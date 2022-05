Un día como hoy en Japón: 8 de mayo

Un día como hoy en Japón

1942, muere Hatta Yoichi, el ingeniero que construyó la presa de Wushantou en Taiwán

El ingeniero civil Hatta Yoichi, conocido por su trabajo en la construcción de una presa en Taiwán, muere en acto de servicio. Hatta dirigió la investigación, el diseño y la construcción de la presa de Wushantou, que irrigaba la llanura de Chianan, en el suroeste de Taiwán, los túneles para llevar el agua a la presa y los canales de agua para enriquecer las llanuras. La construcción se inició en 1920, pero se retrasó por falta de fondos debido al Gran Terremoto de Kantō y a una explosión, y se terminó en 1930. Este proyecto de aprovechamiento integral del agua transformó los 4.500 kilómetros cuadrados de la llanura de Chianan, que sufría de escasez de lluvias y sequía, en una de las mejores zonas de cultivo de cereales de Taiwán. La vida de Hatta, de 56 años, terminó cuando el barco en el que se embarcó para dirigirse a su puesto en Filipinas desde Japón fue hundido por el ataque de un submarino estadounidense. Los logros de Hatta se incluyen en los libros de texto taiwaneses y el 8 de mayo, aniversario de su muerte, se celebra una ceremonia conmemorativa cerca de la presa de Wushantou.

1911, el Ministerio de Educación publica Jinjō shōgaku shōka (Canciones para la Educación Primaria).

El Ministerio de Educación publica Jinjō shōgaku shōka dai 1 gakunen-yō (Canciones para los alumnos de primer grado de la escuela primaria). Las canciones de segundo a sexto grado se publicaron sucesivamente hasta 1914. El Ministerio de Educación pidió a la Escuela de Música de Tokio (actual Facultad de Música de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio) que recopilara las canciones, y las letras y las músicas se compusieron por consenso en el comité de recopilación. No se incluyeron las canciones existentes ni las extranjeras. Un rasgo característico de los libros de texto de las canciones de la época era la idea de la “integración de asignaturas”. En particular, se utilizó material común con otros libros de texto como Shūshin, Kokugo y Kokushi (Ética, Lengua japonesa e Historia nacional). La edición del primer grado contenía 20 canciones, entre las que se encuentran algunas que siguen enseñándose hoy, como Hinomaru no hata (La bandera Hinomaru, en la actualidad Hinomaru), Hato (Paloma), Momotarō, Asagao (dondiego de día) e Ike no koi (La carpa en el estanque).

1955, comienza la lucha de Sunagawa en oposición a la expansión de la base militar estadounidense en Tachikawa

Se celebra en Sunagawa-chō (actual ciudad de Tachikawa), Tokio, una concentración contra la ampliación de la base aérea de Tachikawa de las fuerzas aéreas estadounidenses. Con este acto comienza la llamada “lucha de Sunagawa”. En 1957 la topografía forzada de la zona dio lugar al incidente de Sunagawa, cuyo juicio se prolongó. El ejército estadounidense amplió la pista de la Base Aérea de Yokota, y a partir de 1960, las operaciones en Tachikawa se trasladaron secuencialmente a esa zona. El ejército estadounidense anunció la cancelación del programa de ampliación de la pista de la base aérea de Tachikawa el 20 de diciembre de 1968. Todos los lugares fueron devueltos en su totalidad a Japón el 30 de noviembre de 1977. Tras el regreso, el lugar fue reurbanizado y se construyeron instalaciones comerciales, escuelas públicas, una base de prevención de catástrofes de gran extensión, el Parque Nacional Conmemorativo de Shōwa y otras instalaciones.

1968, la enfermedad de Itai-itai es reconocida por primera vez como un mal derivado de la contaminación

El Ministerio de Salud y Bienestar (actual Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) reconoce que la enfermedad de Itai-itai en la cuenca del río Jinzū, en la prefectura de Toyama, está causada por las aguas residuales de una planta de Mitsui Mining & Smelting. Fue la primera enfermedad por contaminación cuya existencia fue admitida por el Gobierno. Dos meses antes, 28 pacientes con la enfermedad presentaron una demanda contra la compañía. Tanto el primer tribunal como el segundo dictaminaron que existía una relación causal entre el cadmio de los residuos líquidos y la enfermedad. La empresa abandonó el recurso y aceptó llegar a un acuerdo con los afectados.

2002, cinco norcoreanos entran corriendo en el consulado japonés y los funcionarios de seguridad pública chinos impiden su asilo

Cinco desertores norcoreanos acuden al Consulado General de Japón en Shenyang, China. Las autoridades chinas de seguridad pública entraron en las instalaciones del Consulado sin autorización, apresaron a los cinco intrusos y se los llevaron a la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang. La parte china alegó que había entrado en las instalaciones con el consentimiento del Consulado General, pero la parte japonesa refutó la afirmación, diciendo que no había ningún hecho de consentimiento. La parte japonesa protestó enérgicamente y exigió con firmeza la extradición de las personas implicadas. Las cinco personas desertaron a Corea del Sur a través de un tercer país. La actitud extremadamente reticente de Japón a la hora de aceptar a los solicitantes de asilo fue criticada por muchos países extranjeros.