Un día como hoy en Japón: 17 de mayo

Un día como hoy en Japón

2015, se vota en contra de la reordenación de Osaka siguiendo el modelo de Tokio y Hashimoto anuncia su retirada

Se celebra un referéndum para determinar la aprobación de un plan de reordenación de Osaka siguiendo el modelo de metrópolis de Tokio, que aboliría la ciudad de Osaka y la dividiría en cinco distritos especiales. La idea es rechazada y se confirma la continuación de la ciudad. El alcalde de Osaka, Hashimoto Tōru, promotor de la idea, anuncia en una rueda de prensa que se retirará de la política tras finalizar su mandato como alcalde. Su mandato expira el 18 de diciembre y deja de estar activo como político.

Otros hechos históricos

1868, zarpan los primeros emigrantes japoneses con destino a Hawái

Salen de Yokohama los primeros 150 emigrantes de Japón a Hawái. Como el Gobierno japonés cambió el nombre de era por el de Meiji después de que desembarcaran en Hawái, los emigrantes son llamados gannenmono (que significa “emigrantes del primer año”). Tenían sellos de viaje (pasaportes) emitidos por el shogunato Tokugawa en respuesta a las solicitudes del cónsul hawaiano en Japón. Sin embargo, el Gobierno de Meiji, inmediatamente después de su creación, no aprobó su partida, y los gannenmono zarpan sin permiso. En respuesta a esta situación y a las peticiones de los gannenmono, que se quejaban del duro ambiente de trabajo en Hawái, el Gobierno Meiji manda un enviado en 1869 para negociar su regreso. Al año siguiente, regresaron 42 personas que deseaban volver a Japón. Los que quedaron en Hawái volvieron a Japón al expirar sus contratos de tres años, se embarcaron hacia el territorio continental de Estados Unidos o permanecieron allí para siempre.

1890, se pone en marcha el sistema centralizado de prefecturas

Se promulgan los sistemas de prefecturas y se mejora el sistema local para preparar el establecimiento de la Dieta Imperial. Los gobernadores de las prefecturas son elegidos por el Gobierno, y se envían principalmente funcionarios del Ministerio del Interior. A los gobernadores de las prefecturas se les otorgan muchos poderes, como el derecho a ejecutar el presupuesto original en caso de que éste no sea aprobado por la asamblea de la prefectura, y el derecho a tomar decisiones exclusivas sobre asuntos que no sean aprobados por la asamblea. El Ministerio del Interior asume el mando y la supervisión de una amplia gama de carteras, como las finanzas, los asuntos administrativos, la ingeniería civil, la sanidad y la asistencia médica, y promueve la administración centralizada. En los gun (comarcas) se crean consejos y asambleas comarcales, a los que se les otorga la autoridad de supervisar y gestionar la administración comarcal y los asuntos de los municipios.

1947, se forma Ryokufūkai en la Cámara de Consejeros para promover una actividad parlamentaria sensata

Yamamoto Yūzō, Shimojō Yasumaro y otros que fueron elegidos para la Cámara de Consejeros en las primeras elecciones (20 de abril) forman Ryokufūkai, un grupo de miembros independientes, con el objetivo de llevar a cabo actividades parlamentarias sensatas aprovechando el sistema bicameral. El grupo se caracteriza por la presencia de figuras culturales como Yamamoto y Tanaka Kōtarō, pero la mayoría de sus miembros proceden de la burocracia, incluidos los antiguos miembros de la Cámara de los Pares. El día en que se convoca la primera sesión especial de la Dieta, cuenta con 92 miembros, lo que lo convierte en el partido más numeroso. Como resultado de su actitud cuasi gobernante, el partido irá perdiendo su originalidad, y varios de sus miembros se retirarán del grupo, que llega a ser de 11 miembros en el momento de las elecciones de junio de 1959.

1956, se estrena Taiyō no kisetsu y debut de Yūjirō como actor

Se estrena la película de la productora Nikkatsu, Taiyō no kisetsu (La estación del sol). La película es una adaptación de la historia original de Ishihara Shintarō del mismo título (ganadora del Premio Akutagawa), que llamó mucho la atención por su descripción del estilo de vida anormal de los jóvenes. Ishihara Yūjirō, hermano menor de Shintarō y estudiante de la Universidad de Keiō, debuta en el cine con un papel secundario.

1962, se interrumpe el envío de fármacos con talidomida

Dainippon Pharmaceutical (actual Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.) decide detener los envíos de productos con talidomida. El fármaco se lanzó en Japón en 1958 como el somnífero “Isomin”. Posteriormente se vendió como medicamento para la gastritis nerviosa con el nombre de “Proban M” y también se dispensó a las mujeres embarazadas. Aunque se detuvieron los envíos del medicamento, no se retiraron del mercado las existencias en circulación hasta septiembre, y durante ese tiempo se vendieron las existencias. Las mujeres embarazadas que tomaron el fármaco dieron a luz a “bebés de la talidomida” con deformidades en brazos y piernas, lo que dio lugar a una demanda judicial relacionada con este fármaco.