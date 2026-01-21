Pez globo: una tradición culinaria a pesar de una toxina mucho más potente que el cianuro

El pez globo, altamente tóxico, fue manjar prohibido durante muchos años desde que Toyotomi Hideyoshi así lo dictaminara. Sin embargo, incapaz de resistirse a su extraordinario sabor, el pueblo japonés infringió sin cesar dicha prohibición. Exploramos la relación entre Japón y este peligroso pez.

El frío puede resultar duro físicamente, pero el crudo invierno es también la estación en la que los mariscos saben mejor. Si el atún rojo es el rey del pescado azul, el pez globo (fugu) es sin duda el rey del pescado blanco. Su textura firme y elástica, así como el umami y el dulzor que se extienden por el paladar al comerlo... Ya sea en olla, como sashimi o frito, solo con imaginarlo a muchos se nos hace la boca agua.

Muerte en pocas horas

Sin embargo, el delicioso pez globo posee una característica distintiva: sus principales órganos internos y sus ovarios contienen una potente toxina llamada tetrodotoxina (TTX). Se dice que esta toxina es entre 800 y 1.000 veces más tóxico que el cianuro potásico, y que tan solo entre 1 y 2 miligramos ya consisten una dosis letal. Y el problema es que la toxina del pez globo es resistente al calor; los métodos usuales de cocción o de asado a la parrilla no debilitan su toxicidad.



Las partes comestibles del pez globo manchado mafugu (arriba) son solo el músculo y la lecha (testículos). La piel del pez globo tigre (abajo) es comestible. (Imagen cortesía de Tsukiji Tentake)

La ingestión de la toxina del pez globo provoca entumecimiento desde los labios hasta la punta de la lengua y las yemas de los dedos. En casos leves, los afectados sufren dolores de cabeza y vómitos, pero en los casos más graves se produce una parálisis nerviosa que impide respirar y provoca la muerte en un plazo de cuatro a cinco horas. Por desgracia, no existe ningún tratamiento ni antídoto establecido para la intoxicación por pez globo.

La prohibición de Hideyoshi

Los peces globo se hallan distribuidos ampliamente por las aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Se han identificado más de 400 especies. Más de 50 de ellas habitan en aguas cercanas a Japón, de las cuales 22 son comestibles; entre ellas están el pez globo tigre, el pez globo manchado y el pez globo sable. Las partes tóxicas varían según la especie. La piel del pez globo tigre, por ejemplo es comestible, mientras que la del pez globo manchado es venenosa.

Es probable que los peces globo que habitaban las aguas costeras de Japón residieran en aguas poco profundas, lo que permitía capturarlos sin necesidad de sofisticadas artes de pesca. El consumo de este pez se remonta a la antigüedad; se han encontrado dientes y huesos de fugu en yacimientos del periodo Jōmon (14000-300 a. de C.), como el montículo de conchas de Ubayama (5000-3000 a. de C.), en la ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba. Sigue siendo un misterio si las gentes de esa época sabían identificar los peces globo comestibles o si simplemente deseaban comerlos a pesar de los riesgos.

Es bien sabido que Toyotomi Hideyoshi reconoció los peligros de la toxina del pez globo y prohibió su consumo. Durante su campaña coreana, movilizó a 150.000 soldados de las provincias occidentales y estableció su cuartel general en lo que hoy es la ciudad de Karatsu, en la prefectura de Saga. Mientras esperaban el despliegue, los samuráis, que desconocían la toxicidad del pez globo, lo prepararon y consumieron como cualquier otro pescado, lo que provocó una serie de intoxicaciones mortales. Al verlo Toyotomi emitió la llamada “Orden de prohibición del consumo de pez globo”, en 1598.

El pueblo seguía comiéndolo en secreto

Incluso después del inicio del periodo Tokugawa, la prohibición nunca se levantó. Si el cabeza de familia de un samurái moría por haber comido pez globo, se castigaba severamente a la familia entera (se le abolía el apellido y se le confiscaba la asignación) con el argumento de que había “perdido la vida que le debía a su señor por culpa de la glotonería”. Sin embargo, parece que el pescado era simplemente, para la gente común, demasiado delicioso como para renunciar a él.

Un recetario de principios del periodo Edo (1603-1868) llamado Ryōri monogatari (El cuento de la cocina) presenta un método para preparar sopa de pez globo sazonada con miso. También explica ciertos puntos clave para evitar el envenenamiento, como “desollarlo y desechar las vísceras”, “lavarlo bien hasta eliminar toda la sangre” y “remojarlo en sake”. Esto indica que la gente lo comía a pesar de ser consciente del peligro.

En el cuento clásico de rakugo titulado Fugu nabe, ambientado a finales del periodo Edo, un comerciante y su invitado se encuentran ante una olla de pez globo, y cada uno cede los honores al otro con un amable “Por favor, después de usted”. Ambos desean probarlo, pero temen envenenarse. En ese momento se les ocurre un plan: que un mendigo que llega por la puerta trasera lo pruebe primero. Al cabo de un rato van a ver cómo está. El mendigo no muestra ningún signo de envenenamiento y parece encontrarse en plena forma, de modo que, con cautela, los otros dos prueban un bocado. El plato está tan delicioso que no pueden dejar de comer. Justo cuando la olla está completamente vacía regresa el mendigo. “Nos lo hemos comido todo”, le dicen. “No queda nada para ti”. El mendigo responde: “¿Ah, sí? Pues entonces ahora disfrutaré yo mi parte, con calma”.

En aquella época se sabía, sin duda, que si un mendigo hambriento duda al comer, el ingrediente en cuestión puede ser peligroso.



(Pixta.)

河豚汁や 鯛もあるのに 無分別 Fugujiru ya tai mo arunoni mufunbetsu

“Sea en sopa o en cocido, no es prudente comerlo”

El famoso poeta Matsuo Bashō, temeroso de este pez, lanzó una advertencia teñida de desprecio: “Si solo comemos dorada no hay motivo de preocupación... pero consumir caldo de pez globo es realmente imprudente”. Esto también sugiere que no eran pocos los que comían pez globo, en su época.

Mientras tanto otro poeta japonés, Kobayashi Issa, quien descubrió el delicioso sabor del pez globo después de cumplir cincuenta años, dijo:

河豚食わぬ 奴には見せな 不二（富士）の山 Fugu kuwanu yatsu ni wa misena, Fuji no yama

Lo cual equivalía a declarar: “Quienes no tienen el valor de comer pez globo no tienen derecho a adorar el monte Fuji”. El pez globo cautivaba a la gente pese a ser tan peligroso... o quizá precisamente por serlo.

Las licencias para cocinarlo se empezaron a dar en Tokio

No fue hasta después de la Restauración Meiji (1868-1912) cuando finalmente se levantó la prohibición y se permitió comer pez globo abiertamente. Cuando el primer japonés en ocupar el puesto de primer ministro, Itō Hirobumi, regresó a su prefectura natal de Yamaguchi a finales de 1887, visitó un restaurante y dijo que quería comer pescado. Ese día el mar estaba agitado, por lo que no había buen pescado disponible. La propietaria, desesperada y dispuesta a afrontar las consecuencias, le sirvió el fugu prohibido. En Chōshū también se había seguido consumiendo este pescado en secreto entre la gente común, y se habían establecido métodos de preparación seguros.

Impresionado por la delicia del fugu, Itō levantó la prohibición en 1888, y concedió al restaurante una licencia como el “primer local con licencia para servir pez globo”. Posteriormente, proliferaron los restaurantes especializados en este pescado, principalmente en el oeste de Japón, sobre todo Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi, Kitakyūshū, en la prefectura de Fukuoka, y la prefectura de Osaka.

La costumbre de comer platos elaborados con pez globo en regiones como Kantō no comenzó hasta después de que se celebrara en Tokio, en 1949, el primer examen oficial para cocineros especializados en este alimento. Esto llevó a cada prefectura a establecer ordenanzas que garantizaran la seguridad de los alimentos relacionados con el pez globo, lo que condujo a la implementación de exámenes sobre la manipulación de dicho pescado.

El contenido del examen varía según la prefectura, pero básicamente consta de dos partes: una prueba escrita que evalúa los conocimientos básicos sobre el fugu y una prueba práctica que consiste en identificar sus especies y separar las partes comestibles de las no comestibles. Quienes obtienen estas licencias están autorizados a manipular pez globo solo dentro de la prefectura en la que se expidió la licencia.

El pez globo contiene toxinas en su sangre, por lo que, al prepararlo, se requiere un área de preparación específica, separada de la cocina habitual, para evitar que la sangre contamine otros ingredientes. Es obligatorio realizar las operaciones de forma muy estricta, además de almacenar las partes tóxicas en recipientes cerrados bajo llave y organizar su eliminación final en lugares designados.



Las partes no comestibles. El centro amarillento es el hígado, y encima está el riñón. (Imagen cortesía de Tsukiji Tentake)



El centro de desintoxicación de Toyosu. Las partes que contienen toxinas retiradas de restaurantes y establecimientos similares también se separan de otros residuos y se traen aquí para su eliminación. (Imagen de la autora)

Los mecanismos para un consumo seguro están ahora firmemente establecidos, y el fugu ya no es un alimento peligroso. Los pocos casos de intoxicación por pez globo que se producen cada año se deben casi siempre a que los pescadores hacen suposiciones sin fundamento (“esta debe de ser una variedad comestible”, o “si le quito los órganos internos no pasa nada”) cuando capturan un pez globo.

Plato estrella de los restaurantes de sushi y las izakayas

Hasta hace algo más de una década, para un restaurante era imposible servir platos de pez globo sin un cocinero con licencia para prepararlos. Sin embargo, la disponibilidad estable del migaki fugu (fugu al que se le ha eliminado la toxina) ya procesado significa que ahora incluso los establecimientos sin personal cualificado pueden ofrecer platos con pez globo.

Hoy en día se ha convertido en un plato habitual en los restaurantes de sushi con cinta transportadora y en las izakayas. Las pescaderías de los supermercados ofrecen pequeñas porciones de sashimi de pez globo para consumir en casa, y paquetes para cocinar en olla, lo que lo convierte en un ingrediente mucho más accesible que hace tan solo una generación.



Gelatina repleta de colágeno. (Imagen cortesía de Tsukiji Tentake)

Casi una ruleta rusa: “Si te toca, te mueres”

Los platos más populares elaborados con pez globo son el fugu sashimi y el fugu nabe (olla). Dado que el fugu tiene una carne musculosa y resistente, el sashimi se corta en lonchas tan finas que se puede ver el dibujo del plato. La habilidad del chef se pone de manifiesto a la hora de disponerlo en forma de pétalos de crisantemo, para realzar su atractivo visual.



Los filetes son tan finos que se puede ver el hermoso diseño del plato. (Imagen cortesía de Tsukiji Tentake)

El fugu nabe aprovecha al máximo el caldo extraído de los huesos. El pez globo tigre se come con su piel rica en colágeno. En invierno, las lechas (testículos) también son deliciosas. Las gachas de arroz de fugu elaboradas con el caldo, rico en umami, son asimismo exquisitas. Hay quienes llegan a elegir el fugu nabe específicamente porque les apetece comer gachas. Esta olla de fugu también recibe el nombre de fugu chiri. “Chiri” es un término que se refiere a los platos de olla que contienen principalmente pescado blanco; una teoría sugiere que el nombre describe cómo se encoge la carne del pescado y se enrolla, al irse calentando.



Gachas de arroz para terminar, en un caldo rico en umami. (Imagen cortesía de Tsukiji Tentake)

En la región de Kansai, el sashimi de pez globo se llama tessa, y el fugu nabe se llama tecchiri. Esto se debe a que ambos comparten la característica común de ser mortales si se consumen de forma inadecuada, por lo que se equipara el pez globo a una pistola (teppō).

El pez globo está muy asociado con la gastronomía invernal, pero se puede pescar a lo largo de las costas japonesas durante todo el año, ya que se trata de un pez migratorio. En los últimos años las capturas de pez globo tigre, considerado el de mayor calidad, han aumentado en Hokkaidō, en la prefectura de Fukushima y en la de Chiba. Sin embargo, dado que en estas zonas no existen sistemas suficientemente desarrollados para eliminar la toxina y disponer después del veneno extraído, gran parte del pez globo capturado localmente se envía a Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi, para su procesamiento. En consecuencia, Shimonoseki se ha convertido en una importante marca de pez globo, en su calidad de punto de recogida.

Mientras que el invierno ofrece el placer de las lechas, en verano la carne concentra nutrientes, lo que hace que el pez globo de mediados de esa estación sea especialmente delicioso, con su intenso sabor umami. El verano ofrece formas únicas de disfrutarlo, como el fugu no arai (carne cortada en finas lonchas, escaldada y dispuesta sobre hielo, que se come con ponzu o miso avinagrado), o el refrescante fugu wasa.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: finas lonchas de sashimi de pez globo sobre un plato – imagen cortesía de Tsukiji Tentake.)