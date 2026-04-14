Japón lidera la carrera de la navegación autónoma con cuatro buques no tripulados

El proyecto MEGURI2040, cuyo objetivo es que el 50 % de los buques de cabotaje sean autónomos para el año 2040, presentó un nuevo barco que reúne lo mejor de la tecnología naval e informática de Japón, junto con una demostración de apoyo simultáneo desde tierra para la navegación autónoma de múltiples embarcaciones.

Una tecnología de automatización naval sin precedentes

El buque portacontenedores Mikage, que ha venido realizando pruebas de navegación autónoma, superó la inspección de buques del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo el pasado 25 de marzo. Gracias a esto, las cuatro embarcaciones de prueba de MEGURI2040 ya pueden operar comercialmente en Japón transportando pasajeros y carga general bajo condiciones específicas, alcanzando un nivel equivalente al “Nivel 4 de navegación autónoma”, donde no se requiere intervención humana.

Los cuatro buques que navegan por diversas regiones del país son monitorizados por el Centro de Apoyo Terrestre mediante conexión vía satélite, brindando asistencia mientras se verifican las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas marítimas. Actualmente operan, a modo de “torres de control remoto”, una instalación permanente en Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo, y otra unidad móvil de tipo remolque.



El Genbu, un buque portacontenedores de línea regular de 134,9 metros de eslora. El remolque de la derecha es el centro de apoyo terrestre móvil.



Éxito en las difíciles maniobras de atraque y desatraque mediante navegación autónoma.

El 27 de marzo, el Genbu, un portacontenedores recién construido que navega en la ruta Kōbe-Tokio, atracó en el muelle de Harumi para presentar a los medios de comunicación sus maniobras automáticas de llegada y salida. Además, se transmitió en línea cómo el centro de apoyo terrestre en Nishinomiya brindaba asistencia remota simultánea tanto a dicho buque como al ferri Olympia Dream Seto, que navegaba en ese momento por el mar interior de Seto.

Los responsables aseguran que este intento de asistir simultáneamente desde tierra a múltiples buques autónomos comerciales no tiene precedentes en el mundo. Sobre los logros del proyecto, Unno Mitsuyuki, director ejecutivo de la Fundación Nippon y promotor de la iniciativa, declaró con orgullo: “Aunque la construcción naval japonesa está por detrás de China y Corea del Sur, en cuanto a navegación autónoma aventajamos a otros países por unos dos cuerpos de distancia”.



Interior del centro móvil. Aunque es compacto, cuenta con las mismas funciones que el centro permanente y puede asistir remotamente a buques autónomos en cualquier lugar.



Un programa de cambio de ruta enviado desde el centro se refleja en el buque en plena navegación.



El Genbu atravesando el puente Rainbow Bridge, en la bahía de Tokio, durante la navegación de prueba.

Un paso hacia el futuro del mar

El transporte marítimo de cabotaje gestiona el 40 % del transporte nacional de mercancías. A pesar de ser una infraestructura vital para la vida de los ciudadanos, el sector enfrenta una grave escasez de personal y el envejecimiento de los tripulantes; resolver estos problemas es el objetivo principal de la promoción de la navegación autónoma. Se espera que su implementación social no solo estabilice la logística, sino que también reduzca los accidentes marítimos (causados en un 80 % por errores humanos), mantenga las rutas con islas remotas que sufren recortes de servicios y genere efectos positivos en la automatización de labores portuarias y pesqueras.

MEGURI2040 entra en su sexto año de actividad, habiéndose consolidado como una estructura “All Japan” que trasciende las fronteras de la industria, con la participación de más de 50 empresas y entidades de sectores como el marítimo, las comunicaciones y la inteligencia artificial. Desde la fase experimental, el proyecto ha logrado hitos mundiales como el atraque automático de grandes buques y la navegación autónoma en zonas de congestión, siendo reportado por más de 1.000 medios de comunicación nacionales e internacionales. El éxito de la asistencia simultánea a múltiples buques representa la culminación del proyecto y define la visión futura del transporte marítimo.

Para lograr la plena autonomía de los buques, también es indispensable la adecuación del marco legal. Según Unno, tienen previsto “compartir los datos de navegación con el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo para trabajar en la creación de reglas y que estos sean utilizados en la elaboración de tratados en la Organización Marítima Internacional”. Se espera que la tecnología de navegación autónoma de Japón se convierta en el modelo de referencia mundial.



Aunque el puente del Genbu es amplio, su diseño permite que un solo tripulante pueda supervisarlo.



Similar a la cabina de una nave espacial. Al parecer, los niños que visitan el barco comentan que “quieren viajar en él”, lo que ayuda a fomentar el futuro talento en el sector marítimo.



Representantes del proyecto que participaron en la rueda de prensa. De izquierda a derecha: Unno Mitsuyuki; Matsuura Mitsuharu, presidente del Sindicato de Marinos de Todo Japón; Mizushima Satoru, viceministro del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo; y Ogata Takeju, presidente de la Fundación Nippon.

Entrevista, texto y fotografía: Redacción de nippon.com.

Imagen del encabezado: De arriba abajo y en el sentido de las agujas del reloj, el portacontenedores Genbu, el Mikage, el buque de ruta de islas remotas Olympia Dream Seto y el buque RO-RO Daini Hokuren Maru, todos navegando (cortesía de la Fundación Nippon).

(Traducido al español del original en japonés.)