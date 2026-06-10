Eventos que no hay que perderse en el verano de 2026

El verano japonés es sofocante, pero no tanto como para no disfrutarlo. Presentamos una selección de eventos tradicionales, exposiciones destacadas y festivales en 2026.

De finales de mayo a junio: el “Estanque Azul” de Shirogane, en Biei

El llamado “Estanque Azul” situado en la localidad de Biei, en Hokkaidō, brilla con un azul misterioso bajo los rayos del sol de principios de verano. Se formó en torno a 1990, cuando se modificó el curso del agua del cercano río Biei, durante unas obras de control de erosión. Se cree que el agua subterránea, con algo contenido de aluminio, se mezcla con el agua del río y, al reflejar la luz del sol, adquiere ese tono azul.

Desde mediados de mayo hasta finales de junio hay más días soleados, y el sol brilla con más fuerza; por eso es más fácil ver el estanque teñido de un azul intenso. Se recomienda ir a mediodía, cuando el sol está en lo alto.

Asociación de Turismo de la ciudad de Biei: el estanque azul de Shirogane (página multilingüe).



(Pixta)

Del 6 al 28 de junio: Exposición de Tamagotchi en Sapporo Factory

Esta exposición conmemora los 30 años desde el lanzamiento del emblemático Tamagotchi en 1996, que se convirtió en un gran éxito en Japón, especialmente entre las chicas de instituto, y posteriormente en una sensación internacional. Además de repasar las últimas tres décadas, se pueden disfrutar de experiencias inmersivas en el complejo comercial Sapporo Factory. Los asistentes deben reservar franja horaria con antelación. La exposición seguirá celebrándose en otras sedes de todo el país, algunas de ellas aún por anunciar, en torno al invierno de 2027.



(© BANDAI)

Del 13 al 30 de junio: Festival Shingū Ajisai

“Shingū, la aldea de las hortensias”, es una zona situada en las montañas de la ciudad de Shikokuchūō, en la prefectura de Ehime. Las 20.000 hortensias que florecen por toda la empinada ladera de la montaña ofrecen un verdadero espectáculo para los amantes de la fotografía. Las vistas de estas flores desde lo alto, tras subir en un monorraíl que funciona únicamente durante el periodo del festival, son algo excepcional.

Asociación de Turismo de la ciudad de Shikokuchūō: sobre el festival Shingū Ajisai (en japonés).



(Cortesía de la Asociación de Turismo de la ciudad de Shikokuchūō)

30 de junio: Nagoshi no Harae (“purificación de verano”)

Rito religioso de purificación que se celebra el último día de junio, en la mitad exacta del año. En el recinto del santuario se instala un chinowa (un aro hecho de paja o junco) de la altura de una persona, con el cual se eliminan, al atravesarlo, los males acumulados durante los primeros seis meses, y se purifica el cuerpo. Se trata de un rito para purificarse de las impurezas de la primera mitad del año, así como para rezar por la salud y el bienestar durante la segunda mitad.



En el Nagoshi no Harae del santuario de Akasaka Hikawa (Minato-ku, Tokio) los participantes atraviesan tres veces el círculo de paja formando una figura de ocho para pedir salud y bienestar durante el resto del año (junio de 2023, Jiji Press). A la derecha, una ilustración del chinowa en la obra Fugaku hyakkei (“Cien vistas del monte Fuji”). (Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

5 de julio: Gran Festival Fūchin

Festival con una larga historia; se celebra en el Gran Santuario de Tatsuta, en Sangō, en la prefectura de Nara, para pedir que se calmen los desastres que causan el viento y las inundaciones, y que haya una cosecha abundante de “los cinco cereales” (cereales tradicionales en la antigua China: mijo, trigo, arroz, soja y cáñamo). Es una festividad dedicada al dios del viento que se remonta a la época del emperador Tenmu (en el trono entre 673 y 686), y es famosa por las ofrendas con danza kagura y, por la noche, por los Fūjin Hanabi (“fuegos artificiales del dios del viento”, de tubos manuales), en los que se lanzan columnas de fuego de entre cuatro y cinco metros de altura.

Asociación de Municipios de la Prefectura de Nara: el Gran Festival Fūchin del Gran Santuario de Tatsuta (en japonés).



(Cortesía de la Oficina para Visitantes de la Prefectura de Nara)

Del 10 al 12 de julio: Gran Festival Sawara

Varias carrozas construidas por completo con madera de zelkova transportan majestuosas figuras de unos cuatro metros de altura creadas por maestros de los periodos Edo (1603-1868) y Meiji (1868-1912) y recorre las calles de la “Pequeña Edo”. El elemento más destacado de todo el evento es el kyokubiki (“doblar la curva”), una técnica que consiste en hacer girar las carrozas de forma muy dinámica. Festividad declarada Bien Cultural Inmaterial Importante del Estado y Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Ciudad de Katori: Edo Masari – el Gran Festival de Sahara (en japonés).



(Cortesía de la ciudad de Katori)

Mediados de julio: el Festival del Loto de Izunuma y Uchinuma

Entre un mar de flores de loto se puede disfrutar, en un ferri turístico, de los lagos Izunuma y Uchinuma, que se extienden entre las ciudades de Kurihara y Tome, en la prefectura de Miyagi. El viaje parece una verdadera visita al paraíso, con el barco rodeado por estas resplandecientes flores. Como los lotos florecen temprano por la mañana y se cierran al mediodía, se recomienda visitarlo por la mañana.

Página web de turismo de la ciudad de Kurihara: el Festival del Loto de Izunuma y Uchinuma (en japonés e inglés).



(Jiji)

Del 25 de julio al 18 de octubre: colección de arte japonés del Museo Británico - “Una profusión de flores: la pintura de un Edo más allá del mar”

El Museo Británico cuenta con una colección de arte japonés de unas 40.000 obras. Entre ellas destaca su amplia colección de pinturas del periodo Edo y sus obras de ukiyo-e, adquiridas en el siglo XIX. La exposición “Una profusión de flores: la pintura de un Edo más allá del mar”, celebrada en el Museo de Arte de Tokio, se centra en obras pictóricas del periodo Edo (biombos, rollos colgantes y pergaminos ilustrados), así como en grabados de ocho maestros destacados del ukiyo-e, entre los que se hallan Utamaro, Sharaku, Hokusai y Hiroshige.

Museo de Arte de Tokio: “Una profusión de flores: la pintura de un Edo más allá del mar” (en japonés e inglés).



Utagawa Kuniyoshi, “El antiguo palacio de Sōma”; periodo Edo, 1845-1846. Colección del Museo Británico. (© The Trustees of the British Museum)



Katsushika Hokusai, “Las treinta y seis vistas del Monte Fuji: la gran ola de Kanagawa”; periodo Edo, hacia 1831, colección del Museo Británico. (© The Trustees of the British Museum)

2 y 3 de agosto: Gran Festival de Fuegos Artificiales de Nagaoka

Con motivo del Festival de la Reconstrucción, que se inició en 1946 para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo aéreo de Nagaoka del 1 de agosto de 1945 y rezar por el éxito de la reconstrucción de la ciudad, se comenzaron a lanzar fuegos artificiales. A partir de 1947 la celebración se fijó en los días 2 y 3. El cielo nocturno queda cubierto de impresionantes fuegos artificiales de gran tamaño, como el Shōsan-shakudama (“triple gran bola”), que forma una enorme flor de unos 650 metros de diámetro, y los “Fuegos artificiales Fénix de la Reconstrucción”, cuyo estallido alcanza una envergadura de más de dos kilómetros.

Fundación de Fuegos Artificiales de Nagaoka: fuegos artificiales de Nagaoka (multilingüe).

Del 7 al 13 de agosto: Festival Suhōtei

Festival que se celebra en el santuario Iminomiya, en la ciudad de Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi; según se dice, se inició hace 1.800 años para conmemorar la victoria del emperador Chūai, el decimocuarto emperador de Japón, en su campaña contra unos ogros malvados. Varios hombres cargan con una gran caña de 30 metros de largo y 100 kilos de peso, adornada con banderas, mientras las mujeres, con cañas de bambú de las que cuelgan farolillos, bailan alrededor de la llamada “piedra de los ogros” situada en el recinto del santuario. Aunque se trataba de un evento local, últimamente ha saltado a la fama gracias a las redes sociales, por lo que el número de turistas extranjeros aumenta cada año.

Santuario Iminomiya: Festival Suhōtei (en japonés).



(Cortesía de la Federación de Turismo de la Prefectura de Yamaguchi)

29 de agosto: Fuegos Artificiales de Ōmagari / Concurso Nacional de Fuegos Artificiales

Concurso en el que los pirotécnicos seleccionados de todo el país lo apuestan todo para alcanzar la cima y competir por el título más prestigioso de Japón. Se trata del único concurso del país dedicado también a fuegos artificiales diurnos: en lugar de basarse en la luz de las explosiones, se caracterizan por los colores del humo y los cambios de sus formas. En el caso de los fuegos artificiales nocturnos, la competición consiste en dos proyectiles de tamaño diez y un espectáculo creativo de 2 minutos y 30 segundos.

Página web oficial: Fuegos Artificiales de Ōmagari (en japonés e inglés).



(Cortesía del Organismo de Promoción Turística de Tōhoku)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: fuegos artificiales de Nagaoka; cortesía de la Asociación de Turismo de la prefectura de Niigata.)