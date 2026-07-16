Los secretos de Etajimasou, un hotel de Hiroshima que brilla entre los mejores

La ciudad de Etajima (prefectura de Hiroshima) se encuentra frente al mar interior de Seto. En 2024, el hotel Etajimasou obtuvo el tercer lugar de los premios World Luxury Hotel, también conocidos como el Oscar de la industria hotelera. Además, también ha sido incluido en la selección de la Guía Michelin 2025 de hoteles.

La extraordinaria experiencia de entrar en contacto con lo cotidiano

La pintoresca ciudad de Etajima está compuesta por las islas de Etajima, Nōmijima y archipiélagos circundantes en el mar interior de Seto. Gracias a su clima templado es conocida por el cultivo de aceitunas, cítricos y verduras, así como por la pesca y cría de ostras.

El puerto de Hiroshima se encuentra a media hora en tranvía desde la estación de JR Hiroshima y, de ahí, el viajero puede tomar una embarcación de alta velocidad que conecta con este destino en media hora. El uso del transporte local, que tarda cierto tiempo en llegar al lugar, forma parte de la extraordinaria experiencia que el viajero puede disfrutar en este paraje.



La fachada de Etajimasou. En sus jardines hay tumbonas desde las que se puede disfrutar del paisaje marino.

Etajimasou se encuentra frente a la playa de Nagase. Es un alojamiento pequeño con solo 32 habitaciones, pero todas, incluida la recepción, tienen vistas al mar interior de Seto. Después de tomar un respiro en la iluminada recepción, me sirvieron dulces de una tienda de solera de la prefectura de Hiroshima. En el mismo vestíbulo se encuentra el mostrador Hidamari, en el que hay bebidas y dulces hechos con frutas y verduras de temporada cosechadas en Etajima. Al lado se encuentran los baños de aguas termales Etajima onsen, que también están disponibles para los vecinos del lugar, aunque son de uso exclusivo de los huéspedes por las mañanas y las noches.

En el día de mi visita, se ofrecían pepinos que habían sido cosechados esa mañana. El personal del hotel me explicó que la ciudad de Etajima es el principal productor de esta verdura de la prefectura. Al saborearlo pude gozar de la riqueza natural de la isla.



En el mostrador Hidamari, en el vestíbulo del hotel, se pueden degustar verduras y otros productos de la zona. (Fotografía de Etajimasou)

Etajimasou está pensado para disfrutar al máximo de los recursos del lugar. El restaurante ofrece principalmente platos de inspiración francesa con ingredientes locales. Se dice que las aguas termales Etajima onsen, al lado del alojamiento, mejoran la circulación sanguínea y limpian la piel. Además, se mantiene la tradición de un baño público de aguas termales.

Lujos que van más allá de la opulencia

En 2024, Etajimasou fue reconocido con el premio World Luxury Hotel Awards que reconoce a los hoteles por ofrecer instalaciones y servicios de primer nivel. En la selección participan establecimientos de más de 150 países y territorios y son galardonados según regiones y categorías con los votos de más de 300.000 personas al año. Etajimasou obtuvo el máximo galardón de Asia en las categorías de hoteles pequeños y con todo incluido, y el mejor en todo el mundo en la categoría de aguas termales.



El mar interior de Seto frente al hotel es uno de los mayores criaderos de ostras de Japón. En sus aguas flotan balsas de cultivo de ostras.

El criterio de evaluación incluye el servicio, el lujo y la presentación. No solo hace referencia a la opulencia de sus instalaciones, sino también a la calidad de las experiencias que se ofrecen a los huéspedes. Con respecto al lujo, va más allá de la riqueza material y del refinamiento, y alude a la comodidad y las experiencias extraordinarias que llenan el alma.



El menú del restaurante ofrece platos con verduras locales cosechadas cada mañana.

Etajimasou fue seleccionado como uno de los 7.000 hoteles de todo el mundo (unos 340 de Japón) en la edición 2025 de la Guía Michelin. Abe Naoki, director general del hotel se enorgullece de que no solo se haya evaluado el estado de las habitaciones, la decoración y las instalaciones, sino también el conjunto creado con el ambiente de los alrededores, las aguas termales, la comida, el paisaje y la gente para que este pequeño establecimiento que fue inaugurado en 2021 haya sido elegido por dos años consecutivos.



Abe Naoki, director general de Etajimasou.

Durante la cumbre del G7 del año 2023, que tuvo como sede Hiroshima, en Etajimasou se hospedó la delegación que acompañó al primer ministro alemán Olaf Scholz. Gracias a esto, el número de visitantes procedentes de Alemania y otros países europeos que se hospedan por largas temporadas está aumentando. Después de visitar parajes internacionalmente conocidos como la Cúpula de la Bomba Atómica, Miyajima o Kure, el visitante puede disfrutar de un tiempo de serenidad en Etajimasou. “Siento que el lujo no es sinónimo de sentirse plenamente satisfecho”, opina Abe.

Un “balneario secreto” protegido por la comunidad local

Uno de los lujos exclusivos de Etajima son sus aguas termales, que históricamente han atraído a muchas personas al lugar. Tanto en los baños al aire libre como en los privados hay vistas al mar interior de Seto y en ellos se puede disfrutar de jardines de estilo rústico y de la brisa natural.



Las aguas termales Etajima onsen, al lado del hotel. (Fotografía de Etajimasou)

Abe calcula que el manantial de las aguas termales brota desde unos 1.700 metros de profundidad y que es de tipo fósil marino. Mientras que las aguas termales volcánicas comunes se forman a partir de la circulación de agua de lluvia que se ha filtrado, se cree que las aguas de este lugar datan de hace varias decenas de miles de años y que se han filtrado a través de estratos geológicos por un largo periodo de tiempo. Es posible que la memoria de un mar primigenio haya madurado y ahora brote a la superficie en forma de aguas termales. Poder sumergirse en la tina e imaginar la larga historia de estas aguas es una de las experiencias exclusivas de este balneario. El personal también ha profundizado su conocimiento al respecto para transmitir con sus propias palabras estas características y, además, se ha elaborado un folleto que resume los atractivos del tipo de aguas del lugar.

Las aguas termales contienen sodio, calcio y cloruro de alta concentración salina, según su clasificación. Se cree que estos elementos tienen efectos de retención de calor y humectación extremadamente altos. Además, son aguas termales poco comunes que contienen una mínima cantidad de radón, un gas radiactivo natural. Es un flujo directo de la fuente con un caudal abundante de 240 litros por minuto y una temperatura de 31,8 grados. Al sumergirnos alternativamente en las tinas de agua tibia y caliente, a la que se le aumentó la temperatura, podemos calentar el cuerpo desde lo más profundo y obtener un efecto relajante.

En 2025, el establecimiento pasó a formar parte de la Asociación para la Conservación de los Onsen Escondidos de Japón (Nihon Hitō o Mamoru Kai). La adhesión fue aprobada después de que Abe transmitiera a los responsables de la asociación su determinación de echar raíces en la isla, al considerar que el lema de la entidad, «Los onsen escondidos son las personas que acogen el corazón del viajero», encajaba con la forma en que Etajimasō concibe sus aguas termales y con su filosofía de formación del personal. “Creo que supieron comprender el espíritu o la filosofía de Etajimasou. Damos prioridad a las personas y protegemos los recursos que permanecen ocultos en la comunidad local. Me alegra que se haya aceptado esta nueva forma de entender unas aguas termales escondidas: un balneario arraigado en su territorio y comprometido con la conservación de sus aguas termales”, afirma Abe.

Conocer las propiedades y la historia de unas aguas termales permite disfrutarlas aún más. Por ello, Etajimasou entrega a todos sus huéspedes un folleto en el que se explican las características de sus aguas termales. Ilustrado con dibujos de estilo japonés, el folleto también despierta el interés de los visitantes extranjeros, que lo leen recurriendo a la traducción automática de sus teléfonos móviles.



Aguas termales para los pies desde donde se puede disfrutar de la vista al mar.

Descubrir los recursos locales y colaborar

Las paredes del vestíbulo de Etajimasou y las de las habitaciones están tapizadas con shifu, un tipo de tejido tradicional japonés. Este se elabora cortando papel japonés en tiras finas para convertirlas en hilo. El resultado tiene una textura y transpirabilidad única. En la ciudad de Etajima se encuentra uno de los dos únicos talleres de tejidos shifu, se trata de la antigua firma Tsushima Orimono, responsable del tejido que se utiliza en Etajimasou.



La obra Columna de luz, que cuelga del techo de la recepción del hotel Etajimasou. En todos los rincones del hotel hay obras de arte de la reconocida artista de papel japonés washi Horiki Eriko.

En el vestíbulo, hay una lámpara creada por la artista Horiki Eriko, que para elaborar esta obra se inspiró en la naturaleza y las historias de los habitantes de Etajima. En el centro de la base de esta Columna de luz, que simboliza una lluvia de buenos augurios provenientes del universo, hay siluetas de kirin, un animal mitológico. Se trata de un diseño similar al de la importante empresa cervecera Kirin Beer, cuya creación se atribuye a Shisui Rokkaku, un artesano de laca originario de la ciudad de Etajima. Gracias a esta obra de arte, se estableció en la ciudad una cervecería artesanal que contó con el apoyo de Kirin Beer.



En la base de la columna de luz se encuentran las siluetas de los animales mitológicos kirin, muy parecidos al logo de la cervecera Kirin Beer.

En la minibiblioteca del vestíbulo hay libros relacionados con Etajima y Hiroshima, así como plumas fuente de la firma Sailor, originaria de la ciudad de Kure, con más de 130 colores de tintas. El huésped puede disfrutar de pintar o escribir cartas con estas tintas y pinceles kumano fude, del distrito de Kumano, en la prefectura de Hiroshima.



Las instalaciones están repletas de atractivos. En la minibiblioteca se pueden encontrar tintas y plumas fuente de una marca local.

Los diseños y servicios del hotel usan abundantes recursos de la región con la intención de que los huéspedes disfruten al máximo.

Convertirse en el orgullo de Etajima

Etajimasou se encuentra en lo que originalmente eran unas aguas termales públicas muy apreciadas por los habitantes. El hotel surgió como parte de un plan para desarrollar un nuevo centro turístico en la ciudad. En el momento de su inauguración en 2021, hubo cierto descontento entre los habitantes locales debido al aumento de las tarifas para usar las termas, entre otros aspectos.

Pero el director general Abe se propuso acercarse poco a poco a la comunidad local para convertir el hotel en el orgullo de Etajima, por lo que desde antes de la inauguración trabajó en la creación del concepto, las estrategias de operación y la capacitación del personal. El nombre del establecimiento lleva el kanji 荘 (sō), que hace referencia a las posadas tradicionales japonesas. La mayoría de las señalizaciones en su interior están en japonés. Abe considera que cuantas más oportunidades tengan los visitantes de entrar en contacto con el japonés, mejor podrán percibir la identidad propia del lugar.

Etajimasou cuenta hoy con 60 empleados. De ellos, el 90 % es oriundo de la ciudad de Etajima. Las entrevistas de trabajo llegan a durar entre 3 y 6 horas para determinar si los candidatos son personas capaces de construir junto con el equipo un estilo común. En lugar de elegir a los candidatos simplemente por su experiencia en el sector de la hotelería, se prefiere dar prioridad a la creación de dicho “estilo” entre el hotel y el personal local.



La llave de la habitación está hecha de madera (derecha) y tiene una funda que puede usarse como separador de libros.

Fomentar el estilo local

Los servicios de Etajimasou son fruto de la trayectoria y las convicciones de Abe. Aunque el personal no está formado por profesionales altamente especializados, asegura que nunca han recibido quejas por la atención prestada a los huéspedes. “Hemos diseñado la distribución del restaurante para que el personal local de mediana y avanzada edad pueda desplazarse fácilmente con los carros de servicio para transportar los platos. Nuestro objetivo es crear un espacio de auténtico lujo, pero partiendo de un servicio que solo puede ofrecer Etajimasou”, explica.



En el exterior hay sofás desde donde se puede descansar teniendo como telón de fondo la vista del mar interior de Seto.

Tras graduarse de la Escuela de Hotelería de Japón (Nakano, Tokio), Abe comenzó a trabajar como profesional de la hotelería en el Sheraton Laguna Guam Resort. Participó en la inauguración del Hyatt Regency Yokohama y en la reconstrucción de hoteles regionales. Nos cuenta que las cadenas hoteleras se dedican a capacitar a su personal de manera exhaustiva y mantienen la misma calidad en todo el mundo, pero en algunos aspectos no logran resaltar las características regionales ni la personalidad propia de cada hotel.

“Quiero que Etajimasou sea un hotel arraigado en la comunidad, con una filosofía propia nacida de las personas que viven aquí y construyen su futuro en esta isla. Si atendemos a los huéspedes con naturalidad, en lugar de recurrir a fórmulas o gestos prefabricados, conseguiremos que se desprendan de sus corazas, vuelvan a ser ellos mismos y recuperen energías. Creo que la experiencia de esforzarse por hacer sonreír a los demás y contribuir a su felicidad fortalece tanto a cada uno de los empleados como la esencia misma del servicio que ofrece el establecimiento”, concluye Abe.

Después de terminar los trámites de salida del hotel y dejar Etajimasou, vi al director general que saludaba y despedía con la mano de cada uno de los huéspedes. En esa imagen, en la que se reflejaba su búsqueda del servicio característico de Etajimasou, se puede percibir el lujo y la hospitalidad típicos de Japón.

(Fotografías de la autora, a excepción de las imágenes cedidas por el hotel.)

(Imagen del encabezado: la vista del sereno mar interior de Seto desde una de las habitaciones de Etajimasou.)

(Traducido al español del original en japonés.)