El origen de la bandera japonesa, en uso legal desde hace menos de 30 años

La bandera de Japón, que recibe el nombre de “Hinomaru”, posee un diseño sencillo: un círculo rojo en el centro de un fondo blanco. Exploramos los posibles orígenes de la enseña japonesa.

El Gobierno también afirma que “su origen no está claro”

La bandera del sol (Hinomaru) surgió, ante todo, de un culto al sol que se remonta a la antigüedad. Amaterasu Ōmikami, considerada en la mitología como la antepasada divina del emperador, es la diosa que preside el sol. Además, dado que se encuentra al este de China, a lo largo de su historia se ha denominado a Japón “el país del sol naciente”. Resultaba fácil vincular así el sol (hi) con la identidad japonesa.

Según el libro Kokki Hinomaru (“Hinomaru, la bandera nacional”), de Imoto Shunji (publicado por la editorial Chūkō Bunko), la bandera que apareció en las ceremonias de Año Nuevo del año 701, durante el reinado del emperador Monmu, fue el primer ejemplo de una enseña con la forma del sol. Sin embargo, no contaba con el ya famoso círculo rojo.

Existe la teoría de que una bandera de fondo blanco con círculo rojo, similar a la actual, había aparecido ya durante las batallas entre el clan Genji y el clan Heishi, en la segunda mitad del siglo XII. También circula la teoría de que se utilizó durante las invasiones mongolas del siglo XIII (las invasiones Genkō), pero no hay pruebas claras que la respalden. El Gobierno japonés, aunque señala que “desde un punto de vista histórico, existen registros que indican que ya se utilizaba antes del periodo Edo (1603-1868)”, presentó en junio de 1999 un escrito en el que afirmaba que “su origen no está del todo claro”.

La bandera japonesa, en definitiva, no cobró su carácter oficial como símbolo de la nación hasta finales del periodo Edo, cuando comenzaron a llegar barcos extranjeros en gran número.

En agosto de 1854 el shogunato de Edo decretó que el Hinomaru se convertiría en la bandera naval de Japón para distinguir sus embarcaciones de los barcos extranjeros. Como consecuencia, en enero de 1855 el buque de guerra de estilo occidental Shōhei Maru, que el dominio de Satsuma (de la actual prefectura de Kagoshima) había regalado al shogunato, entró en la bahía de Tokio enarbolando el Hinomaru en su popa. Se considera que el Shōhei Maru fue el primer buque en utilizar la bandera del sol como insignia naval.

En febrero de 1870, justo después de la caída de dicho shogunato, el nuevo Gobierno de Meiji emitió un decreto del Gran Consejo de Estado por el que se reconocía oficialmente el Hinomaru como bandera nacional. Sin embargo, este decreto se refería únicamente a la “bandera nacional para buques mercantes” y no la consideraba un símbolo de la nación en su conjunto.



El Asahi Maru, velero de estilo occidental construido en 1856 por orden del shogunato. (Fotografía cedida por el Museo de Ciencia Naval.)

Desde entonces el Hinomaru se ha considerado la bandera nacional de facto, pero no fue hasta 129 años después del mencionado edicto del Gran Consejo de Estado (es decir, tras la aprobación de la Ley de la Bandera y el Himno Nacional en agosto de 1999) cuando obtuvo respaldo legal. Dicho de otro modo, el Hinomaru cuenta con menos de 30 años de historia, en términos legales.

Uno de los motivos por los que se tardó tanto en llegar a una regulación legal de la bandera nacional fue que seguía latente entre la población el sentimiento que vinculaba el militarismo de la era Shōwa (1926-1989) con el Hinomaru. El hecho concreto de que, justo tras la derrota, las autoridades de ocupación de las potencias aliadas no permitieran izar esta bandera reforzó aún más esa imagen.

Incluso en una encuesta de opinión pública realizada por el Gobierno en 1964, el año de los primeros Juegos Olímpicos de Tokio, al preguntar a los ciudadanos qué les evocaba la bandera japonesa, el 22 % respondió que “les recordaba la guerra”.

Por su parte, el antiguo Ministerio de Educación (el actual Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología) empezó a instruir a los centros docentes para que izaran la bandera y entonaran el himno nacional en eventos escolares ya en la década de 1950, y a partir de la década de los ochenta intensificó aún más estas directrices. De este modo, por todo el país empezaron a surgir conflictos con aquellos docentes que no acataban dichas directrices.

En febrero de 1999 se produjo un trágico suceso en el Instituto Prefectural de Sera, en Hiroshima, donde el director, atrapado entre las órdenes de la Junta de Educación y las opiniones del personal docente, se quitó la vida el día antes de la ceremonia de graduación. Este suceso fue uno de los motivos directos por los que el Gobierno de Obuchi Keizō promulgó la Ley de la Bandera y el Himno Nacional de 1999.

El artículo 1 de la Ley de la Bandera y el Himno Nacional es muy conciso: “La bandera nacional será la bandera del sol”. Ese término, “bandera del sol” (nisshōki) es la denominación oficial del Hinomaru. En la ley se especifican, en un anexo, sus proporciones y dimensiones, y se establece que la posición del sol (el círculo rojo) será “el centro de la bandera”, y que el diámetro del sol debe ser “tres quintas partes de su altura”. En cuanto al color del sol, solo se indica que es rojo, sin especificar más detalles.



La delegación japonesa hace su entrada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Estadio Nacional de Tokio. (Jiji)

Fukiura Tadamasa, especialista en la materia y encargado de diseñar las diferentes banderas de los países participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, recuerda de este modo las dificultades de aquella época en una entrevista concedida a la Fundación Sasakawa para el Deporte:

“Si tuviera que decir qué fue lo que más nos costó, sería determinar el color rojo de la bandera japonesa. (...) Para ello, con la colaboración del Instituto Japonés del Color y del Instituto de Investigación de Shiseido, recogimos 500 banderas japonesas de hogares particulares (...) (Tras analizarlas) calculamos el valor medio y decidimos que ese sería el color rojo de la bandera japonesa”.

Las anécdotas relacionadas con la bandera japonesa son innumerables.

Texto: comité editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el buque de guerra de estilo occidental Shōhei Maru, que el dominio de Satsuma había regalado al shogunato, y que fue el primero en utilizar la bandera del sol como insignia naval – imagen cedida por el Archivo Matsudaira de la Biblioteca Prefectural de Fukui.)