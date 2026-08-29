Eventos que no hay que perderse en el otoño de 2026

Termina otro verano demasiado caluroso y llega la estación ideal para salir. Presentamos una selección de actos tradicionales, exposiciones destacadas y festivales para la temporada otoñal.

(Desde principios de septiembre) El otoño más temprano de Japón: Ginsendai, en el monte Akadake de Daisetsuzan

El Parque Nacional de Daisetsuzan, situado en el centro de Hokkaidō, es la zona montañosa de Japón donde antes se pueden contemplar los colores otoñales. Entre sus enclaves más célebres se encuentra Ginsendai, a 1.490 metros sobre el nivel del mar y punto de acceso a la ruta de ascenso al monte Akadake. La combinación cromática de árboles caducifolios y coníferas crea un impresionante degradado.



Colores otoñales de Ginsendai, en Akadake. (Photo AC)

(Del 12 al 18 de septiembre) Hōjōya del santuario Hakozaki-gū

El Hōjōya del santuario Hakozaki-gū, en Fukuoka, está considerado una de las tres grandes fiestas de Hakata, junto con el Hakata Dontaku de primavera y el Hakata Gion Yamakasa de verano. Este rito sintoísta de más de 1.000 años de historia nació a raíz de un oráculo divino que ordenaba celebrar una ceremonia de liberación de animales como expiación por las numerosas vidas arrebatadas durante las guerras. Sacerdotes sintoístas y niños ataviados con trajes ceremoniales de chigo liberan peces dorados durante el evento. Más de 500 puestos abarrotan el acceso al santuario y recrean el ambiente nostálgico de un festival de la era Shōwa.

Hōjōya, Santuario Hakozaki-gū.



Liberación de peces durante el Hōjōya del santuario Hakozaki-gū.

(Del 19 de septiembre al 17 de enero de 2027) Museo de Arte Fukuda: “Las formas del amor. Presentación de Chigo zōshi, legendario shunga”

El Museo de Arte Fukuda, situado en Arashiyama (Kioto) y propietario de una colección de unas 2.000 obras de célebres artistas japoneses desde el periodo Edo (1603-1868) hasta la actualidad, organiza su primera exposición dedicada al shunga. La muestra presenta por primera vez Chigo zōshi, una de las obras de shunga más antiguas que se conservan, fechada a finales del periodo Kamakura (principios del siglo XIV), que retrata escenas íntimas entre monjes y acólitos. También permite apreciar la sucesión ininterrumpida de emociones intensas como el amor, el deseo y el anhelo por otra persona mediante obras como Namichidori, de atrevidísimas representaciones, dibujada por el artista de ukiyo-e Katsushika Hokusai, conocido en todo el mundo por La gran ola de Kanagawa.

Las formas del amor, Museo de Arte Fukuda.



Katsushika Hokusai, Namichidori; solo se reproduce aquí un fragmento, ya que no es posible publicar la obra completa. (Imagen cortesía del Museo de Arte Fukuda)

(Desde mediados de septiembre hasta noviembre) Experimentar la recolección en Miharashi Farm, del Parque Agrícola de Habiro

Miharashi Farm, en el Parque Agrícola de Habiro, es un parque agrícola interactivo situado en una meseta de Ina (prefectura de Nagano) desde la que se contemplan los Alpes del Sur. Del 12 de septiembre al 12 de octubre se puede participar en la recolección de uvas de variedades como north red, Niágara y pione; entre el 3 y el 12 de octubre se suma la popular shine muscat. Desde principios de octubre hasta mediados de noviembre se puede disfrutar de la recogida de manzanas de variedades como Shinano sweet, Shinano gold y fuji.

Experimentar la recolección en Miharashi Farm, Parque Agrícola de Habiro.



Recogida de manzanas. (Imagen cortesía de Miharashi Farm)

(9 y 10 de octubre) Festival de Otoño de Takayama: Hachiman Matsuri

Hida-Takayama, en la ciudad de Takayama (prefectura de Gifu), conserva claramente la fisonomía de la antigua ciudad feudal del periodo Edo. El Festival de Otoño de Takayama, la gran fiesta anual del santuario Sakurayama Hachimangū, alcanza su momento más espectacular cuando se reúnen y exhiben las 11 suntuosas carrozas decoradas con la exquisita artesanía de los maestros de Hida. Entre sus numerosos atractivos figuran la “ofrenda de karakuri”, en la que varias personas manejan hábilmente numerosas cuerdas para dar vida a marionetas, la impetuosa danza del león, una procesión que parece salida de un rollo ilustrado, y el festival nocturno, cuando las carrozas recorren la ciudad iluminadas con farolillos.



(Imagen cortesía del Ayuntamiento de Takayama)

(Del 16 al 18 de octubre) Niihama Taiko Matsuri

El Niihama Taiko Matsuri, de la prefectura de Ehime y considerado uno de los tres grandes festivales de Shikoku, es una suntuosa y enérgica celebración otoñal con más de 1.000 años de historia. Un total de 54 gigantescas carrozas profusamente ornamentadas, llamadas taikodai, de 3 toneladas y 5,5 metros de altura, recorren la ciudad acompañadas cada una por 150 hombres. El momento culminante es el kakikurabe, cuando se reúnen varias carrozas y estas chocan entre sí haciendo retumbar el suelo. Su intensidad lleva el fervor festivo al punto culminante.

Niihama Taiko Matsuri, Ayuntamiento de Niihama.



Niihama Taiko Matsuri. (Imagen cortesía de la Asociación de Turismo y Productos de la Prefectura de Ehime)

(Del 30 de octubre al 3 de noviembre) Tokyo Ramen Festa 2026

Este es uno de los mayores eventos de ramen de Japón y se ha convertido en una tradición otoñal del Parque Olímpico de Komazawa, en Setagaya (Tokio). Reúne populares variedades de ramen de todo el país, desde Hokkaidō, al norte, hasta Kyūshū, al sur. Este año está prevista la participación de 12 establecimientos. Cada cuenco cuesta 1.100 yenes.



A la izquierda, el Tokyo Ramen Festa. A la derecha, Naruto-chan, el hada del ramen. (Imágenes cortesía del comité organizador)

(Finales de octubre) Paseo de los arces del lago Kawaguchi

Este famoso enclave otoñal se extiende a lo largo del río Nashigawa, en la orilla norte del lago Kawaguchi, uno de los Cinco Lagos del Fuji, en la vertiente de la prefectura de Yamanashi. Unos 150 arces bordean ambas orillas, algunos de los cuales superan los 100 años. Las hojas suelen alcanzar su máximo esplendor entre finales de octubre y mediados de noviembre; durante el día, el lugar ofrece una vista espectacular del monte Fuji entre el follaje otoñal. Tras la puesta de sol, la iluminación nocturna permite disfrutar de un paisaje distinto al del día.

Paseo de los arces del lago Kawaguchi, Federación de Turismo de Fujikawaguchiko.



(Pixta)

(Del 1 al 3 de noviembre) Onomichi Betchā Matsuri

Este festival del santuario Kibitsuhiko, en Onomichi (prefectura de Hiroshima), tiene su origen en unas plegarias ofrecidas para poner fin a una epidemia que se propagó durante el periodo Edo. En esta singular tradición, unos temibles demonios recorren la ciudad al grito de “Betchā, betchā”, persiguen a los niños y les golpean la cabeza. Se cree que recibir sus golpes concede beneficios como volverse más inteligente o no caer enfermo; por ello, los padres intentan que los demonios golpeen a sus hijos, aunque para los pequeños la experiencia sea un auténtico infierno de gritos y terror.

Onomichi Betchā Matsuri, Santuario Kibitsuhiko.



Onomichi Betchā Matsuri. (Asociación de Turismo de Onomichi)

(14 de noviembre) Taimatsu Akashi de Sukagawa

Este festival de más de 430 años de tradición se celebra cada año el segundo sábado de noviembre. Su origen se remonta al momento en que, ante el asedio de Date Masamune al castillo de Sukagawa, sus habitantes se congregaron con antorchas para defenderlo. Las antorchas gigantes miden 10 metros de longitud y pesan unas 3 toneladas. Cada una de las 30 grandes antorchas es transportada por 150 jóvenes, que recorren con ella la ciudad antes de alzarla en el monte Gorōzan y prenderle fuego. Un festival dinámico cuyas llamas tiñen de rojo el cielo nocturno de finales de otoño.

Taimatsu Akashi de Sukagawa, Viajes por Tōhoku.

Taimatsu Akashi de Sukagawa, Viajes por Tōhoku. Taimatsu Akashi, Patrimonio de los Paisajes Nocturnos de Japón.



Taimatsu Akashi. (Imagen cortesía de la Asociación de Turismo, Productos e Intercambio de Fukushima)

(Desde finales de noviembre) El otoño en los templos y santuarios de la antigua capital de Kamakura

La antigua capital, Kamakura, alberga numerosos templos y santuarios históricos cuyos orígenes se remontan a la época en que fue sede del shogunato. Kamakura muestra un rostro distinto en cada estación: cerezos en primavera, hortensias a comienzos del verano y hojas rojizas en otoño. En estas fechas, en particular, el sereno aspecto de los templos y el follaje otoñal acompañan al visitante por toda la ciudad; incluso los árboles de las calles y los jardines privados cambian de color, brindando una experiencia plena del otoño más característico de Japón.

Lista de lugares para contemplar el follaje otoñal, Asociación de Turismo de la Ciudad de Kamakura.

(Imagen del encabezado: vista del monte Fuji desde la orilla del lago Kawaguchi - Photo AC.)