Un día como hoy en Japón: 13 de mayo

Un día como hoy en Japón

1972, un incendio en los grandes almacenes Sennichi de Osaka causa 118 muertos

Se produce un incendio en los grandes almacenes Sennichi de Osaka. Mueren 118 personas y otras 78 resultan heridas. Se trata del peor incendio de un edificio en Japón hasta ese momento. El fuego se produce sobre las 22:27 horas, cuando solo estaba abierto el cabaret de la sexta planta. En esta planta no había ningún sistema de transmisión interno para avisar del incendio, por lo que el fuego se detectó tarde. Como no se habían realizado simulacros de incendio, no hubo empleados que guiaran a la gente fuera de las llamas. Muchos clientes y empleados saltaron al vacío en un intento desesperado de escapar del humo y los gases. La causa del incendio fue la mala conducta de un obrero que trabajaba haciendo reformas en la segunda planta y que dejó la colilla de un cigarrillo sin apagar. Aunque este edificio era conocido como unos “grandes almacenes”, en realidad era un edificio misceláneo, en el que la mayoría de los inquilinos eran pequeños comercios, excepto un supermercado en la segunda y tercera planta. El sistema de prevención de incendios, incluidas las persianas cortafuegos, era inadecuado, y los bomberos habían dado instrucciones para que lo mejoraran, una orden que no fue atendida.

Otros hechos históricos

1612, Musashi y Kojirō se baten en duelo en la Isla Ganryū

Miyamoto Musashi y Sasaki Kojirō se baten en duelo en la isla Ganryū (una pequeña isla en el estrecho de Kanmon, en la ciudad de Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi). Se dice que Kojirō le desafió blandiendo una espada blanca de un metro y que Musashi le derrotó con un solo golpe de una espada de madera. La isla se llamaba Funajima, y el nombre “Ganryū” fue tomado de la escuela de kenjutsu de Kojirō. Hay otras teorías sobre el momento del duelo. También se dice que Kojirō no murió en el duelo, sino que recibió una puñalada de gracia de un discípulo de Musashi que lo vigilaba desde su escondite.

1879, se completa el primer informe de estudio geológico de Japón

Wada Tsunashirō, de la División de Geología de la Oficina de Geografía del Ministerio del Interior, elabora el primer informe de estudio geológico de Japón: Informe del Estudio Geológico de la Prefectura de Yamanashi. Wada fue alumno de Naumann, el erudito alemán que sentó las bases de la geología japonesa. Naumann dijo al Gobierno de Meiji que los estudios geológicos eran muy importantes para el desarrollo industrial. Cuando se creó la División de Geología en la Oficina de Geografía, Wada fue enviado allí. El primer resultado de esta división fue el Informe del Estudio Geológico de la Prefectura de Yamanashi. Así se inició el primer estudio geológico de escala nacional, el Proyecto de Mapa Geológico 1:200.000, en colaboración con Naumann.

1987, “E-den” es ampliamente publicitado, pero no tiene éxito

JR East, que fue privatizada en abril de ese año, anuncia que utilizará el nombre “E-den” para sustituir a “Kokuden” en los trenes de corta distancia del área metropolitana de Tokio. El nombre se eligió de una lista de nombres propuestos por la ciudadanía, y se publicitó ampliamente, pero nunca arraigó. Aunque ya no existía una palabra equivalente a “Kokuden”, el uso de “JR” ya estaba muy extendido y no causaba ningún impedimento en la vida cotidiana.