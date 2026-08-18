¿Vuelven los trenes nocturnos asequibles? Nuevos expresos y un tren bala al amanecer

Se suceden las noticias sobre nuevos servicios nocturnos, como el Luna Azul de JR East y el Tōkaidō Lumière Express de JR Central. Los expresos con coches cama Blue Train, que antaño recorrían todo Japón, han desaparecido, y en los últimos años se han impuesto los cruceros ferroviarios de lujo, con servicios exclusivos y de alta calidad. Dado el panorama, ¿podrían resurgir los trenes nocturnos asequibles?

Tras la desaparición de los Blue Train, dominan los cruceros ferroviarios de lujo

En una época en que la red de trenes de alta velocidad Shinkansen, las autopistas y los vuelos nacionales no se hallaban tan desarrollados como hoy, los trenes nocturnos constituían un medio de transporte esencial para los desplazamientos de larga distancia. Los expresos con coches cama Blue Train, que comenzaron a funcionar en 1958, con su característica carrocería azul, calefacción y aire acondicionado, se hicieron populares como forma cómoda y práctica de viajar. En su apogeo, en 1975, circulaban por todo Japón casi 40 servicios regulares de ida y vuelta al día.

Sin embargo, ese mismo año el Shinkansen llegó hasta Hakata y las reiteradas subidas de las tarifas ordinarias y de los suplementos por expreso y coche cama, aplicadas por Kokutetsu, los entonces Ferrocarriles Nacionales Japoneses, alejaron a los pasajeros. Tras la creación del grupo JR en 1987, alcanzaron gran popularidad los trenes orientados al lujo, como el Hokutosei, el Twilight Express y el Cassiopeia. Por otro lado, el auge de los autobuses de larga distancia y la creciente complejidad de unas operaciones que, antes gestionadas de forma unificada por la empresa nacional, pasaron a manos de varias compañías del grupo JR, los Blue Train se fueron reduciendo gradualmente hasta desaparecer por completo en 2015, con el final del Hokutosei. En la actualidad, los únicos expresos regulares con coches cama son el Sunrise Seto y el Sunrise Izumo, que unen Tokio con Shikoku y la región de San’in, respectivamente; cada uno realiza un viaje de ida y vuelta diario y ambos circulan acoplados entre Tokio y Okayama.

Entre los servicios no regulares que también circulan de noche figuran el Nanatsuboshi in Kyūshū (JR Kyushu), el Train Suite Shiki-Shima (JR East), el Twilight Express Mizukaze (JR West) y el West Express Ginga (JR West), que no exige suplemento por litera. Aparte de los Sunrise y el Ginga, los otros tres cuestan entre 300.000 y un millón de yenes por persona y noche, por lo que los servicios nocturnos japoneses están hoy dominados por los cruceros ferroviarios de lujo.



El Twilight Express Mizukaze, que circula por las líneas principales San’yō y San’in. (Imagen cortesía de JR West)

Un nuevo tren unirá Tokio y Tōhoku por unos 20.000 yenes la noche

A diferencia de esos servicios, los recién anunciados Luna Azul y Tōkaidō Lumière Express, junto con el West Express Ginga, ofrecen precios muy inferiores a los de los cruceros ferroviarios. Si se tiene en cuenta que incluyen una noche de alojamiento, pueden considerarse opciones muy asequibles.

El Luna Azul estará compuesto de diez vagones remodelados a partir de coches de expreso, con compartimentos privados de primera clase para entre una y cuatro personas y una sala común; su debut está previsto para comienzos del año fiscal 2027. De primavera a otoño efectuará dos viajes de ida y vuelta semanales entre Shinagawa y Aomori por la ruta de la costa del mar del Japón, que pasa por Akita a través de las líneas Jōetsu y Uetsu, en trayectos de entre 12 horas y media y 15 horas. Según las previsiones, la tarifa por persona superará ligeramente los 24.180 yenes que cuesta un billete de ida en Green Car (primera clase) del Tōhoku Shinkansen entre Tokio y Shin-Aomori. Durante el invierno se prevén seis viajes semanales diurnos de ida y vuelta entre Shinagawa y la estación de Naganohara-Kusatsuguchi, en Gunma.

El Tōkaidō Lumière Express, anunciado como servicio del Tōkaidō Shinkansen que “sale de noche y llega a la mañana siguiente”, es un tren especial con una única circulación: partió de Tokio el 8 de agosto a las 22:00 y llegó a Shin-Ōsaka antes de las 7:00 del día siguiente. El billete de asiento reservado en clase ordinaria entre Tokio y Shin-Ōsaka costaba 15.000 yenes, casi lo mismo que en un Shinkansen regular. Los vehículos serán los mismos que los de un servicio habitual y el tren permanecerá detenido en Gifu-Hashima desde medianoche hasta alrededor de las 6:00 para ajustar el horario. Cada madrugada se realizan tareas de inspección y mantenimiento en las vías y los equipos del Shinkansen. La idea de mantener el tren detenido en una estación para no interferir en esos trabajos resulta ingeniosa.



El Luna Azul, cuyo debut está previsto para 2027. La carrocería azul recuerda a los antiguos Blue Train. (Imagen cortesía de JR East)

¿Qué buscan las tres compañías de JR con sus nuevos servicios nocturnos?

¿En qué estrategia se apoya cada uno de estos trenes? JR East, que tiene previsto operar el Luna Azul, lo explica de este modo.

“Decidimos ponerlo en servicio para descubrir la demanda latente de trenes de larga distancia, tomando como eje la creación de un valor basado en la experiencia: el placer y la emoción del viaje en ferrocarril; también queremos responder a la preferencia de los viajeros, incluidos los extranjeros, por gastar en experiencias y promover un nuevo turismo mediante la colaboración con las comunidades locales”. (Departamento de Comunicación Corporativa)



Recreación de la parada nocturna del Tōkaidō Lumière Express. Según JR Central, se eligió la palabra francesa lumière, que significa “luz”, para expresar la claridad de la mañana y el comienzo de un nuevo día, aunque el nombre también evoca el Hikari (“luz” en japonés), en servicio desde la inauguración del Shinkansen en 1964. (Imagen cortesía de JR Central)

Por su parte, JR Central explica así el objetivo del Tōkaidō Lumière Express, el primer servicio nocturno de la historia del Shinkansen.

“En los periodos de mayor afluencia aumenta la demanda de desplazamientos entre las áreas metropolitanas de Tokio, el área metropolitana de Chūkyō (Nagoya) y Kansai, mientras que el encarecimiento del alojamiento, entre otros factores, ha elevado la necesidad de viajar de noche; por eso ofreceremos una alternativa distinta a los servicios diurnos habituales. También queremos comprobar qué demanda tendría una oferta que integrase desplazamiento y descanso en el Tōkaidō Shinkansen”. (Oficina de Relaciones Públicas de Tokio)



El West Express Ginga, que circula por Kansai y la región de Chūgoku (oeste de Honshū), también aprovecha vehículos remodelados. (Imagen cortesía de JR West)

JR West, que se adelantó a las demás compañías con la puesta en servicio del West Express Ginga, explica así sus intenciones.

“Nuestro objetivo es abrir nueva demanda en un contexto de descenso demográfico. El tren se sitúa a medio camino entre los accesibles trenes turísticos diurnos y los cruceros ferroviarios de lujo, difíciles de costear; permite viajar sin grandes formalidades y cumplir el anhelo de viajar lejos, al tiempo que contribuye a aumentar el flujo de visitantes hacia el oeste de Japón”. (Departamento de Comunicación Corporativa)

¿Se ampliarán estos servicios y aparecerán nuevos trenes en el futuro?

“No hay todavía itinerarios ni zonas de operación concretos, pero estudiaremos el proyecto desde distintas perspectivas, incluida una posible ampliación del área de servicio. Tampoco existen planes concretos para otro tren de características similares, aunque lo valoraremos a la luz de su utilización”. (JR East)

“Se hará una única circulación en una fecha determinada; después de comprobar el nivel de utilización, las opiniones de los pasajeros y los problemas operativos, decidiremos de forma global cómo plantear futuros servicios”. (JR Central)

JR West declinó responder sobre este asunto.

¿Qué opina el artífice de los éxitos nocturnos de los ferrocarriles locales?

Un directivo de un ferrocarril local contribuyó a iniciar esta recuperación de los trenes nocturnos. Se trata de Torizuka Akira, presidente de Ōigawa Railway, en Shizuoka, quien anteriormente dirigiera Isumi Railway, en Chiba, y Echigo Tokimeki Railway, en Niigata, tras ser elegido en convocatorias públicas. En 2014, cuando los trenes nocturnos de todo el país se encontraban en pleno declive, organizó un servicio que realizaba por la noche dos viajes y medio de ida y vuelta a lo largo de los 26,8 kilómetros de Isumi Railway; sus 40 plazas se agotaron en dos horas y la iniciativa fue un éxito rotundo. Desde entonces, tanto Echigo Tokimeki como Ōigawa han convertido en productos de éxito trenes que permiten disfrutar del ambiente nocturno utilizando automotores y coches de pasajeros de la época de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses.

Torizuka ha logrado el éxito de estos trenes sobre dos ejes: la nostalgia para quienes los vivieron durante la era Shōwa (1926-1989) y la oferta de un valor nuevo para las generaciones jóvenes que no conocieron aquella experiencia. ¿Cómo contempla, desde su perspectiva de directivo, que las compañías de JR hayan empezado a apostar seriamente por los servicios nocturnos?

Torizuka elogia el esfuerzo por contener la inversión inicial mediante el aprovechamiento de vehículos existentes y considera que también influye Europa, donde las restricciones a los vuelos de corta distancia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han devuelto la atención al ferrocarril y a los trenes nocturnos.

“El auge de los autobuses nocturnos deja claro que existe demanda de desplazamientos durante la noche. Es posible que algún día Japón también restrinja los vuelos de corta distancia por motivos ambientales, como Europa, y que aumente así la demanda de trenes nocturnos. Las compañías de JR quizá estén actuando con ese futuro en mente, sin limitarse a elevar la tarifa por pasajero o la rotación, y teniendo también en cuenta el medioambiente y la contribución a las regiones”.



Desde 2025, Ōigawa Railway opera varias veces al año el tren especial Yakō Ressha (“expreso nocturno”), formado por una locomotora eléctrica con una pintura inspirada en los Blue Train y por coches de pasajeros del modelo en que se basaban los antiguos coches cama de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses. También es posible colocar tableros planos sobre los asientos enfrentados e instalar sábanas y almohadas para montar literas sencillas. (Imagen cortesía de Ōigawa Railway)

Expectativas de nuevas rutas y más trenes

En Ōigawa Railway, presidida por Torizuka, gozan de gran popularidad entre los turistas japoneses y extranjeros tanto la línea Ikawa, desde la que se puede contemplar un enorme lago de presa, como los trenes especiales de Thomas y Percy. El próximo objetivo para los servicios nocturnos es incorporar coches cama. Para reducir el coste de fabricación de los vehículos, la compañía estudia colocar sobre vagones de mercancías casas contenedor acondicionadas como habitaciones de hotel y operarlas como una especie de edificio anexo de su hotel de aguas termales. Las ideas de este empresario creativo anuncian la llegada de una nueva etapa para los trenes nocturnos.

Existe una elevada demanda de viajes nocturnos. Las compañías ferroviarias intentan evitar tarifas excesivas mediante el aprovechamiento de vehículos existentes, con lo que se reduce la inversión inicial, y responder así a los pasajeros que desean utilizarlos de forma accesible. A juzgar por la sucesión de nuevos trenes lanzados por las compañías de JR, puede afirmarse que los servicios nocturnos a precios más accesibles avanzan por el camino de la recuperación. Crecen ahora las expectativas de que se amplíen las rutas, aumenten las frecuencias y aparezcan trenes aún más emocionantes.

(Imagen del encabezado: recreación del Luna Azul, cuyo debut está previsto para 2027 – imagen cortesía de JR East.)