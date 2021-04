Un día como hoy en Japón: 28 de abril

Un día como hoy en Japón

866, sucede el “Incidente Ōtenmon” en Heian-kyō

La puerta Ōtenmon del palacio imperial de Heian-kyō (nombre original de la actual ciudad de Kioto) es destruida por un incendio provocado. El incendiario, dainagon Ban no Yoshio, intenta inculpar a Minamoto no Makoto acusándole falsamente del crimen, pero el abuelo del emperador, Fujiwara no Yoshifusa, aprovecha el incidente para acabar con el clan Ban y establecer su supremacía. El suceso, conocido como el “Incidente de Ōtenmon”, es el tema del “Ban Dainagon Ekotoba”, uno de los cuatro grandes rollos ilustrados de Japón. La primera parte del rollo superior representa a un grupo de kebiishi (guardias) que tras enterarse del incendio se dirigen corriendo hacia la puerta y los curiosos que acuden desde la puerta de Suzakumon, que está a sotavento, hasta la puerta de Ōtenmon en llamas.

Otros hechos históricos

1856, el gobierno de Edo abre el Kōbusho, una escuela para formar a los soldados del shogunato

El shogunato de Edo abre el Kōbusho por orden del secretario general Abe Masahiro en respuesta a la inseguridad política tras la llegada de Perry. La escuela se establece como un centro de entrenamiento de artes marciales para que los vasallos directos de los Tokugawa y sus hijos aprendan a manejar la espada, la lanza y la artillería para elevar su moral. Se establece en Tsukiji. Posteriormente, la escuela de formación naval del shogunato se establecerá en Tsukiji y la escuela se traslada a Kanda Ogawachō (actual Kanda Misakichō) en Tokio.

1949, anuncio de la tabla de fuentes tipográficas para los “tōyō kanji”

El Consejo de Ministros anuncia la “Tabla de fuentes tipográficas de los caracteres kanji de uso cotidiano” (tōyō kanji) para definir los estilos de 1.850 caracteres. Estos kanji se anunciaron en 1946, limitando el número de kanji utilizados en la vida cotidiana a 1.850. Entre los ejemplos de uso cotidiano se enumeraron las leyes y reglamentos, los documentos oficiales, los periódicos y las revistas. Sin embargo, debido a que se utilizaron diferentes tipos de caracteres en el tipo de kanji, la tipografía original se unifica y se anuncia como un aviso del Gabinete. No obstante, dado que resulta difícil utilizar los kanji de uso cotidiano por ser muy restrictivos, en octubre de 1981 se anuncian los “kanji regulares” (jōyō kanji) y se suprimen los kanji de uso cotidiano.

1952, el Tratado de Paz de San Francisco y el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos entran en vigor

Entra en vigor el Tratado de Paz firmado el 8 de septiembre del año anterior entre Japón y 48 naciones aliadas, entre ellas los Estados Unidos y el Reino Unido, para poner fin al estado de guerra de la Segunda Guerra Mundial y restablecer las relaciones diplomáticas. El tratado también se conoce como el Tratado de Paz de San Francisco, llamado así por el lugar donde se celebró la ceremonia de la firma. El tratado puso fin a la ocupación de las potencias aliadas y restauró la soberanía de Japón. El mismo día entra en vigor el Tratado de Seguridad entre Japón y EE. UU., que se firmó el mismo día que el Tratado de Paz de San Francisco, permitiendo que las tropas estadounidenses permanezcan en Japón. En aquel momento, había fuerzas en Japón que abogaban por una “paz total” que incluyera a la Unión Soviética (actual Rusia) y a otras naciones, y criticaron la firma del Tratado de Paz por considerar que era una “paz separada” con el bando liberal liderado por Estados Unidos.

1952, se firma el Tratado de Paz entre la República de China y Japón, que expirará en 1972

Japón firma el Tratado de Paz entre China y Japón con la República de China (Gobierno de Taipei) en Taiwán. El tratado pone fin al estado de guerra entre Japón y la República de China y reanuda las relaciones entre ambos países. El tratado se firma en Taipei coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Paz de San Francisco, en respuesta a la postura de Estados Unidos de que el Gobierno de Taipei, dirigido por el presidente Chiang Kai-shek, era el representante legítimo de China. Esto conduce a un aumento del intercambio cultural y del comercio. Sin embargo, con la Declaración Conjunta Japón-China firmada el 29 de septiembre de 1972, se establecen relaciones diplomáticas con la República Popular China y el Gobierno japonés declara el tratado extinto.