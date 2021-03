Un día como hoy en Japón: 20 de marzo

Un día como hoy en Japón

1995, la secta Aum Shinrikyō atenta con gas sarín en el metro de Tokio

Alrededor de las 8:00 a.m., varios miembros de la secta Aum Shinrikyō rocían gas sarín en tres líneas de metro de Tokio (Hibiya, Marunouchi y Chiyoda). Trece personas que se dirigían al trabajo mueren y más de 6.000 resultan gravemente heridos. Este ataque se produce después de que el gurú y cabecilla del grupo, Asahara Shōkō (nombre real: Matsumoto Chizuo), se sintiera amenazado por una inminente investigación a Aum Shinrikyō, motivo por el que ordenó rociar el sarín producido por la secta en el metro durante la hora punta. Cinco miembros de alto rango del grupo apuñalan bolsas de plástico que contenía sarín con un paraguas puntiagudo y rocían el líquido. El plan de Asahara era bloquear las pesquisas rociando sarín, pero el 22 de marzo la policía hace una redada en 25 instalaciones de la secta en todo el país. Uno tras otro, los miembros más importantes del grupo fueron detenidos. El 16 de mayo, Asahara también fue detenido como cabecilla del ataque con gas sarín en el metro mientras se escondía en una habitación oculta en una instalación de la secta en el pueblo de Kamikuishiki (actual ciudad de Fujikawaguchiko) en la prefectura de Yamanashi. Asahara y otras 10 personas serán condenadas a muerte y ejecutadas por asesinato y otros delitos, y otras cuatro recibirán una sentencia de prisión con tiempo indefinido. El Estado define la serie de crímenes de Aum Shinrikyō como terrorismo ya que tratan de destruir el sistema de gobierno. Gracias a esto puede ofrecer ayudas económicas a las víctimas.

Otros hechos históricos

1703, los rōnin de Akō, antiguos vasallos del antiguo señor del feudo de Harima Akō, Asano Takumi no Kami Naganori, reciben la orden del shogunato de morir mediante seppuku (suicidio ritual para salvar el honor cortándose el vientre). Los 46 rōnin fueron divididos en cuatro grupos en las casas de los daimio y se quitan la vida ese mismo día. Mientras algunos argumentaban que los rōnin de Akō debían ser perdonados porque eran leales a su señor, otros sostenían que debían ser decapitados, lo que llevó a un debate dentro del shogunato. Se dice que el shōgun de la época, Tokugawa Tsunayoshi, se inclinaba por la idea de perdonarles la vida. En respuesta, el erudito confuciano Ogyū Sorai creía que el seppuku era la forma adecuada de preservar el honor de los samuráis y argumentó: “Es justo vengar la muerte de su señor. Sin embargo, esa lógica no es más que la perspectiva personal y privada. Si la lógica personal perjudica a la lógica pública, las leyes del país no podrán sostenerse en el futuro”. Tsunayoshi, al escuchar esto, decidió castigarles con el seppuku.

1882, se inaugura el Zoológico de Ueno como instalación anexa a un museo (actual Museo Nacional de Tokio) bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Comercio. Es el primer zoológico de Japón. El parque Ueno, cuyo nombre oficial es Parque Ueno Onshi (“onshi” significa “regalo imperial”), donde se encuentra el zoológico, solía ser el templo Kan’ei-ji, que era el templo familiar del clan Tokugawa en el periodo Edo. A finales del periodo Edo, el templo fue atacado por las fuerzas gubernamentales y sus principales edificios fueron incendiados. Tras la Restauración Meiji, el Gobierno oprimió severamente el templo y lo confiscó. Lo desarrolló como un parque urbano y también se construyó un zoológico en él. En 1886, el parque Ueno y el zoológico pasarán a estar bajo la jurisdicción del Ministerio de la Casa Imperial (actual Agencia de la Casa Imperial), y en 1924 serán cedidos a la ciudad de Tokio para conmemorar el matrimonio del Príncipe Heredero (Emperador Shōwa). Por ello, su nombre oficial es “Zoológico Ueno de Tokio cedido por la Casa Imperial”. Con una superficie total de 139.300 metros cuadrados, es un típico zoológico urbano situado en el centro de la ciudad. El número de visitantes del zoológico es de unos 4 millones al año, el mayor de Japón, porque tiene un fácil acceso en transporte público además de criar y exhibir a los populares pandas gigantes. El zoológico mantiene 2.500 animales de unas 350 especies.