Un día como hoy en Japón: 14 de abril

Un día como hoy en Japón

2016, un terremoto de magnitud 6,7 tiene lugar en Kumamoto

A las 9:26 se produce un terremoto de magnitud 6,7 con hipocentro en el área de Kumamoto de la prefectura homónima. La localidad de Mashiki registra una intensidad sísmica de 7 en la escala japonesa. Es la cuarta vez en la historia de estas mediciones que se alcanza esta intensidad en el país. Es la primera vez que la región de Kyūshū, que hasta entonces se creía que era una zona de bajo riesgo sísmico, sufre un gran terremoto. 28 horas después de este sismo, el día 16 de abril a la 1:25 de la mañana, tiene lugar un nuevo terremoto, con el mismo hipocentro, de magnitud 7,3, mayor que la registrada anteriormente. En Mashiki y Nishihara la intensidad sísmica es de 7. Es la primera vez en la historia que se registra dos veces esta intensidad en el mismo punto. La Agencia Meteorológica de Japón cataloga el temblor del día 14 como un “premonitor”, y el del día 16 como el terremoto principal. Esta serie de sismos son llamados “El terremoto de Kumamoto del año 28 de Heisei”. Los datos de la prefectura del 28 de febrero de 2017 concluyen que el desastre dejó 204 fallecidos y 2.671 heridos de diversa gravedad. En septiembre de 2016 los daños materiales se calculaban en 3,8 billones de yenes.

Otros hechos históricos

1947, se promulga la Ley de Prohibición del Monopolio Privado y de Garantía del Comercio Justo (más conocida como Ley Antimonopolio), una legislación pensada para asegurar una competencia justa entre corporaciones privadas. El objetivo de esta ley es proteger a los consumidores mediante la revitalización de las actividades económicas. Con la promulgación de esta legislación también se establece la Comisión del Comercio Justo, un órgano regulador. En 1977 la ley es reformada y se refuerzan los poderes de la comisión.

1955, comienza en el canal NHK el primer concurso televisivo de Japón, Watashi no Himitsu (Mi secreto). En este programa, una adaptación del show MY SECRET de la televisión estadounidense, varios intelectuales de diversos ámbitos de la cultura deben descubrir mediante preguntas el secreto de un invitado no famoso que goza de un talento o una experiencia particular. En diciembre del año anterior había comenzado el llamado “auge económico de Jinmu”, y en 1956 el libro blanco sobre la economía reconocía que Japón “ya no estaba en la posguerra”. Esta es la época en la que se generaliza la compra de los televisores, y muchas familias se sientan frene a la pantalla para descubrir juntas el “secreto” de este programa. Este show, que es de los primeros programas de la televisión nipona, continúa sus emisiones durante 12 años.

1997, cierran la compuerta de la bahía de Isahaya en Nagasaki para iniciar los trabajos de terraplenado para ganar tierra al mar. La escena en la que la compuerta de acero, conocida popularmente como “la guillotina”, se introduce en las aguas de la bahía conmociona a muchos de los japoneses. Esta bahía es una de las llanuras de marea más grandes del país y es el hábitat de la especie Boleophthalmus pectinirostris. Las obras de terraplenado cuestan unos 253,3 mil millones de yenes, y los campos de cultivo y el estanque agrícola se completan en un período de 10 años. La bahía de Isahaya se encuentra en la parte sur del mar de Ariake, y el cierre de la compuerta trae consigo daños en el cultivo de alga nori y del molusco bivalvo de alta calidad Atrina pectinaca en sus inmediaciones.