales como Facebook e Instagram de fabricantes extranjeros de dulces, cafeterías y heladerías lo han ayudado a abrir nuevos canales de venta. Ahora cuenta con negocios con 500 empresas de 40 países y territorios incluidos el Reino Unido, Francia, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos. También ha contratado a empleados originarios de Taiwán, Francia, Indonesia y Nepal para poder responder específicamente a las demandas de sus clientes internacionales.



Ōishi (al frente, en el centro) con turistas extranjeros en una tienda con cafetería que administra directamente su firma. (Fotografía de Ōishi Chaen)

Nuevos productos

El desarrollo de productos de matcha también está floreciendo. Se pueden mencionar las bebidas con leche y leche de soja, dulces, bebida espumada de alcohol con gusto a matcha o cervezas sin alcohol. También son cada vez los más turistas extranjeros que eligen productos de matcha para llevar como recuerdo y pueden seguir disfrutando de este té en sus países.

En este marco, World Matcha, empresa que desarrolla y vende una versión para matcha de una típica máquina de espresso, trabaja para que este té se pueda disfrutar en casa. Al ver que el matcha gana reputación como bebida saludable en Estados Unidos y como uno de los productos estrella en cafeterías, Word Matcha llevó a cabo una investigación para desarrollar la máquina y que el té se pudiera disfrutar en el hogar. Su producto, que salió a la venta en 2020 en Estados Unidos, permite recrear el meticuloso proceso de pulverización del tencha en un molino de piedra. En Japón está disponible desde 2021. En la actualidad, su máquina está disponible en 20 países, y para octubre de 2025 se habían vendido más de 10.000 unidades. Al mismo tiempo, la empresa comercializa un tencha para hacer matcha que cuenta con certificación orgánica JAS y se está convirtiendo en un puente entre los productores y los consumidores.

Tsukada Shino, a cargo de publicidad de la firma, expresa su esperanza de que los clientes puedan disfrutar de la conexión con los campos de té en el momento en el que saborean una taza de matcha.



Un evento especial en Estados Unidos donde se usa la máquina de matcha. Las bebidas hechas con matcha recién molido son muy populares. (Fotografía de World Matcha)

El Departamento de Alimentos de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) destaca el creciente interés por el matcha como un nuevo producto de exportación y se muestra optimista al asegurar que el mercado internacional de matcha cuenta todavía con potencial de expansión.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: té matcha, cada vez más popular fuera de Japón - Pixta.)