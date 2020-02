Un día como hoy en Japón: 3 de febrero

Un día como hoy en Japón

1901, muere Fukuzawa Yukichi

Fallece a los 66 años Fukuzawa Yukichi, el pensador e ideólogo de la ilustración durante el período Meiji y fundador de la Universidad Keiō. Durante su juventud, Fukuzawa fue educado en los estudios rangaku (estudios holandeses) en la Escuela Ogata de Osaka. Durante su visita a Yokohama después de que se abriera este puerto a las potencias extranjeras, Fukuzawa no logró comunicarse en holandés. En ese momento descubrió que el idioma internacional era el inglés, y se afanó en aprenderlo por sí mismo. Visitó Europa y los Estados Unidos en tres ocasiones como miembro de varias misiones enviadas por el Gobierno del shogún. Entre sus obras destacan Gakumon no susume (Estímulo al estudio) y Bunmeiron no gairyaku (Esbozo de la teoría de la civilización), en las que defendió que Japón debía desarrollarse por sí mismo para competir con las potencias occidentales, y en las que hizo hincapié en la importancia de la autonomía del individuo y el aprendizaje práctico para fortalecer el país. Durante su vida, Fukuzawa emprendió numerosos proyectos, como la fundación de un club de empresarios para los egresados de la Universidad Keiō o la creación del diario Jiji Shinpō, etc.

Artículo relacionado

Otros hechos históricos

1972, se inauguran los XI Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo. Es la primera vez que unos juegos olímpicos de invierno tienen lugar en un país de Asia. Este evento tiene lugar durante 11 días hasta el 13 de febrero con 6 disciplinas y 35 categorías. Japón consigue las medallas de oro, plata y bronce en salto de esquí de 70 metros. El Comité Olímpico de Japón anunció el 29 de enero de 2020 que Sapporo será una ciudad candidata para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030.

2006, la Dieta aprueba la Ley de ayuda a las víctimas del asbesto como medio para indemnizar a las personas afectadas por las enfermedades derivadas de este material utilizado en la protección contra incendios de los edificios, cuya inhalación provoca cáncer de pulmón y de intestino, entre otras dolencias. El nombre completo de esta legislación es “Ley para aliviar los daños que el asbesto ha ocasionado en la salud”, y con ella se establece que el Estado asumirá todos los costes sanitarios de los pacientes afectados por las enfermedades relacionadas con este material, y ayudará a las familias de los fallecidos por esta causa. El 27 de marzo la ley entra en vigor. El 30 de agosto de 2011 la ley es reformada para extender el plazo de validez de esta y continuar ofreciendo las ayudas y expandir sus objetivos.