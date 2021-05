Un día como hoy en Japón: 10 de mayo

Un día como hoy en Japón

1987, se publican 2,8 millones de ejemplares de Sarada kinenbi (El aniversario de la ensalada), una cifra sin precedentes

Se publica la colección de poesía de Tawara Machi, Sarada kinenbi (El aniversario de la ensalada). “Como dijiste: ‘Me gusta el sabor de esto’, el 6 de julio es el aniversario de la ensalada...”. Su publicación se convierte en una oportunidad para que los poemas tanka coloquiales, que no eran generalmente conocidos, llamen la atención del gran público. Se venden un total de 2,8 millones de ejemplares del libro, un éxito sin precedentes para una colección de este tipo de poesía. El libro iba a ser publicado por Kadokawa Shōten, ya que era la primera colección de poemas de Tawara, que había ganado el 32.º Premio Kadokawa Tanka por Hachigatsu no asa (Mañana de agosto) en 1986, el año anterior. Sin embargo, Kadokawa Haruki, presidente de la empresa en ese momento, era un poeta de haiku y se opuso a la idea, alegando que las colecciones de poesía corta de haiku y tanka no se venderían bien. El bestseller le sería arrebatado por la editorial Kawade Shobō Shinsha.

1876, exploración en Hokkaidō, primer mapa geológico publicado en Japón

Crean el primer mapa geológico de Japón de toda la isla de Hokkaidō, conocido como Ezo, y se publica en este día. El mapa geológico se titula Nihon ezo chishitsu yōryaku no zu (escala 1:2.000.000). Es creado por Lyman, un geólogo estadounidense, y otras personas que fueron invitadas a Hokkaidō por Kaitakushi, una agencia administrativa encargada del desarrollo y la gestión de la isla, y es publicado por dicha agencia. Lyman, acompañado de sus discípulos, pasó tres años recorriendo las tierras sin caminos de Hokkaidō, completando estudios geológicos, topográficos y cartográficos. Esto condujo al descubrimiento y desarrollo de la cuenca carbonífera de Horonai (cuenca carbonífera de Ishikari). En aquella época, Japón no disponía de la tecnología para la impresión multicolor, pero Lyman pudo confiar en las habilidades de los artesanos de ukiyo-e que quedaban y les encargó el coloreado de los mapas. El mapa geológico se encuentra ahora en la colección de la Biblioteca de la Universidad de Hokkaidō.

1950, fundan la Asociación Meteorológica de Japón

Se crea la Sociedad Meteorológica de Japón (actual Asociación Meteorológica de Japón) como organización para proporcionar servicios de información meteorológica. Se dedica exclusivamente a comentar las previsiones meteorológicas para la radio y la televisión. En 1993 se revisa la Ley de Servicios Meteorológicos para liberalizar el pronóstico del tiempo, que había sido monopolizado por la Agencia Meteorológica de Japón, y la asociación entra en el mercado. La asociación amplía su actividad proporcionando previsiones para las empresas que se ven fácilmente afectadas por el tiempo, concentrando las previsiones en zonas específicas y proporcionando información sobre las partículas PM 2,5 (partículas en suspensión), que no cubre la Agencia Meteorológica de Japón. Para celebrar el 70.º aniversario de su fundación en 2020, se lleva a cabo una campaña en un sitio web especial.

1956, nace el documentalista Mori Tatsuya

El director de documentales Mori Tatsuya nace en la ciudad de Kure, en la prefectura de Hiroshima. Después de trabajar en varias profesiones, debuta en 1992 con Mizettopuroresu densetsu 〜 chīsana Kyojin-tachi 〜 (La leyenda de la lucha libre profesional enana - Pequeños gigantes), un documental televisivo sobre la lucha libre enana. En 1998, estrena “A”, un documental sobre la vida de los seguidores de la secta Aum shinrikyō, centrado en su subdirector de relaciones públicas, Araki Hiroshi. La película es invitada oficialmente al Festival Internacional de Cine de Berlín. Una secuela, “A2”, es lanzada en 2001. Es autor de muchos libros como documentalista, y gana el 33.º Premio Kodansha de No Ficción para “A3” (Shueisha International), publicado en 2010.

El príncipe heredero Naruhito (actual emperador de Japón) declara en una rueda de prensa previa a su visita a Europa que, en relación con la princesa (la actual emperatriz), “también es cierto que ha habido un movimiento para denigrar la carrera de Masako y, con ello, su carácter”. En ese momento, aumentaba la presión por el nacimiento de un sucesor al trono, y la princesa heredera tenía restringidas las visitas al extranjero. La insólita declaración sobre la “denigración de su carácter” suscita un debate nacional sobre el estado de la Familia Imperial.