Un día como hoy en Japón: 3 de mayo

Un día como hoy en Japón

1962, un accidente de ferrocarril en Mikawashima deja 160 víctimas mortales

Un tren de carga de Nippon Kokuyū Tetsudō (Ferrocarriles Nacionales de Japón) descarrila cerca de la estación de Mikawashima de la línea Jōban en el distrito de Arakawa, Tokio. El accidente se produjo al chocar dos trenes. Murieron 160 personas y 300 sufrieron heridas de diversa consideración. Una locomotora de vapor que circulaba por la línea de carga descendente entre Mikawashima y Minami Senju descarriló y se detuvo. Inmediatamente después, un tren de pasajeros que viajaba de Ueno a Toride, que salió de la estación de Mikawashima con un minuto de retraso, chocó con la locomotora descarrilada y también se salió de la vía. Cuando los pasajeros comenzaron a caminar de vuelta a la estación de Mikawashima siguiendo las instrucciones de la tripulación del tren, otro tren de pasajeros que salía de la estación de Minami Senju colisionó con el primer tren que había descarrilado. El segundo, el tercero y el cuarto coche se estrellaron contra una casa situada cinco metros más abajo. El accidente suscitó críticas cuando se descubrió que había sido causado por un descuido del personal de Ferrocarriles Nacionales de Japón. Este se convirtió en uno de los cinco grandes accidentes en la historia la compañía estatal.

Otros hechos históricos

1947, entra en vigor la Constitución de Japón

Entra en vigor la Constitución de Japón. Se celebró una ceremonia conmemorativa en la plaza frente al Palacio Imperial y hubo conferencias al respecto en varios lugares. Se promulgaron o modificaron las leyes necesarias para poner en marcha la nueva Constitución. Por ejemplo, se promulgó una nueva Ley de la Casa Imperial, se aprobaron nuevas Leyes de la Dieta, del Gabinete, de los Tribunales y de la Administración Local, y se revisaron las disposiciones del Código Penal y del Código Civil en consonancia con la Constitución. Estas leyes promulgadas y revisadas entraron en vigor al mismo tiempo que la nueva Constitución. El 3 de mayo se produjeron y distribuyeron en todos los hogares del país 20 millones de ejemplares del folleto Atarashī kenpō akarui seikatsu (La Nueva Constitución: una vida brillante), en el que se explicaba la Constitución de Japón de forma fácil de entender para el pueblo.

1950, el primer ministro Yoshida critica duramente a Nanbara Shigeru

El primer ministro Yoshida Shigeru critica duramente al politólogo Nanbara Shigeru, rector de la Universidad de Tokio, por su teoría de la paz total al tildarlo de Kyokugaku asei no to. Esta expresión de cuatro ideogramas es un adagio chino que significa “No se deben desvirtuar las verdades académicas para complacer a los políticos y a la sociedad”. El Partido Comunista Japonés y otras fuerzas de izquierda se opusieron a la celebración de los tratados de paz con el Reino Unido, Estados Unidos y otros países liberales, e insistieron en la “paz total” incluyendo a la Unión Soviética, la República Popular China y otros países. Las figuras culturales progresistas también lo apoyaron y Yoshida criticó a Nanbara por estar de acuerdo con ellos. En la reunión secreta de los legisladores de las dos cámaras parlamentarias del Partido Liberal ese mismo día, Yoshida afirmó que la insistencia del rector Nanbara en la paz total no era más que algo semejante al Kyokugaku asei no to. Al parecer, las puertas no estaban bien cerradas y la declaración del primer ministro Yoshida se filtró a los periódicos. Algunos creen que lo contó en un discurso radiofónico.

1987, ocurre un incidente con disparos en la redacción de Hanshin del periódico Asahi Shimbun

Un hombre con pasamontañas entra en la sede de Hanshin del periódico Asahi Shimbun (ciudad de Nishinomiya, prefectura de Hyōgo) y dispara una escopeta. El agresor acabó con la vida de Kojiri Tomohiro, un reportero de 29 años que trabajaba en la oficina, e hirió gravemente a otro reportero de 42 años. El incidente, con el que el asaltante trataba de reprimir la libertad de expresión de este medio a través de la violencia, y ocurrido además en el Día de la Constitución, provocó una gran conmoción en la sociedad. Entre ese año y 1990 se produjeron dos disparos y un ataque con explosivos contra una instalación relacionada con el Asahi Shimbun, el envío de cartas con amenazas a los ex primeros ministros Nakasone Yasuhiro y Takeshita Noboru, el disparo contra la casa del expresidente de Recruit Ezoe Hiromasa y el incendio provocado de una instalación coreana en Japón. En todos los casos se emitió la declaración de autoría con el nombre de Sekihōtai con el alegato de ejecutar a los antijaponeses. La serie de ataques se denominó “Incidentes de la Sekihōtai”. La Agencia Nacional de Policía los designó como casos de gran importancia y movilizó a las fuerzas policiales de todo el país para investigarlos, pero todos los casos quedaron sin resolver y el plazo de prescripción para su enjuiciamiento expiró.