Los compartimentos regresan al Tōkaidō Shinkansen: un espacio a medida para trabajar o descansar

Los compartimentos privados vuelven a algunos servicios de las líneas Tōkaidō y San’yō del Shinkansen. Los compartimentos, populares hasta 2003, regresarán como un nuevo espacio que incorpora, además, una tecnología pionera.

Privacidad y seguridad como prioridades

El nuevo servicio que llegará a las líneas Tōkaidō y San’yō del Shinkansen lleva por nombre “Supreme Class”. Su lanzamiento supondrá el regreso de los compartimentos privados entre Tokio y Shin-Osaka después de 23 años.

La modalidad totalmente privada Cabin (“cabina”) contará con un compartimento en los coches 7 y 10 de cada tren N700S de 16 coches; el del coche 7, con un asiento reclinable y un sofá enfrentados, podrá acoger a dos personas. El del coche 10 será individual. Las puertas estarán equipadas con cerradura electrónica y bloqueo automático, y se abrirán mediante la tarjeta IC de transporte o el código QR utilizados para el viaje. El diseño cuida así no solo la privacidad, sino también la seguridad.

Una tableta instalada en el interior permitirá regular la inclinación del asiento, la iluminación, el aire acondicionado y el volumen de los avisos a bordo, entre otras funciones. El compartimento ofrecerá además Wi-Fi exclusivo sin límite de tiempo, altavoces integrados en el asiento con reducción de fugas de sonido, una mesa amplia y tomas de corriente.

A lo largo del año fiscal 2027 se añadirá también Seat (“asiento”), una modalidad semiprivada con puerta provista de cerradura electrónica y un asiento con una amplia carcasa envolvente en el respaldo. El asiento podrá girarse para que dos viajeros se sienten frente a frente.

Entre Tokio y Shin-Osaka, mediante el servicio de reserva online Smart EX, el compartimento para dos personas del coche 7 costará 60.790 yenes por adulto y trayecto, mientras que el compartimento individual del coche 10 costará 42.390 yenes. Si se comparte el compartimento del coche 7 con otro pasajero, este deberá disponer por separado de un billete y un suplemento de expreso válidos para ese tren, ya sea en un asiento no reservado, reservado de clase ordinaria, o en un Green Car. A modo de referencia, en este mismo trayecto, el Nozomi cuesta actualmente 13.780 yenes en un asiento no reservado de clase ordinaria, 14.720 yenes en uno reservado y 19.590 yenes en Green Car, siempre en temporada ordinaria.

La apuesta de la Supreme Class por el confort parece responder al propósito de elevar el valor añadido del tiempo de viaje en el Tōkaidō Shinkansen, ante la previsible migración de los pasajeros que priorizan la velocidad a la línea Chūō Shinkansen de levitación magnética (Shinagawa-Nagoya), cuya inauguración se espera a partir de 2036.

Pero ¿a qué tipo de usuario se dirige?

JR Central explica: “Decidimos introducir unos asientos de categoría superior, que combinaran privacidad y calidad, tras recibir peticiones de instalaciones y servicios aún más refinados que los de los Green Car, donde ya es posible viajar cómodamente. Esperamos que los utilicen quienes deseen relajarse a bordo sin preocuparse por cuantos los rodean, incluidos los viajeros procedentes del extranjero” (Oficina de Relaciones Públicas de Tokio). El espacio resultará especialmente atractivo para famosos y deportistas de élite que quieran evitar miradas indiscretas.

JR West, que opera la línea San’yō del Shinkansen, expresó también sus expectativas ante esta nueva propuesta de valor: “Creemos que ofrecerá una nueva opción a quienes busquen más privacidad y calidad que en un Green Car” (Departamento de Comunicación Corporativa).



Izquierda: la cerradura electrónica del compartimento se abre con una tarjeta IC de transporte o un código QR; arriba a la derecha: la tableta interior permite regular la inclinación del asiento y la iluminación, además de pedir bebidas y dulces; abajo a la derecha: la entrada del coche que alberga los compartimentos luce el logotipo de Supreme Class. (Imágenes cedidas por JR Central)

Cómo convencer a directivos que prefieren el avión

De los dos conceptos que ambas compañías destacan —privacidad y refinamiento—, el primero se apoya en una instalación especialmente notable. Se trata de una red Wi-Fi exclusiva para cada compartimento, basada en una tecnología inédita en vehículos ferroviarios, que incluye instalar una antena transparente de vidrio compatible con 5G en la ventana del coche para estabilizar la calidad de la conexión. Gracias al aislamiento del compartimento y a la estabilidad de la red, será posible participar en videoconferencias sin preocuparse por el entorno.

En cuanto al refinamiento, el propio espacio privado del compartimento transmite una sensación de exclusividad y privilegio. Del mismo modo que en una organización los despachos individuales se reservan a la presidencia y a otros altos cargos, disponer de un espacio independiente puede considerarse un símbolo de estatus.

La secretaria de una gran empresa con sede en Tokio lo explica así.

“En nuestra empresa, tanto el director general como el presidente del consejo de administración viajan exclusivamente en avión cuando van a Osaka. Al parecer les gusta el trato especial: hacen los trámites en una sala VIP y después los llevan directamente hasta el avión. Una vez le dije al director general que solo había podido reservarle un asiento en el Green Car del Shinkansen, y puso una cara de evidente disgusto. Cuando se lo comenté a mi superior, me respondió: ‘Si aún existieran los antiguos compartimentos, habría quedado encantado’. Por eso, quizá se muestre incluso deseoso de utilizar los nuevos compartimentos del Shinkansen”.

Por supuesto, para un directivo con una agenda apretada, el compartimento privado del Shinkansen no es un mero lugar donde recrearse en esa sensación de privilegio. También permite celebrar videoconferencias durante el trayecto, dar instrucciones por teléfono a distintas partes implicadas o concentrarse en la lectura de documentos ultraconfidenciales.



Compartimento para dos personas de la Supreme Class de las líneas Tōkaidō y San’yō del Shinkansen. (Imagen cortesía de JR Central)

Este autor viajó por curiosidad en uno de los compartimentos Green de la serie 100 cuando tenía poco más de 20 años. Como podía utilizarlo a un precio asequible con un bono Green exclusivo para el servicio Kodama, realicé el trayecto de Tokio a Kakegawa.

Nada más partir sentí euforia, pero la tensión de estar dándome un lujo y la soledad de pasar el tiempo aislado hicieron que empezara a aburrirme poco después de dejar atrás Odawara. El compartimento estaba en el piso inferior de un coche de dos plantas y las vistas no eran demasiado buenas, lo que probablemente contribuyó a ese hastío. Recuerdo que al llegar a Kakegawa sentí una especie de alivio. Visto en perspectiva, por aquel entonces ni necesitaba privacidad ni me encontraba en una posición que me permitiera saborear con holgura aquella sensación de refinamiento.



Compartimento Green Car del prototipo de la serie 100, segunda generación del Tōkaidō y San’yō Shinkansen, conocida como el Nuevo Shinkansen. Fue la primera serie del Shinkansen en incorporar coches de dos pisos con Green Car y restaurante; marzo de 1985, depósito ferroviario del Shinkansen de Ōi, Tokio. (Jiji Press)

JR East desplegará plazas enfocadas en el trabajo, además de la “Gran Class”

Cuando se habla de servicios de alta gama en el Shinkansen, no puede olvidarse la Gran Class de JR East.

La Gran Class debutó en marzo de 2011 en los trenes E5 Hayabusa de la línea Tōhoku del Shinkansen, con 18 plazas por coche y asientos reclinables eléctricos. En 2015 se extendió a la línea Hokuriku; en 2016, a la de Hokkaidō, y en 2019, a la Jōetsu.

Hay trenes con un asistente exclusivo que sirve comidas ligeras y bebidas, incluidas las alcohólicas, y otros en los que solo se ofrece el asiento. En 2022 se renovó el servicio a bordo de los primeros. La comida ligera se sustituyó por un refrigerio que permite elegir entre un menú japonés y otro occidental.

Entre Tokio y Shin-Aomori, el suplemento de Gran Class con bebidas y comida ligera asciende a 13.600 yenes, al margen del billete y el suplemento de expreso. En temporada ordinaria, el precio total de un trayecto es de 31.180 yenes.

Sobre los objetivos y la valoración de la Gran Class hasta la fecha, JR East explica: “Iniciamos el servicio pensando, por ejemplo, en trabajadores que quisieran relajarse a bordo para concentrarse en el trabajo al llegar a su destino y en viajeros maduros, de mediana y avanzada edad, que quisieran hacer del viaje una ocasión especial. Muchos consideran sus amplios asientos, que ofrecen un generoso espacio, como un entorno privado y sereno” (Departamento de Comunicación Corporativa).



Interior de la Gran Class de las líneas Tōhoku-Hokkaidō, Jōetsu y Hokuriku del Shinkansen. (Imagen cortesía de JR East)



Menú japonés y sake del refrigerio servido en la Gran Class durante el verano de 2026. (Imagen cedida por JR East)

Los planes publicados hasta ahora para los nuevos trenes de la serie E10 del Tōhoku Shinkansen, cuyo inicio del servicio comercial está previsto dentro del año fiscal 2030, no incluyen la Gran Class. Sin embargo, se prevé otra novedad para el espacio interior.

“Está previsto introducir un servicio con funciones que potencien aún más la idea de aprovechar el tiempo de viaje. Será una evolución del Train Desk (asientos reservados de clase ordinaria orientados al trabajo y el estudio), con una disposición de 2+2 asientos, mesas que faciliten el trabajo y separadores entre las plazas, entre otras mejoras” (misma fuente).

A la amplitud y la relajación se sumará así una nueva alternativa: un espacio para concentrarse en el trabajo.

Hasta ahora, las distintas líneas del Shinkansen habían tratado de satisfacer la demanda de disponer de este medio de transporte en cualquier momento, principalmente aumentando la capacidad con más servicios. Las nuevas iniciativas de las compañías JR parecen responder a una estrategia destinada a atender necesidades cada vez más diversas y exigentes, como “disfrutar del propio viaje” o “decidir por uno mismo cómo aprovechar el tiempo de desplazamiento”.

(*Todos los precios y tarifas corresponden a agosto de 2026.)

(Imagen del encabezado: compartimento individual de la Supreme Class de las líneas Tōkaidō y San’yō del Shinkansen - imagen cortesía de JR Central.)