El trío Perfume, en pausa indefinida: repasamos las claves de su éxito global

El 21 de septiembre, en el vigésimo aniversario de su debut, Perfume anunció que entrarían en un hiato a partir del 1 de enero de 2026. ¿Qué las hace tan especiales, habiéndose mantenido en la vanguardia de la escena musical durante tanto tiempo?

El origen del nombre del grupo: el kanji de “aroma” común en sus nombres

Perfume es un trío de antiguas compañeras de clase, formado por Kashino Yuka (Kashiyuka), Nishiwaki Ayaka (A-chan) y Ōmoto Ayano (Nocchi). Kashiyuka y A-chan, quienes asistían a la Escuela de Actores de Hiroshima, una escuela de formación de talento, formaron el grupo inicialmente con Kawashima Yūka en 1999. El nombre del grupo se eligió porque las tres integrantes tenían el kanji de “incienso” o “aroma” 香 (ka) en sus nombres. Sin embargo, Kawashima se retiró, y el grupo se estableció con sus miembros actuales cuando Nocchi se unió en 2001. Las tres fueron, dicho sea de paso, las primeras graduadas de la Escuela de Actores de Hiroshima, de la que ha salido una gran cantidad de artistas, incluyendo a Su-Metal (Nakamoto Suzuka) de Babymetal, que también estudió allí.

En 2002 el trío lanzó su primer CD bajo el nombre de Pafyūmu (ぱふゅ〜む). En 2003, cuando las idols locales que actuaban en provincias empezaron a ganar atención, se trasladaron a Tokio. Después de cambiar la ortografía del nombre del grupo a Perfume, lanzaron el sencillo “Sweet Donuts”. Nakata Yasutaka, quien compuso, arregló y produjo esta canción, continuaría produciendo todas las canciones de Perfume a partir de entonces (y poco después también se encargaría de toda la composición de letras).

Producido por el músico Nakata Yasutaka

El principal atractivo de Perfume reside, ante todo, en la calidad y el interés de sus propias canciones. Resulta notable la visión del equipo de Perfume al seleccionar a Nakata Yasutaka como el creador de su música tecno-pop. En 2003 el tecno-pop no era popular entre el público en general. Sin embargo, unos tres o cuatro años después se desató un boom de la EDM (Música Electrónica de Baile), que incluía el tecno-pop, en todo el mundo. Como resultado, la música de Perfume se catapultó a la vanguardia de la escena.

La singularidad de los efectos vocales, que fue más notable en la primera etapa de su carrera, también es digna de mención especial. Nakata fue el músico que mejor utilizó el procesamiento vocal en Japón, un fenómeno que se popularizó a nivel mundial a partir de 2005, lo que resultó en el gran éxito de “Polyrhythm”. Inicialmente, las integrantes se opusieron firmemente a que se procesaran sus voces y a las instrucciones de Nakata de “cantar sin entonación”. Sin embargo, a medida que las tres fueron comprendiendo gradualmente la convicción de Nakata de que “todo es por la calidad de la canción”, se dedicaron a una creación musical centrada en la música misma, en colaboración con él, volcando la imagen tradicional de las idols.



Perfume recibe el Premio al Mejor Vestuario en la Categoría de Entretenimiento en la 53.ª edición de los Best Dresser Awards, el 27 de noviembre de 2024, en Tokio. (Kyodo)

El singular universo lírico de Perfume, en el que se transmiten las personalidades de las tres integrantes incluso a través de una imagen futurista y palabras con un alto grado de abstracción, es otro elemento que no se puede pasar por alto al hablar de ellas. Sus letras, que no se limitan al romance entre hombres y mujeres, sino que describen un amor más amplio, se caracterizan por una pureza y honestidad que provocan la empatía especialmente entre su propia generación y la Generación Z más joven. Al escuchar cómo cantan con dulzura sentimientos muy puros y sensibles, se puede comprender que Perfume es el legítimo heredero del tecno-pop de estilo japonés, que comenzó con Yellow Magic Orchestra (YMO), no solo en términos de sonido, sino también en sus letras, como se suele señalar.

Las coreografías de Mikiko acaparan la atención

Debido a que todas sus canciones son creadas en colaboración con Nakata Yasutaka, la música de Perfume rebosa una coherencia excepcional. La uniformidad es una palabra clave esencial para describir a Perfume. Las coreografías del trío, la mayoría de las cuales son creadas por Mikiko, también están llenas de uniformidad. Estas composiciones de baile, que solo Mikiko (quien conoce al trío desde antes de la formación de Perfume) podía crear, son originales y llamativas, y atraen la atención desde un primer momento. Con la popularización de las páginas para compartir vídeos, los vídeos de tipo odottemita (“intenté bailar”) copiando las coreografías de artistas se hicieron muy populares entre los adolescentes y veinteañeros. La popularidad de Perfume en este movimiento fue inmensa, y se convirtieron en pioneras de artistas cuya marca distintiva es el baile. Capturaron el espíritu de la época en una variedad sorprendente de aspectos.

El aspecto visual (portadas, videoclips y otros materiales) ha sido en gran medida obra del creador audiovisual Seki Kazuaki, quien ha mantenido una dirección coherente a lo largo del tiempo. En especial desde 2018, cuando se unieron al equipo de Rhizomatiks, liderado por Manabe Daito, han elevado aún más la originalidad de sus puestas en escena mediante el uso de tecnologías de vanguardia. Estos dos aspectos, que también mantienen una gran uniformidad, son un gran atractivo de Perfume. Aunque las tres han afirmado que “los conciertos en vivo son el centro de nuestras actividades”, las ventas de sus DVDs y Blu-rays también se encuentran entre las más altas de Japón. Esto demuestra que los aficionados consideran que “cada concierto de Perfume es una obra de arte valiosa”. Cabe señalar que la similitud de los aspectos visuales y de la escenografía con la animación japonesa y el mito de la tecnología nipona ha impulsado su popularidad en el extranjero.

Estricta adherencia a sus peinados y vestidos

El hecho de que no cambiaran sus peinados (con la promesa de “no cambiarlos hasta que tuvieran éxito y fueran recordadas”) ni sus atuendos, que consistían en una minifalda, un vestido y unos pantalones cortos elegidos por cada miembro, incluso después de su gran éxito, ha reforzado la fuerte impresión de la uniformidad del grupo. El estoicismo de las tres en su dedicación como miembros de Perfume, y su actitud de priorizar al equipo sobre sí mismas, es algo casi impensable para artistas en Occidente.

Sin embargo, cuando se trata de las tres como individuos, sus personalidades son muy diferentes de la imagen que proyecta el grupo, lo que se convierte en un factor de “encanto por contraste” que cautiva a sus seguidores. En las charlas durante los conciertos o en las entrevistas, las tres se muestran sinceras y expresan sus sentimientos como son, hasta el punto de ser calificadas a veces de tener la lengua muy afilada. El carácter de estas artistas, transparentes, sumamente honestas y llenas de sinceridad hacia sus fans, ha cautivado a muchas personas en Japón y en todo el mundo. Perfume es un grupo que se basa en varios milagros, pero, por supuesto, la reunión de sus tres miembros actuales es el milagro más importante de todos.

25 años de apariciones consecutivas en grandes festivales globales

Después de su debut en las grandes discográficas con el sencillo “Linear Motor Girl”, en 2005, el grupo alcanzó la fama con “Polyrhythm”, en 2007. En agosto de ese mismo año, cautivaron al público en el gran festival de música Summer Sonic ’07, abriendo el camino para la aparición de idols en festivales de rock. Celebraron con éxito conciertos en solitario en el Nippon Budōkan en 2008 y en el Tōkyō Dome en 2010. En 2012 realizaron su primera gira en el extranjero, visitando Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. Posteriormente, realizaron varias giras por Asia, Europa y Norteamérica. En 2015, encabezaron el festival de música y tecnología SXSW (South by Southwest) 2015 celebrado en Austin, Texas. En 2019, fueron las primeras artistas femeninas japonesas en aparecer en el gran evento musical estadounidense Coachella, y en 2023 fueron invitadas al festival de música Primavera Sound en Barcelona, España, entre otras apariciones en importantes festivales de música internacionales. Durante 25 años, Perfume ha acumulado un éxito sin precedentes para un grupo femenino.



La cantante A-chan (Nishiwaki Ayaka) anunció su matrimonio con alguien no famoso el 11 de noviembre de 2025; fotografía del 25 de abril de 2024, en el distrito de Shibuya, Tokio. (Jiji Press)

Dos días después de anunciar la suspensión de actividades, las tres se despidieron temporalmente de sus seguidores con un concierto en el Tōkyō Dome el 23 de septiembre. Aunque todo sobre el regreso a sus actividades es incierto, las declaraciones del grupo sobre el hecho de que el período de descanso es necesario para que las tres puedan continuar como grupo durante mucho tiempo sugieren que el día en que podamos disfrutar de la continuación del milagro de Perfume seguramente llegará. En un mundo donde la tecnología, incluida la IA, seguramente habrá avanzado aún más en unos años, el equipo de Perfume nos deleitará sin duda con mucha más diversión y aún más sorpresas. Las propias Kashiyuka, A-chan y Nocchi quizá sean quienes más lo desean.

(Imagen del encabezado: Perfume, de izquierda a derecha; Kashiyuka, A-chan y Nocchi, el 25 de abril de 2024, en el distrito de Shibuya, Tokio - Jiji Press.)