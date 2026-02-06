Juegos de Milán-Cortina 2026: Hirano Ayumu, el desafío de competir entre lesiones

Hirano Ayumu, el actual campeón de snowboard en half-pipe masculino, buscará revalidar su corona en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras conquistar el oro en Pekín 2022, ha buscado “lo que yace más allá del sueño”, pero un grave accidente ha sembrado dudas sobre su estado físico.

Un accidente justo antes de la selección definitiva

El 17 de enero, poco antes del anuncio de la delegación olímpica, Hirano Ayumu (Tokio Inkarami) sufrió un grave percance. Durante la primera manga de la final de la Copa del Mundo celebrada en Laax, Suiza, Hirano perdió el equilibrio al aterrizar tras un salto de gran altura y sufrió una aparatosa caída hacia adelante.

El impacto, tras caer desde una altura estimada de 8 metros (equivalente al tercer piso de un edificio), fue tal que la punta de su tabla se partió. Hirano recibió un fuerte golpe en el rostro que le provocó hemorragias en la nariz y la boca, además de lesiones en la rodilla derecha, lo que le obligó a retirarse de la segunda manga. Se encontraba ejecutando su técnica original, el “Frontside Double Cork 1260 Clippler Japan Grab”, una combinación de altísima dificultad que incluye dos rotaciones verticales y tres y media horizontales en un eje oblicuo, cuando sufrió este inesperado y duro revés.

Tras regresar a Japón, las pruebas médicas confirmaron múltiples fracturas y contusiones. Sin embargo, tras comprobarse que los huesos no se habían desplazado, el atleta ha manifestado su intención de competir en los Juegos Olímpicos en cuanto pasen la inflamación y el dolor. El calendario prevé la ronda clasificatoria para el 11 de febrero y la final para el día 13. Hirano ha definido los juegos de Milán-Cortina no como la continuación de un sueño, sino como “el objetivo que está más allá del sueño”; no obstante, es innegable que el camino que tiene por delante está sembrado de espinas.

El peligro y el miedo de una gran dificultad

Hace cuatro años, la gran técnica que le otorgó la victoria en Pekín fue el “Triple Cork 1440” (tres rotaciones verticales y cuatro horizontales). Desde entonces, en Japón han surgido jóvenes talentos capaces de ejecutar con éxito las técnicas maestras de Hirano. Junto a Hirano (27 años), figuras como Totsuka Yūto (24 años, Yonex) y Hirano Ruka (23 años, Inpex) han ganado protagonismo y acumulado victorias consecutivas en la Copa del Mundo. Todos ellos se sitúan en la élite mundial, hasta el punto de que se rumorea la posibilidad de que Japón cope el podio en esta cita olímpica.



Hirano Ayumu tras ganar la prueba inaugural de la Copa del Mundo de Snowboard half-pipe (medio tubo). A la izquierda, Totsuka Yūto (2.º puesto); a la derecha, Hirano Ruka (3.º puesto). Diciembre de 2025, Zhangjiakou, China. (Kyodo)

“Incluso cuando piensas que la técnica tiene un límite, con el tiempo vuelves a sentir que en realidad es infinita. Creo que se seguirán creando nuevos trucos, uno tras otro”. Esta es la convicción que Hirano ha obtenido tras años de dedicación a este deporte. La evolución técnica no se detiene; cada atleta avanza mediante ensayo y error, dando vida a nuevas actuaciones.

Sin embargo, a mayor dificultad, mayor es el peligro que conlleva esta disciplina. En el gran escenario donde se reúnen los mejores atletas del mundo, los deportistas deben luchar contra otro enemigo: el miedo.

El retiro de White, su eterno rival

Si existe un rival de Hirano Ayumu, sin duda se trata del estadounidense Shaun White, una superestrella que conquistó el oro en tres ediciones de los Juegos de Invierno: Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018. En Pyeongchang, ambos protagonizaron un duelo legendario en el que White logró una remontada épica para hacerse con la victoria.

Tras quedar cuarto en Pekín y retirarse de la competición profesional, White se reencontró con Hirano en Tokio antes de los Juegos de Milán-Cortina. En sus redes sociales, White escribió: “He competido contra este joven durante años, y ahora me siento aliviado de estar en una posición en la que finalmente puedo apoyarlo. ¡Un gran atleta, un gran rival y un gran amigo!”.

Hirano siempre siguió la estela de White, hasta que finalmente logró superarlo y subir al primer puesto del podio, en Pekín. En aquel momento, Hirano rindió homenaje a su rival en redes sociales: “Al ver su valiente desafío, mantuve una mentalidad agresiva pensando que quería ganar fuera como fuera en la tercera, y última, manga. Nunca olvidaré haber presenciado su lucha de tan cerca”.

Esta será la primera cita olímpica sin su viejo rival, y ahora sus mayores oponentes son sus propios compatriotas. Entre los cuatro representantes japoneses de half-pipe masculino, Hirano Ruka terminó la temporada pasada como número uno del mundo, logrando su tercer título consecutivo por disciplinas; Totsuka fue segundo e Hirano Ayumu, tercero. Además, esta temporada se ha sumado al equipo Yamada Ryūsei (19 años, Team JWSC), quien logró su primera victoria en la segunda jornada de la Copa del Mundo.

“Aunque el resultado es importante, mi ideal es no estar atado a él y ser capaz de realizar una actuación con la que yo mismo quede plenamente satisfecho”, afirmaba Hirano. Independientemente de lo que hagan los demás, su intención es centrarse en una actuación que lo convenza a él mismo.

Un centro de entrenamiento largamente esperado en su tierra natal

Tras Pekín, el entorno de entrenamiento de Hirano también ha evolucionado. En septiembre de 2024 se completó la esperada base de entrenamiento en Murakami, prefectura de Niigata, su ciudad natal. Se trata del Murakami Snow Research & Training Center, la primera instalación al aire libre del mundo que permite practicar saltos de half-pipe incluso fuera de la temporada de nieve.

Su padre, Hidenori, quien gestiona un centro de skateboarding a cubierto en la misma ciudad, ejerce como representante de este nuevo centro construido en un terreno colindante. La empresa Uniqlo, patrocinadora de Ayumu Hirano, colaboró como patrocinador especial, creando un entorno donde el atleta puede dedicarse plenamente a entrenar durante todo el año sin necesidad de viajar al extranjero.

“He estado preparando estas instalaciones, manteniendo reuniones con mi familia y la gente local, en busca de un entorno de práctica que no dependiera del clima para los próximos Juegos. Tener esto en mi ciudad natal es como un sueño. Fue difícil construir algo tan único en el mundo”.

Haber participado personalmente en la planificación de este centro podría ser parte de ese objetivo que se marcó “más allá de la medalla de oro olímpica”.

Compromiso con la contribución social

A la ceremonia de inauguración de las instalaciones asistieron estudiantes de primaria y secundaria. Se trataba de un evento para el desarrollo de la próxima generación, organizado por Uniqlo, marca de la que Hirano es su embajador a nivel mundial.

El objetivo de estos encuentros no es solo formar competidores, sino promover el crecimiento humano de los niños a través del intercambio con atletas de élite. Ante la pregunta de un escolar que aspiraba a la “triple vía” (estudios, surf y snowboard), Hirano respondió:

“Cuanto más en serio te tomas algo, más sientes que no puedes obtener nada sin sacrificar algo más. A mí también me costó restarle tiempo al snowboard para dedicarme al skateboarding. Pero espero que valores lo que solo puedes hacer ahora y no te rindas. Incluso si fallas, cuando seas adulto, ese recuerdo se convertirá en tu fuerza”.

En los Juegos de Tokio 2021 Hirano compitió en la modalidad de parque de skateboarding, captando la atención como atleta capaz de destacar tanto en verano como en invierno. Los desafíos siempre conllevan dificultades, pero su entrega total a lo que “solo puede hacer ahora” permanece inalterable. En Milán-Cortina, tras haber cumplido su sueño de ser campeón olímpico en Pekín, se espera de Hirano una actuación que, más allá del resultado, apele a las emociones del público mientras compite con un cuerpo maltrecho por las lesiones.

¿Lluvia de medallas en big air?

También existe la posibilidad de una lluvia de medallas en half-pipe femenino, big air y slopestyle.

En half-pipe femenino, además de Tomita Sena (Usami SC), bronce en Pekín, compiten jóvenes promesas como Shimizu Sara y Kudō Rise (ambas de Tokio Inkarami). En enero, en los X Games, Shimizu logró su primera victoria y Kudō fue segunda. En la Copa del Mundo de esta temporada, Ono Mitsuki (Burton) también ha subido al podio junto a Kudō y Shimizu.

En las disciplinas de big air y slopestyle, donde compiten los mismos atletas, la delegación femenina cuenta con el equipo que copó el podio en el Mundial de marzo del año pasado: Murase Kokomo (Tokio Inkarami), Iwabuchi Reira (Burton) y Fukada Mari (Yamazen). Se espera que puedan repetir dicha hazaña.



El podio íntegramente japonés en la prueba femenina de big air del Campeonato Mundial de Snowboard. De izquierda a derecha: Iwabuchi Reira (2.ª), Murase Kokomo (ganadora) y Fukada Mari (3.ª). 28 de marzo de 2025, St. Moritz. (AFP / Jiji)

En la categoría masculina, destacan figuras como Hasegawa Taiga (Tokio Inkarami), campeón de la Copa del Mundo de Snowboard por disciplinas la temporada pasada, y Kimata Ryōma (Yamazen), ganador del último Campeonato Mundial, quienes aspiran también al podio.

(Imagen del encabezado: Hirano Ayumu en la final masculina de la quinta prueba de la Copa del Mundo de Snowboard half-pipe. En este torneo sufrió la caída que le causó graves lesiones - 18 de enero de 2026, Laax, Suiza. Imago / justpictures.ch vía Reuters Connect, Reuters.)