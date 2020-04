Un día como hoy en Japón: 25 de abril

Un día como hoy en Japón

1980, se alcanza un decisión política sobre el boicot de las Olimpiadas de Moscú

El Gobierno notifica al Comité Olímpico Japonés (JOC) que no es deseable que participe en los Juegos Olímpicos de Moscú, que se celebran ese verano. El 24 de mayo, el JOC celebra una reunión general extraordinaria y decide, con una gran cantidad de votos a favor, no participar en los Juegos Olímpicos. En respuesta a la invasión militar de Afganistán por parte de la Unión Soviética en diciembre del año anterior, el presidente estadounidense Carter pidió a los países occidentales que boicotearan las Olimpiadas de Moscú, y el Gobierno japonés decidió hacer lo mismo. En la mayoría de las competiciones son las delegaciones olímpicas quienes seleccionan a los participantes, y los atletas que se decía ganarían en Moscú exigieron poder competir; pero el JOC, que depende del Gobierno para buena parte de sus fondos, no tuvo más remedio que renunciar.

88 países participaron en los Juegos, celebrados entre el 19 de julio y el 3 de agosto. Además de Estados Unidos y Japón, otros 66 países, incluidos varios países de Europa occidental, boicotearon el evento.

2005, sucede un descarrilamiento en la línea JR Fukuchiyama y 106 pasajeros fallecen

Se produce un descarrilamiento en la línea JR Fukuchiyama (también llamada línea Takarazuka) en la ciudad de Amagasaki, prefectura de Hyōgo. Durante la hora punta de la mañana, un tren cargado de trabajadores y estudiantes de camino a la ciudad entró en una curva frente a la estación de Amagasaki a una velocidad de 116 km/h, muy superior a los 70 km/h del límite establecido. De los siete vagones de que estaba compuesto, se descarrilaron del primero al quinto, y los dos primeros chocaron con un edificio de apartamentos cercano a las vías. Murieron un total de 107 personas: el conductor y 106 pasajeros; otras 562 resultaron heridas. Como posible precursor del accidente se señaló la gran importancia que JR West otorga a la conveniencia y la velocidad. Después del accidente la empresa lanzó un “horario relajado”, y cambió su política para comenzar a invertir en medidas de seguridad.

Otros hechos históricos

1957, se promulga la ley básica para el mantenimiento de carreteras

Se promulga la Ley de Autopistas Nacionales. El Gobierno había buscado financiamiento del Banco Mundial, el cual financia infraestructuras de países en desarrollo, para construir nuevas carreteras. El comité del Banco Mundial para la inspección del estado de las vías públicas llegó a Japón en 1956 y presentó un informe señalando las malas condiciones de las carreteras. Como resultado, el Gobierno decidió cambiar su transporte terrestre, centrado hasta entonces en el ferrocarril, y desarrollar las redes viales. La Ley de Autopistas Nacionales establece elementos básicos con respecto a la designación de rutas, su mantenimiento, administración, estructura y reparación. Su objetivo principal era contribuir al desarrollo del tráfico de automóviles mediante la mejora de las carreteras dedicadas a ellos.

1989, el primer ministro Takeshita anuncia su renuncia

El primer ministro Takeshita Noboru, famoso por haber introducido en Japón el impuesto al consumo, asumió la responsabilidad por la desconfianza política que había originado el escándalo Recruit (un caso de corrupción), y anunció su renuncia al cargo tras el establecimiento de los presupuestos del Estado. El Gabinete se vio obligado a dimitir en pleno el 3 de junio.

1994, dimite en masa el Gabinete Hosokawa

El gabinete de Hosokawa Morihiro renuncia tras 260 días en el cargo. El Gabinete, compuesto por una coalición de siete partidos -Nihon Shintō (Nuevo Partido de Japón), partido liderado por Hosokawa, Shinseitō (Partido de la Renovación), Shintō Sakigake (Nuevo Partido Sakigake), Shakaitō (Partido Socialista), Kōmeitō, Minshatō (Partido Socialista Democrático) y Shakai Minshu Rengō (Federación Socialdemócrata)-, junto a Minshu Kaikaku Rengō (Alianza Reformista Democrática), grupo parlamentario de la Cámara de Consejeros, contaba con un alto índice de aprobación en el momento de la investidura. Había logrado, por ejemplo, la reforma del sistema electoral con la que el sistema de elecciones de la Cámara Baja pasaba del sistema convencional de circunscripciones medianas a un sistema paralelo de representación proporcional de circunscripciones de un solo escaño. El Gabinete anunció un nuevo impuesto nacional de bienestar que reemplazaría al impuesto sobre el consumo y elevaría la tasa impositiva del 3 % al 7 %, pero eso solo significaría un aumento en la tasa del impuesto sobre el consumo, lo cual provocó una fuerte oposición en la coalición, que terminó por descartar la idea. Cuando el partido de la oposición, el Jimintō (Partido Liberal Democrático), llamó la atención sobre el problema de la deuda contraída con la empresa de transporte Sagawa Kyūbin, el gabinete Hosokawa perdió de golpe su impulso y se vio obligado a retirarse.