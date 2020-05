Un día como hoy en Japón: 11 de mayo

Un día como hoy en Japón

1955, el ferry Shiun-maru se hunde dejando 168 víctimas mortales

El ferry Shiun-maru, que cubre el servicio de transbordador de Ukō entre el puerto de Uno en la ciudad de Tamatsukuri de la prefectura de Okayama y el puerto de Takamatsu en la ciudad homónima, se hunde tras chocar en medio de una espesa niebla con el barco Daisan Ukō-maru frente a la costa de Takamatsu. En el momento del accidente se encontraban en el barco varios grupos de estudiantes de primaria y secundaria en viaje de estudios. En total fallecen 168 personas, entre ellos varios menores. En septiembre del año anterior, en 1954, Ferrocarriles de Japón fue objeto de críticas como operador de estos barcos por sus escasas medidas de seguridad tras el hundimiento del ferry Tōya-maru que cubría el servicio de transbordador de Seikan (entre Aomori y Hakodate). El presidente de Ferrocarriles de Japón Nagasaki Sōnosuke asumió la responsabilidad de los accidentes y renunció a su cargo.

Otros hechos históricos

1970, Matsuura Teruo y Uemura Naomi se convierten en los primeros japoneses que logran conquistar el Everest

El escalador Matsuura Teruo (1934-2015) y el aventurero Uemura Naomi (1941-1984) se convierten en los primeros japoneses que logran alcanzar la cima del Everest, a 8.848 metros. Matsuura y Uemura fueron elegidos para formar el primer destacamento del equipo de escalada del Everest del Club de Montañismo de Japón (cuyo capitán era Matsutaka Saburō) y partieron a las 6:00 de la mañana desde el campamento a 8.513 metros de altura. A las 9:10 lograron alcanzar la cima.

1979, entra en vigor una ley contra las estafas piramidales

Entra en vigor la Ley de Prevención de los Sistemas Piramidales, una legislación contra las operaciones fraudulentas también conocidas como el “esquema de Ponzi”. Se establecen como ilegales todas las actividades basadas en un sistema piramidal, que conducen a un desenlace desastroso, y se toman medidas drásticas contra estas estafas. Esta ley se promulga poco después de que se descubriera el esquema piramidal Tenka ikka no kai (Asociación Una Familia Bajo los Cielos) en Kumamoto creado por Uchimura Ken’ichi. Esta estafa provocó numerosos problemas sociales en la década de 1970 cuando los miembros de esta asociación comprobaron que no podían obtener sus dividendos. La delegación de la Hacienda Nacional en Kumamoto realizó una investigación exhaustiva sobre el asunto y terminó denunciando a Uchimura por violar la Ley de Impuestos sobre la Renta en la Fiscalía del Distrito de Kumamoto. En el caso del esquema piramidal era cierto que los miembros de la asociación podían obtener más ingresos si colaboraban ampliando la pirámide, y por lo tanto no se le podía acusar de fraude. La Oficina del Fiscal del distrito de Kumamoto consideró denunciar a Uchimura por violar la Ley de Inversiones. No obstante, como ni lo recaudado en concepto de tarifa de membresía, ni el dinero depositado en la asociación por las personas involucradas en el sistema podía ser considerado una inversión, finalmente se le acusó de infringir la Ley del Impuesto sobre la Renta. Uchimura fue condenado a tres años de prisión y otros tres de suspensión con una multa de 700 millones de yenes, y terminó siendo encarcelado al no poder hacer frente a la multa.