Cascabeles con silenciador, aerosoles de largo alcance y cámaras con IA: evolucionan las medidas contra los osos

Ante la sucesión de ataques de osos a personas, los productos para prevenirlos evolucionan. Repasamos las últimas soluciones y servicios, que van mucho más allá del tradicional cascabel para osos.

Los cascabeles para osos evolucionan: mecanismos para silenciarlos, sonidos electrónicos y luces

“Clin, clin…”

Los cascabeles y campanillas que suenan a cada paso son uno de los artículos más habituales para mantener alejados a los osos durante las excursiones por la montaña. Como estos animales tienden a evitar el contacto con las personas, se considera eficaz que les anunciemos nuestra presencia mediante el sonido.

El Ministerio de Medioambiente también recomienda consultar los avisos de avistamientos, desplazarse en grupo y llevar algún objeto sonoro, como una campanilla o una radio, cuando se visita una zona habitada por osos.



Campanillas de distintos diseños para alejar a los osos; algunos cuentan con un mecanismo para silenciarlas. (Redacción de nippon.com)

La tienda de material de montaña Sakaiya Sports, situada en Jinbōchō (Tokio), ha colocado cerca de su entrada una sección visible de productos contra los osos, con cascabeles de muy diversos diseños. Cada vez se venden más modelos prácticos, como algunos que pueden silenciarse en zonas urbanas, y otros que incorporan adornos o que llevan un silbato.

El responsable de ventas, Suga Shin’ya, explica: “Muchos clientes eligen teniendo en cuenta el diseño, el sonido y las funciones”. Además de los montañeros, algunas empresas que realizan estudios ambientales en la montaña han comprado lotes de estos productos hasta agotar las existencias.

También hay aparatos electrónicos capaces de emitir a gran volumen ladridos, sirenas o sonidos de cascabeles. Se activan con un botón cuando es necesario, y disponen de una luz intensa para ahuyentar a los osos.



Artículos de Sakaiya Sports para ahuyentar a osos. (Redacción de nippon.com)

Conviene comprobar las prestaciones de los aerosoles antiosos

También preocupa la presencia de osos que no temen a las personas, como los que aparecen a veces en las ciudades. En caso de encontrarse con uno, el aerosol antiosos puede convertirse en el último recurso. Se pulverizan a corta distancia sustancias irritantes derivadas de los chiles y pimientos hacia la cara del animal para frenar temporalmente su ataque o aproximación.

En Sakaiya Sports se venden aerosoles que cuestan desde unos 6.000 yenes por unidad hasta casi 20.000. Entre los productos expuestos hay uno nuevo con un alcance anunciado de 12 metros y otro que incluye un envase de prácticas. Según la tienda, pese a su precio, los excursionistas y otros clientes siguen comprándolos.

El alcance, la duración y la dispersión de la pulverización varían según el producto, por lo que es imprescindible comprobarlos antes de la compra. En agosto de 2026, el Ministerio de Medioambiente comunicó a los fabricantes y vendedores de aerosoles antiosos los requisitos recomendados relativos a ingredientes, alcance y duración del rociado, patrón de dispersión, mecanismo de pulverización, dispositivo de seguridad y fecha de caducidad. Por su parte, la Agencia de Asuntos del Consumidor aconseja a los compradores asegurarse de que el producto sea específicamente para repeler osos, y llevarlo en un lugar accesible para poder usarlo de inmediato en caso de emergencia. Si en ese momento el aerosol no funciona como se esperaba, el usuario puede ver su vida en peligro.



Productos contra osos expuestos en una feria especializada en prevención de desastres para administraciones locales y entidades públicas. (Jiji Press)

Los aerosoles antiosos no pueden llevarse a bordo de un avión. Quienes viajen en avión a una zona habitada por osos deben considerar la posibilidad de alquilarlos o adquirirlos allí.

Reducir la gravedad de las lesiones en caso de ataque

También ha surgido la idea de reducir directamente los daños en caso de ataque. Muchas de las heridas causadas por osos afectan a la cara y la cabeza, por lo que pueden poner en peligro la vida.

En septiembre, la Universidad de Akita anunció el inicio de un “Proyecto para reducir la gravedad de las lesiones causadas por osos”. Además de difundir las posturas de protección que deben adoptarse ante un encuentro, desarrollará artículos para reducir los daños, como sombreros y guantes que protejan el cuerpo.

Varias empresas comercializan ya prendas protectoras contra las garras de los osos.

La IA y los sensores detectan zonas frecuentadas por osos

También avanzan las tecnologías destinadas a prevenir esos encuentros. Nuevos dispositivos digitales permiten localizar y compartir las zonas donde aparecen osos con frecuencia para evitar encontrarse con ellos.

En algunos lugares se instalan cámaras con inteligencia artificial en zonas donde ya se han registrado osos para vigilar su presencia. Cuando se detectan sus movimientos, un sistema informa de ello a quienes lo han solicitado, mediante avisos por megafonía o por correo electrónico.



La cámara con sensores de IA del sistema Bealert detecta osos, alerta a las personas y emite sonidos de gran volumen para ahuyentar a los animales. (Instituto de Control de Plagas, PR Times)

Las prefecturas están creando páginas web que reúnen los avistamientos en un mapa. Aunque cada región les da nombres propios, como Mapa de avistamientos de osos, o Kumadasu, todos permiten consultar prácticamente del mismo modo dónde se han detectado estos animales. En las páginas municipales dedicadas a los osos se ofrecen enlaces a esos mapas e instrucciones para utilizarlos.



Pantalla de Kumadasu, el mapa de avistamientos de osos de la prefectura de Akita. (Jiji Press)

También han aparecido servicios como KumaP y Fastbear, que recopilan los avistamientos de todo el país a partir de los avisos de las autoridades locales y de los datos de cámaras especializadas.

Productos que repelen a los osos mediante el olor

También existen productos que aprovechan el agudo olfato de los osos para alejarlos. Son repelentes elaborados con orina de lobo, estrellas de mar desecadas o capsaicina, un componente del chile.

Por otra parte, es importante gestionar adecuadamente la comida y los residuos orgánicos para evitar que los olores que atraen a los osos salgan al exterior. En los campamentos se recomienda, por ejemplo, utilizar bolsas de basura con un cierre hermético especial.

En zonas como Hokkaidō y Nagano, con una larga experiencia en la prevención de incursiones de osos en áreas residenciales, se están reforzando las puertas de los puntos de recogida de basura para impedir que los osos accedan a los residuos orgánicos. La organización sin ánimo de lucro Picchio, con sede en Karuizawa (prefectura de Nagano), comercializa el contenedor Bear Smart Box, cuya estructura resistente impide físicamente que los osos lo abran.



Prueba del contenedor Bear Smart Box, dotado de un cierre que dificulta a los osos abrir la tapa, en el parque de osos de Noboribetsu. (Organización sin ánimo de lucro Picchio, PR Times)

La prevención ya no se limita a llevar campanillas: hoy existe toda una variedad de productos contra los osos. Sin embargo, ninguna herramienta ofrece una protección infalible. La mejor defensa es comprender bien las funciones y los límites de cada una y cambiar nuestros hábitos para evitar los encuentros con estos animales.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: artículos contra los osos muy vendidos tanto para las actividades al aire libre y el montañismo como para prevenir su aparición en zonas urbanas - Pixta.)